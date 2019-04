Enviado del Papa, desde Arauca, le pide al Eln que haga gestos de paz

El nuncio apostólico, Luis Mariano Montemayor, no se quedó esta Semana Santa con los asuntos eminentemente pastorales, sino que fue más allá. Le pidió al Eln gestos de paz si quiere que haya diálogo, consideró que la aplicación de los acuerdos de paz va lenta y aseguró que para la situación en Venezuela se requiere más acción de la ONU y del Consejo de Seguridad.

Desde Arauca, el representante del papa en Colombia, tras destacar la resistencia de los araucanos por ser víctimas de la violencia, consideró que “la aplicación de los acuerdos de paz se hace lenta”, por lo que algunos se desesperan y otros abandonan el camino.



Por eso los alentó a “mantener la esperanza, porque la gran tentación es que todo va a ser igual, que siempre va a ser lo mismo, y no es así”.

En ese sentido, hizo énfasis en la necesidad de “predicar la reconciliación” entre los colombianos, porque “es ahí donde se construye la paz, no es en los acuerdos”.



El nuncio también destacó la ayuda que la iglesia ha estado aportando para los venezolanos e, incluso, admitió, se han convertido en “contrabandistas oficiales” por las ayudas que pasan a través de la frontera.



“Necesitamos que las Naciones Unidas asuman esta responsabilidad, necesitamos que el sector político se ponga de acuerdo y dé prioridad al pueblo venezolano, y después discutirán cómo resolver el problema de la conducción política del país”, dijo Montemayor.



Si bien expresó su alegría porque “al menos” la Cruz Roja haya podido comenzar con la ayuda, dijo que la Iglesia sigue ahí colaborando, pero aclaró que no puede sola y, por ello, “se necesita que el Consejo de Seguridad asuma una posición”.



Sobre los responsables de la situación que se vive en el vecino país, el delegado del papa aseguró que no es una calamidad natural, sino que es “obra de los hombres”.



Enseguida destacó la solidaridad que ha habido en Colombia con los migrantes y dijo que si bien “no todos están contentos”, los exhortó a continuar “porque esto no va a ser breve”.

Caso Eln

El representante del papa, obviamente, habló sobre el Eln, y más al estar en Arauca, donde ese grupo se mantiene activo con sus acciones delictivas.



Al preguntársele su opinión sobre los atentados al oleoducto, dijo que no opinaba mucho del tema porque los ‘elenos’ van a decir que es un acto de guerra.



Sin embargo, dijo que le preocupan muchas cosas del Eln, como el reclutamiento de niños, los secuestros y los asesinatos selectivos, “pues esas no son acciones de guerra, sino que son acciones contra la humanidad que tienen que cesar”.



Para él, una estructura política que quiera sentarse y ser reconocida en un futuro acuerdo tiene que demostrar que respeta el derecho internacional.



“Hay actitudes que tienen que cambiar, hay un modo de conducir el enfrentamiento político que tiene que cambiar, y ellos tienen que hacerlo; después vamos a tratar de retomar los contactos, el diálogo y retomar las posibilidades de un acuerdo, si es posible”, dijo el nuncio apostólico.

“Nosotros no hemos dejado nunca de ser facilitadores; primero, porque la dimensión humanitaria nos lo exige (...). No hemos dejado de tener contactos y se lo he dicho al Presidente de la República. No estamos pidiendo un diálogo imposible en este momento, pero los contactos se tienen que mantener para que sea posible un diálogo en el futuro; si hay un cambio en la actitud, y en eso estamos, haremos nuestra parte”, agregó.



Desde Arauca, Montemayor les envió un mensaje al Eln y a las disidencias de las Farc. Dijo que “no tiene sentido continuar así”, pues eso solo causa más dolor. “Hagan gestos que permitan restablecer un diálogo, un acuerdo posible para terminar esta masacre. Contactos hay, es cuestión de cambiar de actitud”, dijo.



