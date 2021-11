'Cumplimos con la implementación a través de la política Paz con Legalidad'

El consejero presidencial para la Estabilización y la Consolidación, Emilio Archila, habló con EL TIEMPO sobre cómo ha sido la implementación de los acuerdos de paz en estos 5 años de la firma del texto del Teatro Colón.



Archila señaló se han hecho "unos esfuerzos gigantescos para poder aprovechar esta oportunidad única de trabajar estor 15 o 20 años seguidos y resolver los temas que necesitan estos tiempos". Además, habló sobre la situación de seguridad de los excombatientes, la reforma rural y la sustitución de cultivos ilícitos.



(Puede leer: En 5 años no se va a cumplir todo, pero sentemos las bases: Rodrigo Londoño)

¿Qué balance hace luego de estos 3 años de implementación del acuerdo de paz? ¿Cuáles logros destaca?

En estos tres años del gobierno Duque alcanzamos todos los frentes de la implementación a través de la política de Paz con Legalidad. Fue una expresión política clara, diáfana e inequívoca de que el Estado colombiano va a cumplir y que va a aprovechar esta oportunidad para resolver muchísimos temas que debió haber resuelto hace décadas.

¿Fue una política clara en qué temas?

En cada uno de los temas hemos tenido unas ejecutorias que harán que ese proceso sea irreversible a diciembre de 2021. Lo hemos hecho en materia de garantías políticas para las víctimas y para los excombatientes; lo hemos hecho en temas de garantías jurídicas para los esquemas de justicia transicional; lo hemos hecho en el proceso de reincorporación; con los programas de sustitución voluntaria de cultivos; en Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial (Pdet) en el desarrollo rural integral; en el desminado; en el enfoque de género...

¿Cuáles son los puntos pendientes respecto a la implementación?

En una implementación que está prevista a 15 años, después de 3 años y medio obvio que hacen falta temas. Lo que sí es claro es que en cada uno de los temas que mencioné hemos logrado sustancialmente más de lo que correspondería a 3 años y además de eso estamos dejando la hoja de ruta para lo que se debe seguir en los próximos 15 años.



(Le recomendamos leer: Se agudiza la división en el partido Comunes)

Emilio Archila Foto: Consejería para la Estabilización y la Consolidación

La ONU ha hecho llamados para emplear la presencia del Estado en los territorios y fortalecer el diálogo entre el gobierno y el partido Comunes, entre otras recomendaciones como el tema de seguridad, ¿hay un cumplimiento pleno aún con este llamado de la ONU?

Colombia tiene representantes del partido Comunes en la Cámara, en el Senado y nosotros respetamos esa existencia y les brindamos seguridad. De hecho, el primer debate de control político que hizo Comunes fue a mí. Tuvimos a los candidatos del partido Comunes en las elecciones locales, en las alcaldías, gobernaciones, concejos, asambleas y ninguno de ellos fue ni muerto, ni secuestrado, ni le tocó retirarse el presidente de hecho.



En ese mismo sentido, por ejemplo, tan pronto el Consejo de Estado y la Corte Constitucional aprobaron las curules de las víctimas, en el tiempo que estaba previsto hicimos la reglamentación y estuvimos en todos los territorios haciendo las capacitaciones para que las víctimas tengan su representación.

Ellos aseguran que aún falta presencia del Estado en las regiones

Ahí son muy importantes los Pdet, en lo que han participado 220.000 personas discutiendo durante meses cuáles son sus necesidades, lo cual ha terminado en 380.000 proyectos. También fortalecimos a los municipios, hoy en día tenemos todos los municipios con su Pdet como política a largo plazo y con una oficina.



Cuando llegamos no había ninguna fuente de financiación destinada a esas iniciativas, pusimos el marcador presupuestal para que las entidades del orden nacional hagan lo mismo con el Presupuesto General de la Nación y en este momento se están invirtiendo en estos municipios más de 10 billones de pesos.

¿Qué hay del tema de víctimas?

En materia de garantías jurídicas nadie del gobierno ha interferido ni con la JEP, ni con la Comisión de la Verdad, ni con la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas. Las tres instancias han estado absolutamente financiadas durante estos tres años. Cada año hemos incrementado los recursos que les dan la garantía para poder trabajar.



En materia de víctimas la voluntad política fue clara, obtuvimos renovación de la ley para 10 años más y después de eso reestructuramos la Unidad para la Restitución de Tierras. En materia de reparaciones individuales tenemos este año el presupuesto más alto que ha habido en la historia, más de 1 billón de pesos para reparaciones individuales. En reparaciones colectivas en toda la historia de la ley ha habido tres y ayer terminamos con 21.



(Lea también: ¿Qué significa para los ex-Farc la retención de Rodrigo Granda en México?)

Emilio Archila Foto: Consejería para la Estabilización y la Consolidación

¿Qué garantías tienen los excombatientes actualmente?

Desde el punto de vista de reincorporación, cuando nosotros llegamos el apoyo financiero a los excombatientes se iba a acabar, se iba acabar la administración de los ETCR, se iba acabar la provisión de alimentos, se iba a acabar el sistema especial de salud. Nosotros dijimos que hay que acompañarlos por todo el tiempo que sea necesario y eso quedó incluido en el plan de desarrollo. El 98% de los excombatientes están bancarizados, más del 85% están en el sistema de salud, más del 85% están en el sistema de pensiones, 7.500 de ellos tienen un proyecto productivo o un empleo como su fuente de ingreso.

Hace unos días Rodrigo Londoño y Juan Manuel Santos estuvieron en París haciendo un balance de la implementación de los acuerdos. Ambos aseguraban que el problema de los asesinatos de los excombatientes se debía a la falta de implementación de los acuerdos en puntos como la reforma rural integral o la solución al problema de las drogas ilícitas. ¿Qué opina de estas afirmaciones?

Mientras ellos estaban en París diciendo que no estábamos en los territorios, yo estaba en los territorios haciendo lo que se debe hacer. Cuando se firmó el acuerdo entre estos dos personajes, existía ya el Clan del Golfo, existían los Caparros, los Puntilleros y a lo que los excombatientes llaman los traidores de las disidencias de las Farc.



Entonces pensar que la implementación del acuerdo iba a ser suficiente por sí misma para lograr una paz estable y duradera, pues era solo un título porque todos esos otros que acabo de mencionar no firmaron y siguieron siendo narcotraficantes y comerciando oro ilegal o haciendo contrabando de gasolina y obviamente trayendo las violencias. Pensar que las violencias causadas por unos grupos que no firmaron están originadas en algún incumplimiento del acuerdo es simplemente un sinsentido.



(Le recomendamos: El mensaje de perdón de ex-Farc imputados por secuestro a las víctimas)

¿Y sobre el tema de la reforma rural y la sustitución de cultivos?

Sobre el desarrollo rural integral la planeación debe hacerse alrededor de los planes nacionales sectoriales, dichos planes son la hoja de ruta para el campo de lo que se debe hacer para los próximos 30 años. Cuando llegamos de esas planeaciones había 2 y actualmente hemos hecho 16. Escoger uno de estos temas es muy complejo porque se trata de temas que son complementarios y es difícil decir que lo que hemos hecho en un frente es más importante que lo que hemos hecho en el otro. El banco de tierras está previsto para 3 millones de hectáreas en 15 años y en 3 años hemos llegado a casi 1.000.000 y medio. La formalización de tierras está prevista para siete millones de hectáreas y vamos a llegar a 1.600.000.



Por último, respecto a la sustitución voluntaria de cultivos recibimos un programa con 100.000 familias qué son 400.000 colombianos que habían expresado su voluntad de sustituir. Ese programa vale 3.5 billones de pesos, actualmente hemos invertido en ello más de 1.5 billones de pesos. Durante este gobierno hemos erradicado 18.000 hectáreas y menos del 1% de las familias se han ido del programa, eso lo hace un programa supremamente exitoso y tenemos diseñado el Colombia Sustituye, para que el país pueda avanzar hacia la sustitución completa de la coca.

REDACCIÓN DE POLÍTICA

En Twitter @PoliticaET

