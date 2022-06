El Informe Final de la Comisión de la Verdad trae recomendaciones para superar la impunidad en graves violaciones a los derechos humanos y luchar contra la corrupción, para enfrentar la violencia generada por el narcotráfico, garantizar una reparación integral a las víctimas y transformar el sector de seguridad y defensa hacia una construcción de paz, entre otras.



Entre ellas, se sugiere también crear un Ministerio para la Paz y la Reconciliación, fortalecer las medidas de atención humanitaria; e implementar una estrategia integral de desmantelamiento y sometimiento individual y colectivo de las organizaciones criminales.



(Lea también: Comisión de la Verdad: las recomendaciones del informe final).

Entre las recomendaciones también está garantizar una implementación plena e integral del acuerdo que en 2016 firmó el estado colombiano con la exguerrilla de las Farc; velar por la seguridad de los excombatientes y firmantes de ese acuerdo de paz, así como su reintegración completa a la vida civil; y avanzar en nuevas negociaciones de paz con grupos al margen de la ley como el Eln para encontrar una salida para poner fin a la confrontación armada.



Otro de los puntos clave de las recomendaciones es la de ajustar la política de reintegración para que responda de manera flexible a las características cambiantes del grupo armado desmovilizado, teniendo en cuenta sus dinámicas y las de sus mandos, para evitar, por ejemplo, el rearme de mandos medios o bajos.



También recomiendan mejorar la administración de justicia en cuatro aspectos: la independencia de los entes encargados del esclarecimiento judicial; los ajustes de las metodologías de investigación; la creación de un mecanismo independiente al apoyo a la investigación; y límites a la extradición para garantizar la satisfacción de las víctimas.



Además, crear una comisión independiente que haga un examen de los riesgos de cooptación y de corrupción en la Fiscalía para proponer una manera de fortalecer la carrera judicial y desvincular a los funcionarios que sea necesario, así como hacer controles a la intervención de los agentes de inteligencia militar y policial en la investigación.



(Le puede interesar: Comisión de la Verdad: ¿de qué tratan los 11 capítulos del informe final?).



Ahora, ¿qué tan factible es que el Gobierno actual pueda cumplir con estas recomendaciones?



El presidente electo Gustavo Petro ya indicó que tiene la voluntad política de hacer cumplir las recomendaciones del Informe Final de la Comisión de la Verdad. No obstante, de acuerdo a los analistas, se requieren más elementos para poder lograrlo, entre ellos, el consenso con el Congreso.



"Transformar instituciones requiere consensos y para eso el ente que tramita esos cambios es el congreso, allí se deberían dar debates de fondo que permitan modificar reglamentos, alinear estrategias y cambiar visiones. La tarea será muy difícil, pues aunque hay en el escenario un ambiente de necesidad de cambio, las transformaciones que pide la Comisión pueden ahondar la polarización", indica Guillero Henao, analista político de la Universidad Nacional.



También indica que para los cambios que plantea la Comisión para la fuerza pública "tiene que darse un acuerdo a corto plazo, debido a que la institución castrense ha tenido una tradición de poder muy fuerte en el país y estar durante 60 años en el marco del conflicto hace que cualquier transformación sea compleja, lenta y tenga oposición".



Finalmente, Henao indica que llevar a cabo todas las recomendaciones del Informe Final va a tomar tiempo. "Socialmente llevar a cabo esos cambios nos puede tomar medio siglo, acelerarlos puede ser importante en dónde hay fallos estructurales como la Justicia, ralentizarlos o no proponerlos será un error porque dejará al país en el limbo de instituciones viejas que no marchan acorde a la realidad", señala.



(Siga leyendo: Los hallazgos de la Comisión de la Verdad sobre el conflicto en Colombia).



POLÍTICA