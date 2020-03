Exlíder del Eln le pide un cese al fuego a ese grupo guerrillero

A pesar de que dejó las filas del Eln hace más de una década, Francisco Galán ha fungido como gestor de paz con esa guerrilla. Precisamente, el exlíder de esa organización pidió este miércoles un cese al fuego en medio de la contingencia que vive el país por el coronavirus.

"Le pido al Eln que en un acto de humildad y grandeza declare un cese indefinido al fuego, únanse al llamado que hizo el secretario general de la ONU António Guterres y liberen al país del miedo a la guerra, al menos por estos tiempos de emergencia", manifestó Galán.



Esta es la comunicación enviada por el excombatiente

​CESE MUNDIAL AL FUEGO POR LA VIDA

​La peste y la guerra han sido los peores verdugos de la humanidad, ambastienen un elemento común: La muerte.Excompañeros del Comando Central y del Eln:Les escribo nuevamente, y por tercera vez, desde la cárcel; amenazado por lacondena de un delito que no cometí, amenazado por el Coronavirus al que le gustala multitud y el hacinamiento de estos lugares, y con la fragilidad a cuestas que medan mis casi 72 años. ¡Por dios!, le pido al ELN que en un acto de humildad ygrandeza declare un cese indefinido al fuego, únanse al llamado que hizo elsecretario general de la ONU António Guterrez y liberen al país del miedo a la guerra,al menos por estos tiempos de emergencia. Liberen a todos los secuestrados paraque vayan a reunirse con sus seres queridos en este momento tan crucial para lafamilia colombiana. No es justo el martirio de un secuestrado, doblemente torturadopor el cautiverio de la guerra y por la peste, mientras la familia clama su libertad.

​Un cese al fuego en este contexto de hoy, es un acto de sentido humano, y desentido común, que dignifica la vida y la solidaridad.

​Yo también estoy lejos de mi familia y privado de la libertad, también se parece aun secuestro por lo injusto; ustedes saben que yo no participé en ese secuestrorealizado por el ELN hace 20 años, que ocurrió mientras yo estaba en la prisión.

​Yo ya pagué todos mis delitos cometidos en la guerra con 27 años de privación dela libertad: más de 16 años de prisión física y 11 más de libertad condicional. Estanueva acusación, que ha tenido un juicio completamente injusto en razón de suprocedimiento errado, que no nos ha permitido ni a Carlos Velandia ni a mí, elderecho humano al debido proceso; me tiene nuevamente en prisión, sin poderdefenderme aun con todas las pruebas disponibles a nuestro favor. Por eso le pidoal juez que, en honor a la verdad y la justicia, me absuelva y me permita regresar a mi familia, a cuidarnos del virus de la peste; que del virus de la guerra hace muchoestoy curado.

​Les ofrezco a mis excompañeros del ELN y del Comando Central mis años de vida,mi experiencia en la búsqueda del cese definitivo de esta violencia, y mis buenosoficios para que encontremos la forma de desatar el nudo de la guerra yconstruyamos el lazo de la paz.

​De igual forma, y como lo he hecho antes, ofrezco al Gobierno Nacional mi totaldisposición en la solución de este conflicto armado.Francisco Galán B.

