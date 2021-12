Jorge Rodrigo Tovar Vélez, hijo de Jorge 40, excomandante del Bloque Norte de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), continúa con su intención de llegar al Congreso a través de una de las 16 curules de paz.



Su iniciativa ha generado una gran controversia entre las víctimas y algunos sectores del Gobierno, quienes rechazan su aspiración para las próximas elecciones de 2022 a la Cámara de Representantes por el departamento del Cesar. Tovar Vélez habló con EL TIEMPO sobre su candidatura y los reclamos de las víctimas a esta.

¿Por qué hechos se considera víctima del conflicto armado?

Soy víctima del conflicto armado por desplazamiento forzado. Yo he tenido por lo menos 4 desplazamientos de mi ciudad natal, Valledupar. Pero, además, en unos momentos en los que estaba bastante complicada la situación de seguridad para toda mi familia, me tocó salir del país.

¿A cuáles víctimas representa usted para aspirar a una curul a la Cámara?

Hay más de 9 millones de víctimas registradas. Yo hago parte de ese número de víctimas registradas. Es un universo complejo, somos víctimas de diferentes grupos al margen de la ley. Muchas, inclusive, son víctimas del propio Estado. Todas las personas que quieran postularse a las curules de paz tienen que cumplir con unos requisitos que quedaron estipulados en la ley. Yo, además de ser víctima, cumplo con todos los requisitos de ley. Yo represento a todos esos jóvenes que perdieron a su padre porque fueron asesinados por la violencia, otros que fueron secuestrados, a todos esos familiares de la Fuerza Pública que, por estar defendiendo nuestro campo, perdieron también a sus padres. Yo no represento específicamente a un grupo o a otro de víctimas, yo represento a todas las víctimas de todos los victimarios.



¿Por cuál colectividad de víctimas está usted avalado para esta curul de paz?

Asociación Paz Es Vida. Yo conozco esa organización hace mucho tiempo. Yo vengo trabajando en política pública de víctimas desde el 2015, atendí a miles de víctimas del Cesar, entonces desde allí ya vengo conociendo a las asociaciones de víctimas, a las mesas de víctimas, a los líderes de víctimas y a miles de víctimas que también sufrieron las consecuencias de la violencia, pero no hacen parte de organizaciones. Yo fui coordinador de víctimas del Ministerio del Interior.

El alto comisionado de Paz expresó que las curules de paz deben ser 'ocupadas por quienes fueron verdaderamente víctimas en Colombia', ¿qué piensa de esto?

Yo no me siento aludido por las palabras del alto comisionado. Es que yo estoy de acuerdo, pero –además– creo que son innecesarias porque el acto legislativo deja muy claro que actores del conflicto armado y desmovilizados no pueden participar ni postular su nombre para las curules de paz. Yo no me siento aludido porque yo hago parte de las víctimas, de las víctimas reales del conflicto armado. Yo tengo mis manos limpias, yo no elegí la guerra que me tocó vivir. Yo me he dedicado a trabajar honestamente y a estudiar. Yo no tengo una sola investigación. Yo no me siento aludido porque yo soy víctima del conflicto armado.

No hay delitos de sangre, pero el apellido Tovar quedará en la historia como el de uno de los hombres que más dolor le causó al país...

Es que yo soy una persona diferente a Rodrigo Tovar. El nombre de Jorge Rodrigo Tovar quedará marcado en este país como un joven que, después de todo lo que le tocó sufrir por culpa de la violencia, entregó su vida por la reconciliación y por la paz de este país. Así va a quedar marcado mi nombre. ¿El nombre de mi papá como quedó marcado? Eso no es tema mío. Yo me preocupo hoy por Jorge Rodrigo Tovar.

¿No le parece contradictorio que usted pretenda ocupar una curul de paz creada justamente para las víctimas del paramilitarismo?

Yo soy víctima del conflicto armado, yo sufrí el conflicto armado, yo perdí personas cercanas por el conflicto armado, yo lloré el conflicto armado, a mí el conflicto armado me destrozó mi familia, el conflicto armado me desplazó en varias ocasiones de Valledupar. Entonces a mí me parece que esas curules de paz deben ser para víctimas del conflicto armado como yo, registradas, pero además para personas que tengamos un compromiso con la paz y la reconciliación de Colombia. Que veamos la reconciliación como el camino para poder alcanzar la paz. Más allá del hijo de Jorge 40, estás hablando con Jorge Rodrigo Tovar, un joven que sufrió el conflicto, pero que esta es la consecuencia que debo asumir por querer trabajar por la reconciliación de este país.

¿Qué les dice a las víctimas que hoy están en contra de su candidatura?

Simplemente les puedo decir: denme la oportunidad de trabajar por la paz y por la reconciliación de este país.

