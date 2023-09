Luego de tres días de reuniones en el municipio de Suárez, Cauca, la delegación de paz del Gobierno y los voceros del ‘Estado Mayor Central’ de las Farc, disidencia de 'Iván Mordisco', acordaron que el próximo 8 de octubre arranque, en Tibú, Norte de Santander, la primera fase del proceso de negociación.



Ese mismo día, se promulgará el decreto del denominado ‘Acuerdo de respeto a la población civil’ -del que no revelaron detalles- y del cese del fuego bilateral.

Ese día, en la sesión de instalación de la mesa de diálogo, también se discutirán los protocolos que regirán el funcionamiento del mecanismo de monitoreo y verificación de la tregua -que tendrá una duración de 10 meses, es decir, hasta el 8 de agosto del 2024-, la agenda temática y las próximas sedes de la negociación.



A comienzos de este año ya se había pactado un primer cese el fuego bilateral con esta organización, no obstante, el Gobierno lo canceló ante los reiterados incumplimientos y luego del asesinato de cuatro menores por parte del frente Carolina Ramírez en el Putumayo.



Sobre los temas que se tratarán en la negociación no hubo mayor detalle, sin embargo, el jefe de la Delegación de Gobierno, Camilo González Posso, confirmó que una de las prioridades será “garantizar el libre ejercicio del voto y la transparencia en los procesos electorales” en las zonas en las que esta organización hace presencia.



En ese sentido, Andrey Avendaño, vocero de esa disidencia, y quien estuvo acompañado por Alexander Farfán Suárez, alias ‘Gafas’, anunció que el compromiso de esa organización es “no interferir en las elecciones regionales de octubre”.



Este anunció llega en medio de la arremetida violenta por parte de este grupo en departamentos como Cauca y Nariño y del llamado al Gobierno por parte de las comunidades de municipios como Jambaló, en donde la semana pasada en medio de hostigamientos hacia la Policía fueron testigos de la destrucción de la sede del Banco Agrario por parte del frente Dagoberto Ramos y el ataque a un helicóptero del Ejército con armas de largo alcance.

Nelson Leal, alcalde de Tibú. Foto: Cortesía

Justamente, representantes de la población civil se hicieron presentes en la vereda Playa Rica, sede del evento, para exigir medidas de protección al Gobierno y gestos de paz a esta organización.



“Me parece una decisión correcta que se haga en los territorios. Esos procesos de paz que se han llevado fuera del país no generan confianza porque no sabemos qué es lo que se está negociando”, dijo Nelson Leal, alcalde Tibú y quien gobierna desde el exilio por la amenaza de los grupos armados.



Y agregó: “Ojalá que estas mesas puedan brindarle a nuestra región una tranquilidad, que no solo se quede en el papel o en palabras, y que podamos vivir tranquilos, sin necesidad de salir corriendo por la violencia”.



Otro acuerdo al que llegaron ambas partes fue la conformación de una comisión especial para atender la situación de integrantes del ‘Estado Mayor Central’ que están en la cárcel. Esto ocurrirá luego de la instalación de la mesa, en una fecha aún sin definir, pero antes del 11 de noviembre de este año.



En ese mes también será la primera evaluación del acuerdo de protección de la población, del cese del fuego y del cumplimiento en el desarrollo de la agenda, proceso que contará con el acompañamiento de la Misión de Verificación de las Naciones Unidas, de la MAPP/OEA, la Conferencia Episcopal, el Consejo Mundial de Iglesias y con Noruega, Suiza, Irlanda, la Unión Europea y Venezuela como garantes.

Este será el cronograma del proceso



Del 19 de septiembre al 8 de octubre de 2023: preparación, ajuste a los acuerdos y protocolos.



8 de octubre: Instalación de la mesa y promulgación del decreto del Acuerdo de Respeto a la Población Civil y CFBTNT.



8 de octubre a 11 de noviembre: Instalación del Mecanismo de Monitoreo y Verificación.



Noviembre 11 a agosto 8 de 2024: evaluación de del acuerdo

de protección de la población y cese del fuego.

REDACCIÓN POLÍTICA

