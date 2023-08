Las delegaciones del Gobierno y del Eln, que sesionan en Caracas, Venezuela, en el marco del cuarto ciclo del proceso de paz, se reunieron este jueves con Jorge Iván González, director del Departamento Nacional de Planeación.



(Además: 'En cualquier escenario de diálogo debe haber un cese del fuego': Estado Mayor Central).



“Interesante intercambio para viabilizar las transformaciones que se requieren para la paz”, señaló la delegación del Eln en su cuenta de X.

La oficina del Alto Comisionado de Paz también se refirió al encuentro, sin embargo, no dieron mayores detalles sobre los temas tratados.



Ambas delegaciones se encuentran reunidas desde el pasado 14 de agosto en la capital venezolana. Fuentes consultadas por EL TIEMPO indicaron que esta ronda de conversaciones ha girado en torno a los aportes de la sociedad en la construcción del modelo o diseño de participación y en las acciones humanitarias derivadas del cese del fuego.



Sobre el primer tema, hay que decir que para este viernes está programado -según los protocolos firmados el 14 de julio- el primero de los 15 encuentros nacionales para el diálogo con enfoque diferencial, espacio que es responsabilidad del Comité Nacional de Participación -que funciona desde el pasado 3 de agosto- y sus diferentes comisiones. Sin embargo, todavía no hay confirmación con respecto a si dicho espacio se realizará o no.



(Le puede interesar: Mecanismo de verificación del cese con Eln instaló seis nuevas oficinas regionales).



En relación con el segundo eje sobre el cual han girado la conversación, negociadores confirmaron que este ciclo dejará como resultado una ruta precisa en las acciones que se debe emprender en el campo humanitario en el país



“Se ha gastado bastante tiempo en perfeccionar los mecanismos que hacen posible esa transformación de las realidades humanitarias. Es un tema de mucha complejidad y destrezas técnicas para lograr definiciones concertadas y precisas”, le dijo a este diario uno de los miembros de la delegación.

#AEstaHora | El director del @DNP_Colombia, Jorge Iván González, se reúne en Caracas con la plenaria de la Mesa de Diálogos de Paz entre el Gobierno nacional y el ELN. La paz es uno de los pilares centrales del Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026. pic.twitter.com/VWlofGVhi7 — Alto Comisionado Paz (@ComisionadoPaz) August 31, 2023

Avances por fuera de la mesa



Con respecto a otros avances en el proceso, este miércoles el Mecanismo de Monitoreo y Verificación (MMV) del cese del fuego bilateral instaló las instancias regionales de Bucaramanga, Cali, Cúcuta, Medellín, Soacha y Valledupar. Estas oficinas se suman a la que ya existe en Pasto, Nariño, y a las que en los próximos días empezarán a funcionar en Arauca y Quibdó.



(Siga leyendo: Rodrigo Londoño le pide al presidente garantías de seguridad para firmantes de paz).



Además, se establecerán 22 sedes locales en las cabeceras municipios en los que el conflicto ha generado afectaciones a la población civil, como Tibú (Norte de Santander), Tame (Arauca), Inírida (Guainía), Istmina (Chocó), Buenaventura (Valle del Cauca) y Tucarro (Nariño).



Ligado a este mecanismo estará la veeduría social, integrada por personas y organizaciones del territorio y cuya función será, en términos simples, alimentar a las instancias locales con “información verificable y objetiva” sobre violaciones a la tregua, y también reportar aquella que puede prevenir incidentes. Como lo definen otros protocolos, esto lo hará con la articulación de la Iglesia y de la Misión de Verificación de la ONU.

Más noticias