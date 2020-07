Excombatientes buscan prevenir las violencias contra las mujeres

La pandemia disparó las cifras de violencia contra las mujeres en todo el país; muchas mujeres quedaron encerradas con sus agresores, por lo que resulta urgente crear nuevas estrategias y mecanismos de atención y prevención. Por ello, las mujeres excomabtientes que residen en diferentes Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación (ETCR) han realizado diferentes estrategias que pretenden erradicar la violencia contra las mujeres.



Catorce mujeres y dos hombres excombatientes trabajan como promotores de la prevención de violencias basadas en género a lo largo del territorio nacional. Este colectivo busca innovadoras iniciativas y estrategias para prevenir este tipo de violencias y construir una sociedad más equitativa.



Estas iniciativas surgen en el marco de la implementación de planes de prevención de violencia basada en género y promoción de la autonomía de mujeres en tránsito a la vida civil en Colombia, un proyecto apoyado por la Embajada de Suecia y la Organización Internacional para las Migraciones (OIM).



Göran Paulsson, jefe de cooperación de la embajada de Suecia, explica que :“La violencia basada en género es una de las violaciones a los derechos humanos más recurrentes en el mundo. Por esto, estamos muy contentos de la creatividad y diversidad de iniciativas que los excombatientes deciden adelantar para construir igualdad e inclusión en su territorio y comunidad”.



Paussón señala que estas iniciativas son importantes, especialmente en medio de la pandemia, dado que los índices de violencia hacia mujeres y niñas siguen aumentando: “Suecia es un socio para la construcción de paz y el desarrollo sostenible y estamos orgullosos de apoyar la perspectiva de género en el marco del proyecto que apoyamos junto a la OIM”.



Por otro lado, Victoria Sandino, senadora por la Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (Farc), menciona que: “La prevención de violencias basadas en género es importante porque solo podremos alcanzar la paz garantizando a las mujeres espacios seguros, de nada sirven los grandes pactos si en nuestros círculos pequeños se siguen reproduciendo las violencias”.



En ese sentido, Sandino resalta que en el compromiso de dejación de armas que ausmieron para iniciar el proceso de reincorporación, buscaron continuar con una agenda política en la que, además de la apuesta de liderazgo político, esté una línea en prevención de violencias “en la cual nos encontramos trabajando todos los días”.

Por estas razones, en diferentes ETCR se han adelantado varias iniciativas en medio de la pandemia.



La Montañita, Caquetá

En el Poblado Héctor Ramírez, ubicado en la vereda Agua Bonita II del municipio de La Montañita, Caquetá, las mujeres lideraron la campaña digital ‘Camarada #NoEstáBien’ y ‘#UstedTambiénPuede’, con la que buscaron visibilizar las prácticas machistas y los estereotipos que normalmente asumen los hombres, así como las acciones que podrían contribuir a una equidad real.

Hoy las exguerrilleras en proceso de reincorporación que realizan la campaña #UstedTambiénPuede, nos invitan a que reflexionemos sobre la importancia de eliminar la brecha de género en los espacios de tomas de decisiones. pic.twitter.com/1VA5UNEWUJ — Victoria Sandino (@SandinoVictoria) April 27, 2020

Betsy Ruiz, excombatiente del Bloque Sur recalcó que: “Las prácticas que teníamos hombres y mujeres al interior de las Farc en épocas de guerra eran muy diferentes y estaban guiadas en buscar la equidad entre todos y todas”.



Así mismo, Yurluey Mendoza, también excombatiente del Bloque Sur resaltó que: “Sin embargo, al salir de la insurgencia, muchos compañeros empezaron a adoptar prácticas machistas que nos impone la sociedad. Las mujeres farianas hemos venido trabajando para que eso no se siga dando. La propuesta ha sido muy bien acogida tanto por mujeres como por hombres, y eso nos ayuda a todos y todas como colectivo para seguir construyendo equidad y eliminar cualquier tipo de violencia en nuestro territorio y en las comunidades”.



Los hombres de la comunidad han recibido y apoyado la campaña. Por ejemplo, Daniel Aldana comenta que han aprendido a compartir las labores y que la responsabilidad no puede recaer en una sola persona.

Vista Hermosa y Mesetas, Meta

Las mujeres del centro poblado Georgina Ortiz, ubicado en Vista Hermosa, Meta, crearon ‘Voces Insurgentes’, un programa radial feminista, educativo e informativo, en el que las mujeres abordan temas y conceptos relacionados a la prevención de violencias basadas en género y a cómo combatir el machismo.



“Se nos ocurrió crear este espacio porque vimos necesario, por medio de la radio comunitaria, educar acerca de los temas de prevención de la violencia de género y porque es necesario rescatar la memoria colectiva y la lucha de las mujeres farianas”, explicaron Natalia Rivera y Anyi Cárdenas, lideresas de esta iniciativa.



San José de León, Mutatá Antioquia

En el caserío San José de León del municipio de Mutatá, Antioquia, se hizo el concurso de dibujo infantil y juvenil ‘San José se pinta de colores – buen trato para prevenir las violencias’, un espacio ideado para impulsar la expresión artística e identificar las propuestas los niños y sus familias, para fomentar la cultura del buen trato en la comunidad.



“La participación de los niños y niñas fue muy importante para ver la importancia que tiene el buen trato y el aprender a tratarse con cariño para evitar que actúen con violencia en un futuro” comentó Jhon Jairo Rivas, promotor de Mutatá.

Popayán, Cauca

En el occidente del país, las mujeres de la Nueva Área de Reincorporación (NAR) de Popayán adelantaron la construcción de su propio Plan de Prevención de Violencias Basadas en Género, en una iniciativa donde participaron 32 personas, entre hombres y mujeres excombatientes, lideresas de la comunidad, población afrocolombiana, indígenas y jóvenes.



“Hemos tenido espacios de cuidado para las mujeres en reincorporación como yoga, brindado herramientas de cuidado físico emocional para el quehacer en el acompañamiento de la prevención de las violencias basadas en género, hemos generado espacios de cuidado no sexista para los niños y niñas de la paz y, además, elaboramos una página web. Son herramientas prácticas en temas asociados al enfoque de género, rutas para prevenir las violencias hacia las mujeres, y para reconstruir la memoria histórica y colectiva de las mujeres firmantes del acuerdo de paz”, afirmaron las ezcombatientes Lida Ortiz y María Mercedes.



La Carmelita, Putumayo

En las comunidades del ETCR Heiler Mosquera, ubicado en La Carmelita y las veredas aledañas, el confinamiento no fue impedimento para seguir trabajando por prevenir la violencias. Por eso, aunque no se pudieron seguir realizando los encuentros con niños y niñas del ETCR, las mujeres excombatientes buscaron estrategias para transmitir el mensaje de prevención de violencias de género y eliminar los estereotipos desde la infancia.



Para Yanith Rentería, promotora del proyecto, fue una experiencia enriquecedora recolectar los dibujos en los que los niños y niñas plasmaron sus pensamientos, experiencias y mensajes para la erradicación de violencias desde la infancia: “A ellos les gusta mucho todo lo que tenga que ver con dibujar y pintar, siempre me preguntan que cuando vamos a volver a hacer estas actividades”, recuerda.

Tierra Grata, Cesar

En el Caribe, la música y el baile son los principales medios por los que Carolina Vargas Cabrera y Antonio Calderón, promotores de la prevención de las violencias basadas en género han podido llegar a las comunidades. Su estrategia es la ‘rumbaterapia’.



“Gracias a estas rumbaterapias hemos contado con la participación de los hombres en el desarrollo de temas de nuevas masculinidades o masculinidades alternativas, donde se hace énfasis en la igualdad y equidad de género y, sobre todo, también tratamos el tema del cuidado y la importancia que tienen los hombres en la vinculación activa y participativa en estos temas”, explicaron los promotores.



