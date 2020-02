'Gobierno está haciendo lo necesario para traslado de exFarc '

Tras los problemas de seguridad que se han presentado en la vereda Santa Lucía de Ituango, donde está ubicado uno de los espacios de reincorporación de los excombatientes de las Farc, el Gobierno Nacional activó un plan para facilitar la llegada de estos exFarc a otra zona del país donde se espera permanezcan ya de manera permanente.



Así lo explicó, en diálogo con EL TIEMPO, el consejero para la Estabilización, Emilio Archila, quien dijo que "tenemos 500 lotes para que podamos evaluar distintas opciones". El funcionario lideró este miércoles un encuentro con los mandatarios de los 170 municipios en donde se desarrollan los Planes con Efoque Territorial (PDET).

¿Qué significa este seminario con los alcaldes y gobernadores de los territorios más golpeados por el conflicto?

Este es un evento maravilloso. Nosotros tenemos una prioridad en estabilizar los 170 municipios más golpeados por la violencia y la pobreza , que están organizados en 16 zonas.



Han venido a Bogotá los 170 alcaldes y todos los gobernadores de estos territorios a conocer los avances. En la primera parte del evento han suscrito un acto de voluntad de acompañar el desarrollo del PDET.



¿Qué está pasando en Ituango?

Allá hay un antiguo espacio territorial, con alrededor de 90 excombatientes. Nosotros terminamos el análisis de ese espacio en marzo del año pasado, en mayo le comunicamos al componente Farc nuestra recomendación de que por razones de seguridad no se mantuviera ese espacio en ese sitio. Le ofrecimos a los excombatientes otros lotes para que se pudiera ese traslado pero ellos decidieron continuar ahí.



El hecho de que ellos hayan coincidido con el Gobierno es una buena noticia. Me reuní el lunes con Pastor Alape para iniciar los detalles de cómo va a darse ese traslado y el director de la Agencia de Reincirporación va a estar el jueves mirando esos pormenores.



¿Cuál va a ser el plan de acción?

Ahora necesitamos que de los lotes que tenemos a disposición ellos escojan uno. Obviamente esto implica un proceso que va a ser cuidadoso. Necesitamos tener las adecuaciones que ya no pueden ser esas provisionales que tenían inicialmente.



¿Es decir que se va a estructurar un nuevo espacio?

Los espacios territoriales ya no existen jurídicamente. Lo que vamos a tener es un sitio en el que ellos puedan tener su vivienda y sus proyectos productivos ya de manera definitiva.



¿De dónde sale el dinero para adecuar este sitio?

En el Plan Nacional de Desarrollo incluimos la posibilidad de que los activos de la SAE se puedan usar y ahí tenemos 500 lotes para que podamos evaluar distintas opciones.

¿Es decir que la salida de los excombatientes va a ser progresiva?

Ellos son colombianos libres. Pero si salen no es porque no les estemos dando la seguridad, porque en el espacio no ha sucedido absolutamente. Desde hace mucho tiempo venimos ofreciéndoles alternativas organizadas.



¿Por qué ha sido tan compleja la llegada del Estadio a los territorios?

Es una operación gigantesca. Pero no hay que confundir gigantesco con complejo. Nosotros terminamos los planes de ordenamiento con enfoque territorial, aparte de eso contratamos a una de las firmas más soficistacas del mundo, Deloitte, para que haga la hoja de ruta. Hemos vertido en algunas zonas, como el Catatumbo, más en el último año que lo que se invirtió en los últimos 16 años.



¿Cómo se va a compaginar la sustitución de cultivos con la reanudación de la aspersión aérea con glifosato?

La visión que tiene el presidente Iván Duque es que nuestra política debe ser integral, por eso tenemos no sólo el plan de sustitución de cultivos. Necesitamos también en algunos sitios la erradicación forzosa y la aspersión aérea, que son estrategias complementarias