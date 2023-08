El cuarto ciclo de negociaciones entre el Gobierno y el Eln arranca el próximo 14 de agosto en Caracas, Venezuela, y las expectativas sobre los temas que serán prioridad en esta fase en el proceso son altas, considerando que durante el tercer ciclo se logró concretar acuerdo de cese bilateral del fuego.



Es la segunda ocasión en la que el país vecino será sede de un ciclo de negociación. Hay que recordar que la primera fase de conversaciones se realizó entre el 29 de noviembre y el 13 de diciembre de 2022 en la ciudad de Caracas.



En diferentes espacios, los negociadores del Gobierno han señalado que dicha tregua era fundamental para facilitar el proceso de participación de la sociedad y para avanzar en puntos como el denominado ‘democracia para la paz’ -que incluye la deliberación sobre los principales problemas que afectan a la sociedad- o el de ‘transformaciones para la paz’.



Asimismo, han manifestado que desde ya se deben empezar a discutir los puntos 4 y 5 de la agenda, es decir, los que corresponden a las víctimas y al final del conflicto.

Las delegaciones del Gobierno y el Eln durante el primer ciclo en Caracas. Foto: Ana María Rodríguez. EL TIEMPO

“Tenemos que continuar viendo dos temas claves que no han sido tratados: víctimas y fin del conflicto. Por supuesto que apenas iniciamos, creo que el cuarto ciclo tendrá que mirar un poco los elementos sobre los cuales arranca la participación y el cese, de tal manera que si es necesario hacer ajustes, haya una mirada inteligente y rigurosa sobre el proceso que se está surtiendo”, señaló José Félix Lafaurie en días pasados en entrevistas con EL TIEMPO.



Y es que otros temas que se pondrán sobre la mesa serán los avances en la participación, a través del Comité Nacional de Participación, y una primera evaluación del cese del fuego.



“Creo que es una cuestión obvia, que habrá una especie de balance y proyección de cómo va el cese del fuego y cómo va la participación. Ya en ese momento, porque estamos hablando del 14 de agosto, tendremos elementos para juzgar cómo nos está yendo”, señaló el senador Iván Cepeda días atrás en entrevista con EL TIEMPO.



La guerrilla del Eln firmó un acuerdo de cese del fuego el 9 de junio en La Habana (der.) Foto: Archivo

También persisten las dudas sobre si el tema de la financiación para los miembros de la guerrilla mientras se adelanta el proceso se tocará en este ciclo. Los jefes de la delegación del Eln han insistido en que es un tema prioritario, y desde la presidencia también se ha mencionado la posibilidad de un fondo internacional multidonante, sin embargo, varios negociadores del Gobierno han señalado que es un tema que en esta fase de la negociación no ven viable.

Víctimas y fin del conflicto



El punto cuatro de la agenda pactada en México durante el segundo ciclo, incluye cuatro ejes: justicia, verdad, reparación integral y la no repetición y el no olvido. No obstante, aún no hay claridad en cuanto a cómo se tratarán estos temas en la negociación y si el Comité de Participación tendrá incidencia en esta fase del proceso.



“La verdad servirá para la ‘asunción de responsabilidades’ de las partes del conflicto armado, se adoptarán mecanismos de justicia, el daño que se ha causado a la naturaleza será abordado en forma específica, y las comunidades de los territorios tendrán la palabra sobre estos asuntos”, se lee en el temario acordado por ambas partes.



La agenda plantea también que el proceso de paz debe llevar al fin del conflicto armado, y que para tal fin se deberá encontrar un modelo mediante el cual el Eln renuncie al uso de las armas.



"Para ello se diseñará un procedimiento adecuado y conducente. Asimismo, se postula que este proceso de paz busca que el Estado y la sociedad renuncien a la producción, comercialización y uso masivo de armas como parte del fin del conflicto armado y las violencias de todo tipo", se lee en el denominado ‘Acuerdo de México’.

REDACCIÓN POLÍTICA

