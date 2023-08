Luego de que el presidente Gustavo Petro firmó una resolución en la que nombra a Salvatore Mancuso como gestor de paz, el alto comisionado para la Paz, Danilo Rueda, advirtió que una vez el exjefe paramilitar regrese al país, le tendrá que responder a las víctimas.



"Las derechas de las víctimas están en el centro, no se admite ningún tipo de burla. Por eso es que hemos planteado desde el comienzo que Salvatore Mancuso debe regresar a Colombia", dijo el alto comisionado en declaraciones a medios de comunicación.



Mancuso llegaría a Colombia, de acuerdo con la resolución, a apoyar con su conocimiento y experiencia el diseño de procesos de desarme colectivo de los grupos ilegales que actúan en todo el territorio nacional, priorizando las zonas donde ejerció su actividad criminal.



Según han explicado desde el Gobierno, Mancuso tiene la pena cumplida en Estados Unidos, pero no en Colombia.



"Las autoridades competentes en esa materia, actuarán en coherencia y esperemos que cuando llegué a Colombia, como ha manifestado verbal y por escrito, responda a las víctimas", agregó Rueda.



Otro aspecto que cobra relevancia en el tema jurídico de Mancuso es que, aunque fue rechazado inicialmente por la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), ese tribunal está estudiando si lo acepta bajo la figura de 'sujeto incorporado material y funcionalmente a la Fuerza Pública'.



De igual forma, el ministro de Justicia, Néstor Osuna, explicó en la mañana de este martes que "la designación como gestor de paz sí pone a la persona en libertad, no a él, a cualquiera que sea designado como gestor de paz, pero no lo libera de los compromisos judiciales".

REDACCIÓN POLÍTICA

