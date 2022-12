Una solicitud para abordar en medio del conflicto, y mientras llega la paz, les hizo el expresidente Ernesto Samper a los equipos negociadores del Eln y el Gobierno, que se encuentran dialogando en la cima del parque nacional Waraira Repano, a las afueras de Caracas.

Instalación de la mesa de diálogos entre Gobierno y Eln. Foto: Ministerio de Comunicaciones de Venezuela.

"Hemos estado esta mañana trayendo un mensaje sobre la necesidad de humanizar el conflicto mientras llega la paz", expuso en primera instancia el exmandatario sobre su acercamiento a las dos delegaciones.



Cabe recalcar que el llamado de Samper obedece a que aún no se ha llegado a un cese del fuego bilateral, por lo que las conversaciones avanzarán sin el cese de operaciones militares.



Otro de los argumentos presentados por el exjefe de Estado corresponde a que haya avances considerables en temas que no dan espera para las comunidades más afectadas por el conflicto armado.



"No podemos dejar a los territorios esperando a que se consolide la paz acá para proteger sus vidas, sus bienes, sus escuelas, para que no recluten a los menores, para que no haya enfrentamientos que afecten a la población civil", puntualizó.



Y, además de celebrar la instalación de la mesa de diálogos como mecanismo para la 'paz total' que propone el presidente Gustavo Petro, Samper enfatizó en que el tema de la humanización del conflicto no sea olvidado.



