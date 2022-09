El canciller Álvaro Leyva Durán puso en la mañana de este viernes una nueva y ambiciosa carta sobre la mesa. Colombia, dijo, quiere buscar que reine la paz en la región, en general; en Nicaragua, Cuba y Venezuela, en particular. Para él, un hombre que ha dedicado la mayor parte de su vida a la reconciliación entre los colombianos, ese es uno de los objetivos de "la paz total". ¿Será posible?



De esta manera, Leyva puso en la agenda pública una nueva rama del árbol de la paz, eje central de la administración que presidente Petro. Desde la campaña, en su narrativa tras su elección y ahora como jefe de Estado, Petro ha abierto puertas a explorar negociaciones con todos los actores armados y en el camino ha dicho estar dispuesto a empezar diálogos regionales y ahora abre este nuevo horizonte.



Se trata de un propósito tan loable como lleno de riesgos. La complejidad es tal que el mismo gobierno nacional ha detectado 65 puntos críticos en Colombia en donde existe alta complejidad social.



"Identificamos 65 municipios donde hay alteración del orden público, persecución de líderes sociales, y ahí vamos a hacer un desembarco del Estado para su protección. Queremos acompañamiento de la comunidad internacional en estos puestos de mando unificados. Un estudio de riesgo de un líder social se puede demorar más de 70 u 80 días, lo disminuyeron a 60 días durante los últimos cuatro años del presidente Duque, y a lo que aspiramos es que a todos los líderes sociales que estén en riesgo les hagamos un estudio de seguridad por vía de emergencia", le dijo a EL TIEMPO Alfonso Prada, ministro del Interior.



En este proceso, Prada, por ejemplo, ha volcado su agenda al delicado problema que atraviesa el departamento del Cauca. Allí en un mes ha ido en cinco ocasiones y hasta ahora los resultados están cocinándose.



El desafío del Estado es enorme ante aquellos con quienes tiene que sentarse en la mesa para lograr acuerdos. Solo, por ejemplo, frente al Ejército de Liberación Nacional, Eln, se trata de un grupo que hoy se muestra aún intimidante.



Un informe de Indepaz del año pasado afirma que, para 2018, se calculaba que el Eln tenía 4.000 integrantes y que con los milicianos la cifra subía a 5.000. El Gobierno de Estados Unidos, en su reporte anual sobre terrorismo de 2019, mencionaba a 3.000 integrantes armados, casi la mitad en Venezuela.



Las cifras de Insight Crime son similares. "Ha pasado de tener unos 5.000 soldados a principios de los años noventa a una fuerza que según estimaciones actualmente tiene alrededor de 2.500 – 3.000 combatientes", dice su informe actualizado a 2021.

Ya Antonio García, uno de sus jefes, rechazó la propuesta de "paz total" porque, dice, ellos no aceptan que los metan en una misma bolsa con narcos. Por eso, hay voces que advierten que en el loable propósito de lograr "la paz total" los esfuerzos se dilapiden sin una estrategia única.



"Hay algo que está por fuera del proyecto mismo y que obedece más a una visión estratégica de una negociación: a mí sí me preocupa que el Gobierno ha hecho anuncios anticipados en momentos en que ni siquiera tenemos una mesa de diálogo funcionando sobre temas que son extraordinariamente trascendentales en una conversación. Estos temas, incluso, pueden ser la diferencia entre el éxito y el fracaso", le dijo Humberto de la Calle a EL TIEMPO.



"Estoy hablando, por ejemplo, de extradición, aun cuando el Gobierno ha dicho que lo mirará con Estados Unidos. También está el tema del cese del fuego multilateral y la idea de que los acuerdos parciales se aplicarían de manera inmediata. Estas últimas dos cosas son lo contrario de lo que hicimos en La Habana. Reitero que no es que uno se ponga en plan de arrogante a decir que es el único que sabe de esto. El cese del fuego sin que ni siquiera haya una mesa de diálogo me parece que pone al Gobierno en una situación de relativa debilidad frente al antagonista", argumentó el jefe del equipo negociador del Estado colombiano que logró desarmar a la guerrilla de las Farc en un trabajo de que tardó cinco años.



"El mayor desafío es que una paz total requiere ir más allá de un sometimiento de líderes, pero sin reconocerlos políticamente ni darles estatus jurídico. En otras palabras, hay que negociar sin negociar. Y hay que tener expectativas realistas", dice Angélica Durán,vPh.D. en Ciencia Política de Brown University, profesora asociada de Ciencia Política y co-directora del Doctorado en Estudios Globales de la Universidad de Massachusetts-Lowell, en un artículo publicado en Razón Pública titulado "La “paz total” de Petro: ¿posible o ilusoria?".



En la misma portal, Jorge Mantilla, director de Conflicto y Violencia Organizada de la Fundación Ideas para la Paz (FIP), dice: "Ya de entrada llama la atención que el gobierno esté dispuesto a hacer concesiones fundamentales tan temprano y en una negociación sobre la cual hay más incertidumbres que certezas".



Esto era cuando se hablaba de "paz total" en Colombia. Ahora, según Leyva, la meta es más es ambiciosa y trasciende las fronteras.



