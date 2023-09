Durante su discurso en la plaza de Bolívar, a propósito de la jornada de movilizaciones a las que convocó el Gobierno para defender las reformas sociales, el presidente Gustavo Petro se refirió a la política de 'paz total' y mencionó que la negociación con el Eln está por llegar a un punto de no retorno.



"La paz, que hemos llamado la ‘paz total’ está avanzando, no estamos retrocediendo. Con el Eln hemos llegado a un punto de negociación al que nunca se había llegado en la historia. Estamos a punto de llegar a lo que se llama ‘el punto de no retorno’ de ese acuerdo de paz", dijo el jefe de Gobierno.



Asimismo, reconoció que este proceso es la piedra angular para la política de paz del Gobierno y una forma para hacerle entender a los violentos que hay otro camino.



“Ojalá se logre y sea una señal para todas las agentes que ejercen violencia en Colombia, una señal de que los tiempos de la violencia han terminado y de que tienen que empezar los tiempos de la paz”, agregó.



"La paz total va avanzando, no estamos retrocediendo, el ELN ha llegado a un punto de negociación que nunca había alcanzado en su historia; estamos por llegar a un punto de no retorno, a punto de alcanzar un acuerdo y ese acuerdo de paz está a punto de lograrse": @petrogustavo pic.twitter.com/wYkacL1wmd — Alto Comisionado Paz (@ComisionadoPaz) September 27, 2023

Gran parte del discurso estuvo justamente enfocado en la necesidad de lograr paz y de dejar atrás "75 años de violencia y de centenares de miles de muertos en los campos y en las ciudades".



"Colombiano no ha ganado, Colombia ha perdido: la violencia es una derrota nacional", señaló, y luego afirmó que espera que el Gobierno que lo suceda continúe "la senda que estamos trazando".



Sin embargo, el primer mandatario afirmó que el acuerdo nacional -del que viene hablando desde antes de llegar al poder- es la base de la paz, y que no lo es simplemente "hablar con unos señores que andan con fusiles en las montañas".



"La paz es que la misma sociedad colombiana pueda encontrarse, pueda dialogar entre sí y pueda encontrar los destinos comunes para que Colombia sea una nación grande. Hemos dicho que la justicia va a ser para que se encuentre la verdad, no para vengarnos", señaló.

REDACCIÓN POLÍTICA

