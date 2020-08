Ex-Farc dicen estar dispuestos a contar la verdad

Luego de que el exministro Álvaro Leyva les pidiera a los exjefes de las Farc y de las AUC, a través de una carta fechada el pasado 19 de agosto, contar toda la verdad, el ahora senador Rodrigo Londoño y otros miembros del partido Farc le respondieron que están dispuestos a ir a la Comisión de la Verdad, pero, afirman que también deben acudir a esa instancia otros actores del conflicto.

En la carta, las Farc empiezan por concluir que tienen grandes “coincidencias en cuanto al enfoque del tema de la verdad y la manera como debe darse a conocer al país”, y a renglón seguido anotan que los Acuerdos de La Habana “establecieron que todos los actores del conflicto”, incluidos el Estado, el gobierno, las FARC-EP, los paramilitares, u otras organizaciones” que haya tenido alguna participación en el conflicto debe acudir a la Comisión de la Verdad.



Respuesta Leyva: Las antiguas FARC fuimos apenas una parte en la confrontación, al tiempo que la verdad que reclama el país requiere una visión integral, totalizante. pic.twitter.com/okgSNF8S3B — Rodrigo Londoño (@TimoFARC) August 31, 2020

“Esto significa que no sólo las antiguas FARC debemos comparecer a suministrar verdad plena. Las antiguas FARC fuimos apenas una parte en la confrontación, al tiempo que la verdad que reclama el país requiere una visión integral, totalizante. Usted lo expresa muy bien, se trata de juntar ordenadamente las fichas del rompecabezas de nuestra guerra interna”, dice la misiva.



Los excombatientes de esa guerrilla sostienen que “de otra manera no se podría conocer la lamentable enormidad de lo ocurrido, la verdad quedaría trunca”.

Sostienen que aparte “de esa integralidad de la verdad” hay quienes de manera “deliberada” les exigen verdad a diario pero desconocen que las Farc fueron partícipes y autoras del Acuerdo de Paz que se pactó con el Estado cambiar las armas por la política dejar las armas.

“Lo hicimos para que las víctimas pudieran hacer valer sus derechos, conocer los hechos, y para que el país tuviera la ilusión de la no repetición. Y para cambiar las armas por la política”, afirman.



Y agregan que están dispuestos a cumplir su cuota de responsabilidad sin ninguna clase de tapujos. “… No tenemos la menor intención de escatimar la cuota de responsabilidad que nos corresponde. No acudimos al sistema obligados por columnas o editoriales de prensa, ni por conminaciones furiosas de nuestros adversarios. Estamos porque la verdad trascienda sin ninguna clase de tapujos. Denunciamos que se quiera manipularla y distorsionarla”.



En respuesta a la petición a la petición del exministro Álvaro Leyva Durán, los firmantes de la carta insisten en que todos los participantes del conflicto deben contar la verdad sin “esguinces” pues esa es la forma de hacer posible la reconciliación.

“Seguiremos conversando con nuestros enemigos de otras épocas para que, ya por separado, ya conjuntamente, demos a conocer la verdad. Aspiramos que esta llegue a todos los rincones de nuestra adolorida patria porque queremos un país distinto”, afirman.



Finalmente dicen que ellos, las Farc, son los más interesados en el cumplimiento del Acuerdo de Paz. “Buscaremos a la Comisión de la Verdad para que se convierta en el aglutinante de una verdad pública. Pensamos en las víctimas, pensamos en Colombia. Somos los más interesados en el cumplimiento integral del Acuerdo de Paz.



La carta la firman Rodrigo Londoño Echeverry, Milton de Jesús Toncel Redondo, Jaime Alberto Parra, Juan Ermilo Cabrera, Pablo Catatumbo Torres Victoria, Julián Gallo Cubillo, Pastor Lisandro Alape Lascarro y Rodrigo Granda.

