La oficina del alto comisionado para la paz definió las ocho regiones que se establecerán en el país para impulsar la política de 'paz total' del Gobierno.



Las zonas son:



Zona 1: Valle del Cauca, Cauca, Huila, Nariño y Putumayo.

Zona 2: Córdoba, Antioquia, Chocó, Caldas, Risaralda, Quindío y Valle del Cauca.

Zona 3: Guajira, Cesar, Magdalena, Atlántico, Bolívar, Sucre y Córdoba.

Zona 4: Guajira, Cesar, Norte de Santander, Santander y Boyacá.

Zona 5: Arauca, Vichada, Casanare, Boyacá, Cundinamarca y Tolima.

Zona 6: Vichada, Meta, Meta, Guaviare y Vaupés.

Zona 7: Meta, Guaviare, Caquetá, Vaupés y Amazonas.

Zona 8: Huila, Nariño, Putumayo, Caquetá y Amazonas.​



Cada una de estas zonas tendrá un comisionado regional, cuya misión será la de dialogar con la comunidad y facilitar la consolidación de los acuerdos alcanzados. Así lo indica la ley 2272 de 2022 o de 'paz total', marco jurídico sobre el cual pesan varias demandas ante la Corte.

Paz total Foto: Oficina del Alto Comisionado para la Paz

Aquí es importante resaltar que dichos comisionados no tendrán competencia para adelantar diálogos, realizar procesos de paz o firmar acuerdos con grupos armados al margen de la ley y tampoco para realizar acercamientos o conversaciones en términos de sometimiento a la justicia con estructuras armadas organizadas de crimen de alto impacto.



"En las Regiones de Paz se promoverá la participación de la sociedad civil a través de instancias como los Consejos de Paz, Comités de Justicia Transicional, organizaciones sociales y de derechos humanos, mesas de víctimas, así como de empresarios, comerciantes y asociaciones de la zona, que manifiesten su intención de participar", se lee en el artículo 8B de la ley de 'paz total'.



Además, las 'Regiones de Paz' no serán zonas de ubicación temporal ni de despeje de la fuerza pública y contarán con el acompañamiento de la Defensoría del Pueblo. Más allá de que ya se hayan definido estos espacios, por ahora no hay una fecha definida para la instalación de estas oficinas.

REDACCIÓN POLÍTICA

