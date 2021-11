En 5 años no se va a cumplir todo, pero sentemos las bases: Rodrigo Londoño

El próximo 24 de noviembre se cumple el quinto aniversario de la firma del acuerdo de paz entre el gobierno del expresidente Juan Manuel Santos y la antigua guerrilla de las Farc-Ep.



Luego de 5 años hay un panorama de logros y retos en la implementación del acuerdo. Temas como la tierra, la sustitución de cultivos o las curules de las víctimas han estado en el debate. Rodrigo Londoño hizo un balance de esto y asegura que, a pesar de todas las dificultades, “valió la pena el esfuerzo”.

¿Cómo ha sido la vida de las personas en el proceso de reincorporación en estos 5 años?

Somos más de 13.000 firmantes del acuerdo. Las circunstancias que nos ha tocado vivir no son las mejores. Hay una situación socioeconómica que para la gran mayoría es sumamente difícil. Pero la situación más compleja es la de los asesinatos a los firmantes, ese fenómeno difícil que también está acompañado de lo que sucede con los líderes sociales. Es un fenómeno que hay que mirarlo en conjunto.

¿Qué pasa con el asesinato de los firmantes del acuerdo?

Está esta situación que se ha generado debido a la no implementación del acuerdo. Si se hubiera implementado desde el principio, desde el gobierno de Santos, todo lo que estaba planteado en el acuerdo, en su espíritu y en su letra, habríamos logrado atacar las causas o las condiciones que se han generado ahora para que sean asesinados los firmantes y los líderes sociales. Esas mafias que existen en las regiones, esos intereses, la mayoría ilegales, tratan de frenar el proceso de paz asesinando a firmantes y a líderes. La responsabilidad sí cabe en el Estado colombiano porque el Estado debe garantizar la vida, no solamente de nosotros sino de todos los colombianos.



En el partido Comunes hay muchas divisiones. Hay sectores que no comulgan con las directivas. ¿A qué atribuye usted tantos choques que han tenido entre ustedes?

Son muchas facciones que se han abierto en el partido. Cuando finalizó el acuerdo, algunos compañeros comenzaron a expresar opiniones que iban en contravía de lo acordado. Yo siempre digo que aquí hemos quedado los más y los mejores, se han ido los menos y los peores en el sentido de que no entendieron lo que esto significaba. Y ya temas de diferencias políticas con compañeros o de aspiraciones personales, que desafortunadamente uno dice que son válidos, todos pueden aspirar a ser presidente del partido. Pero hágalo sobre la base de mostrar resultados para que la gente lo apoye, no sobre la base de insultar y de ofender al actual presidente.

Encuentro con Ingrid Betancourt. Foto: Comisión de la Verdad.

En el acto en el que participaron ustedes e Ingrid Betancourt en la Comisión de la Verdad salieron muchas interpretaciones. Ella ahora quiere revivir su partido Verde Oxígeno. ¿Cómo evalúa usted todos esos episodios de Ingrid, el reencuentro y la intención de ella de regresar a la política?

Es sumamente válido que Ingrid tenga el deseo de participar en política, de poner su nombre a los colombianos, es bueno y refresca la democracia. Sobre lo demás, es una vieja berraca que le tocó soportar todo lo que vivió. Ella cuestiona que no nos vio llorar, pero es que muchos lloramos pa’ dentro, aunque a veces lloramos hacia afuera. Ella no sabe en mi caso y en el de varios compañeros el sentimiento de dolor. Pero es de admirar que estén ahí y que estén apoyando el proceso. No podemos volver a vivir el conflicto y por eso es necesario la paz completa. Es necesario que tengamos un gobierno se reactive los diálogos con el Eln, un gobierno que reactive las posibilidades con esas bandas de narcotraficantes.

Pero hay temas del acuerdo que para implementarlos no es una cuestión de 5 años…

¿Por qué no implementar lo acordado en el punto de la sustitución de cultivos y volver a los métodos viejos que no sirven y que no van a resolver nada? FACEBOOK

TWITTER

En eso estamos claros, pero hay que sentar las bases y esas son las bases que no se han querido sentar, entonces más bien se han ido incrementando los factores que alimentan la violencia.



Reitero el tema de la tierra porque los campesinos siguen sin sus títulos. En 5 años no se va a cumplir todo, pero sentemos las bases, dejemos la estigmatización y abramos los caminos del diálogo. ¿Por qué no se ha abierto el diálogo con Eln independientemente de las dificultades y no se ha tratado de superar esa etapa? ¿Por qué no implementar lo acordado en el punto de la sustitución de cultivos y volver a los métodos viejos que no sirven y que no van a resolver nada?



¿Cómo le va a ir al partido Comunes en las próximas elecciones?

Yo estoy pensando en cómo le va a ir a Colombia. Estamos trabajando bien, vamos por el camino acertado, nos falta aprender mucho. Pero lo más importante es que vamos a lograr que los sectores alternativos y los que creemos en la paz de Colombia nos unamos en función de llevar a alguien que nos garantice a los colombianos que vamos a transitar en los próximos cuatro años en función de lo acordado.

¿Qué opina de esta campaña política, de los movimientos alternativos de centroizquierda e izquierda que están en la puja por la presidencia?

Ojalá logremos dejar intereses personales y partidarios para construir una lista única y logremos un Congreso mayoritario y un presidente que se comprometa con la reconciliación y la paz.

