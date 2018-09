Fabián Ramírez pide refuerzo de su esquema de seguridad

El exguerrillero de las Farc Fabián Ramírez, quien hasta hace unos días era uno de los miembros de la guerrilla de los que no se tenía razón, envió una carta a la Unidad Nacional de Protección (UNP) solicitando el reintegro de dos de sus escoltas.

“Solicito por tercera vez se me resuelva rápidamente el reintegro de dos escoltas faltantes y un carro convencional que hacen parte de mi esquema de seguridad que la UNP, mediante su estudio de riesgo aprobadamente, me han entregado para mi protección desde inicio de este año”, dijo en la misiva. Además, solicitó el cambio de un vehículo blindado por no estar en óptimas condiciones.



En la misiva, con fecha del 25 de septiembre y enviada desde Florencia, Caquetá, Ramírez explicó que en ningún momento ha abandonado su esquema de seguridad, sino que la UNP está estudiando los “riesgos de seguridad de muchos de los exguerrilleros que estamos en este proceso de paz”.



El esquema de Ramírez, según aclara en la carta, está compuesto por una camioneta blindada, un carro convencional, cuatro escoltas y dos armas de apoyo.

Además, afirmó que no ha abandonado el proceso en ningún momento, pero sí ha abandonado el Espacio Territorial de Capacitación y Reincorporación porque está reagrupando a los exguerrilleros que se encuentran “en las áreas de Caquetá, Putumayo y sur del Huila. Debido a esto me estoy moviendo por estas zonas donde hay personal de disidencia armada”.



