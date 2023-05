Este miércoles Bogotá recibirá el Primer Simposio Colombiano por la Paz, un evento convocado por el Consejo Colombiano por la Paz y la Justicia, que dirige el ex senador, profesor Ricaurte Losada Valderrama, con el apoyo de La Universidad de La Salle.



El evento se realizará en la Universidad de La Salle -carrera 5 n.°59A-44-. La entrada es libre y se podrá participar de manera presencial o a través de Zoom, con el ID 830 5360 9087 y el código de acceso 12345.

Este espacio tiene como objetivo propiciar un escenario de reflexión en el cual se analicen las condiciones de violencia en Colombia y aportar luces al recorrido hacia la paz. En el evento participarán destacados analistas, empresarios y profesores, nacionales y extranjeros.



Estarán presentes, los ex presidentes de la Corte Constitucional Jaime Araujo y Alberto Rojas; el exconstituyente Jesús Perez; los empresarios Jean Claude Bessudo y Roberto Muñoz; el Imán Julián Zapata y la politóloga y periodista Tamara De La Motta, entre otros. Además, contará con la intervención de personas como Jorge Enrique Robledo, Danilo Rueda, Angélica Lozano, Guillermo Jaramillo y Pedro Medellín.



La agenda

17 de mayo



8 a.m.: Himno Nacional.

8:05 a.m.: Saludo de bienvenida por el Vicerrector Académico de la Universidad de la Salle, Cristian James Díaz, rector encargado.

8:10 a.m.: Ricaurte Losada Valderrama, Director del Consejo Colombiano por la paz y la justicia, ex senador, profesor, analista, consultor: Unos elementos al Simposio Colombiano por la Paz.

8:20 a.m.: Palabras de Gerardo Páez Mejía, director de la Cadena Melodía de Colombia, convocante del Simposio.

8:25 a.m.: Palabras de Danilo Rueda, Alto Comisionado para la Paz.



I. MODELO ECONÓMICO, DESARROLLO SOCIAL Y PAZ



8:45 a.m.: Jorge Enrique Robledo, ex candidato presidencial: la violencia política en Colombia.

9:00 a.m.: Eduardo Sarmiento Palacio, experto económico: la economía y la paz.

9:15 a.m.: Jean Claude Bessudo, Empresario: turismo sustentable y sostenible para la paz.

9:30 a.m.: Aurelio Suárez Montoya, Analista y escritor, Panelista de Blu Radio: Con neoliberalismo, ni paz ni desarrollo.

9:45 a.m.: Mehdi Safari, Viceministro de Relaciones Exteriores y asuntos económicos de la República Islámica de Irán: Mundo multipolar, cooperación económica y paz mundial.

10:00 a.m.: Preguntas a los anteriores expositores.

10:30 a.m.: Café.

II. TIERRAS Y REGIÓN, GÉNERO, MEDIO AMBIENTE Y PAZ

11:00 a.m.: Carlos Fradique Méndez, Miembro de número de la Academia Colombiana de Jurisprudencia: la paz comienza en la familia.

11:15 a.m.: Fernando Sánchez, profesor investigador: El medio ambiente como factor generador de paz.



III. CONSTITUCIÓN, LABOR LEGISLATIVA, SISTEMA DE JUSTICIA Y PAZ

11:30 a.m.: Juan Manuel Charry, constitucionalista, analista: reflexiones constitucionales para un gobierno de cambio y paz.

11:45 a.m.: Ernesto Amézquita Camacho, Ex procurador Regional de Risaralda: la paz como derecho fundamental.

12:00 m.: Jesús Pérez González Rubio, ex constituyente: La paz y la Constitución de 1991.

12:15 m.: Alberto Rojas Ríos, expresidente de la Corte Constitucional: La verdad y la justicia como instrumentos de paz.

2:30 p.m.: José Gregorio Hernández Galindo, Ex presidente de la Corte Constitucional, columnista del periódico El Tiempo: La jurisprudencia de la Corte Constitucional en relación con la paz.

2:45 p.m.: Jaime Bernal Cuellar, Ex Procurador General de la Nación: la reforma a la justicia y la paz.

3:00 p.m.: José Roberto Herrera, Ex magistrado de la Corte Suprema de Justicia: la reforma laboral y la paz.

3:15 p.m.: Imam Julián Zapata Feliciano, pensador musulmán y analista internacional, coordinador internacional del Simposio: La solución al conflicto Árabe Israelí y la paz en Colombia.

3:30 p.m.: Fabio Santana Urrego, Profesor, ex gerente de Corabastos, ex notario, abogado consultor: El acuerdo con las Farc como base de la paz.



IV. MEMORIA, RECONCILIACIÓN, PENSAMIENTO DEMOCRÁTICO Y SOCIAL PARA LA PAZ

3:45 p.m.: Angélica Lozano, senadora: El compromiso de la mujer con la paz.

4:00 p.m.: Guillermo Alfonso Jaramillo, ministro de salud: La salud y la paz.

4:30 p.m.: Reverendo, Eduardo Gómez: Pensamientos para la Paz.

4:45.p.m.: Amjad Mahmood Khan, Jurista Estadunidense Paquistaní: Refugiados derechos humanos y paz.

5:00 p.m.: Deisy Arrubla, médica, doctora en salud pública: salud y construcción de paz.

5:15 p.m.: Luis Dussán Calderón, Presidente de la Asociación Americana de Juristas, Rama Colombia: La paz de Colombia es la paz de América.

5:30 p.m.: Luis Majin Rodríguez, Profesor: Filosofía y formación política para la paz.

5:45 p.m.: Melquisedec Guerra Moreno, doctor en Estado y buen gobierno de la Universidad de Salamanca: ¿Cómo superar la polarización?

6:00 p.m.: Francisco Maltés Tello, presidente de la CUT: Reflexiones sobre la violencia antisindical y paz.

6:15 p.m.: Preguntas a los anteriores expositores.



18 de mayo



8:30 a.m.: Cristian James Diaz, Vicerrector Académico de la Universidad de la Salle, rector encargado: Utopía: Una Experiencia de Educación Superior Rural para la Construcción de Paz y el Desarrollo en Perspectiva Territorial en Colombia.

8:45 a.m.: César Augusto Ahumada Avendaño, Gerente General de Sayco: Folclor, música y paz.

9:00 a.m.: Nelson Gutiérrez Correa, Gran Maestro de la Gran Logia de Colombia: Libertad, igualdad y fraternidad: trilogía de Paz.

9:15 a.m.: Mohammad Mehdi Esmaili, Ministro de Cultura de la República Islámica de Irán (Persia): La cultura y la paz mundial.

9:30 a.m.: Vera Grave Loewenherz, exsenadora: La Paz como posibilidad para la vida.

9:45 a.m.: Javier Vargas, Teólogo protestante, empresario: La paz desde la perspectiva bíblica.

10:00 a.m.: Wilson Borja, exrepresentante a la Cámara: Drogas y Paz.

10:15a.m.: Amelia Rocío Cortés, Directora de Asuntos Religiosos del Ministerio del Interior: Sistema Nacional de Libertad Religiosa y de Cultos y Paz.

10:30 a.m.:Luis Fernando Rosas, autor del libro, De la Paz Silenciosa a la Voz Silenciada: Su ponencia lleva el mismo título de esta obra.

10:45 a.m.: Café.

11:00 a.m.: Carlos Ballesteros, Presidente Confederación Nacional Asociaciones de Padres de Familia de Colegios: La escuela, territorio de paz.

11:15 a.m.: Luis Alberto Torres Álvarez, empresario, consultor, investigador académico: reducción de huella patriarcal.

11.30 a.m.:Rubén Darío Ceballos Mendoza, ex Gran Maestro de la Gran Logia de Colombia, Miembro Correspondiente de la Academia Iberoamericana de Letras, Artes y Ciencias: La Masonería y la Paz. Ponencia que presentará Tirso Hernán Bueno, Venerable Maestro de la Muy Respetable y Benemérita Logia Génesis 27.



VII. CRIMINALIDAD Y CONFLICTO: MODELOS, MECANISMOS Y PROCESOS DE RESOLUCIÓN Y NEGOCIACIÓN

11:45 a.m.: Eduardo Gómez Granados, Vicedecano de la facultad de derecho de la Universitaria de Colombia: La cátedra como constructora de paz.

12:00 m.: Eliecer Doria Ferrer, Miembro del Consejo Colombiano por la Paz y la Justicia, abogado, profesor universitario, analista y polemista en temas de Derecho Público Funcional: La paz humana contra la guerra divina.

2:00 p.m.: Alfonso López Caballero, ex ministro de Estado, ex embajador: ¿Qué hay detrás del conflicto Ucrania-Rusia?

2:15 p.m.: Luis Ernesto Gilibert Vargas, ex Director Nacional de la Policía: la seguridad ciudadana y la paz.

2:30 p.m.: Jaime Araujo Rentaría, ex presidente de la Corte Constitucional: El derecho a la paz, Reflexiones sobre la paz total.

2:45 p.m.: José Félix Lafaurie, presidente de Fedegán y miembro de la Comisión Negociadora con el Eln: El futuro de las negociaciones con ese grupo.

3:00 p.m.: Monseñor Luis José Rueda Aparicio, presidente de la Conferencia Episcopal, o su delegado: Contribución de la Iglesia Católica a la Paz en Colombia.

3:15 p.m.: Jorge Orlando Rubiano, presidente del Circulo de Abogados de Colombia: Célula primaria para la paz.

3:30 p.m.: Ricardo Español Suarez, ex senador de la República: la industria del turismo y la paz.

3:45 p.m.: Rodrigo Villarraga Ortega, dirigente social y juvenil: La juventud y la paz.

4:00 p.m.: Café.

4:15 p.m.: Gustavo Socha Salamanca, General -r-: La criminalidad como obstáculo para la paz.

4:30 p.m.: Mercedes Tunubalá Velasco, líder indígena, alcaldesa de Silvia Cauca: El Proceso de Paz en Colombia: Sueños y Esperanzas, Después del Conflicto Armado.

4:45 p.m.: Preguntas a los anteriores panelistas.

5:15 p.m.: Conclusiones y recomendaciones del Simposio, al Gobierno, a la comunidad internacional y sobre todo a los colombianos.

6:00 p.m.: Clausura del Simposio. Se ha invitado al presidente de la República, Gustavo Petro Urrego, pero de no poderlo hacerlo, se le ha pedido que lo haga su delegado.

6:30 p.m.: Himno Nacional.

