Rodrigo Londoño, presidente de Comunes, partido surgido tras el acuerdo de paz de las Farc con el Gobierno, habló con EL TIEMPO sobre varios asuntos, incluido el diálogo con las disidencias.



Le puede interesar: Encuentro con Maduro no está en este momento en la agenda: presidente Petro

¿En Comunes hay algo que les preocupe del Gobierno?

Estamos preocupados porque la institucionalidad para la implementación del acuerdo no arranca, por ejemplo, en la Cesivi, en el CNR, la Comisión Nacional de Garantías. Ahí está Daniel Rueda, a quien apreciamos y sabemos de sus capacidades, pero se necesita otro funcionario que esté ahí, que tenga músculo político, que permita coordinar todas las instancias del Gobierno en función de la implementación.



¿Cómo vio el discurso de Petro en Naciones Unidas?

Lo que él hizo fue una crítica al capitalismo. Creo que dio en el punto clave donde era y que ojalá los líderes del mundo y Naciones Unidas a partir de esas reflexiones comiencen a plantearse, por ejemplo, la revaluación de la guerra contra las drogas.



¿Sí hay que revaluarla?

Claro, eso está demostrado que es un fracaso. Aquí lo hemos vivido, llevamos cuántos años y qué se ha resuelto. Cada vez más bien el fenómeno aumenta, cada vez más ese fenómeno incide en la convivencia de los colombianos.



Bueno, usted conoce perfectamente al Eln, ¿le ve futuro a un diálogo con Eln?

Bueno, eso va a depender. Son dos partes las que pueden agilizar y va a depender de la voluntad. Yo creo que aquí hay unas condiciones distintas a las que se dieron cuando las conversaciones con nosotros. Yo sí le veo perspectivas de que eso se logre en un tiempo, pues no digamos demasiado corto.



¿Cree que el mecanismo de diálogo con las disidencias debe ser el mismo que con el Eln?

Bueno, yo creo que es una definición que está en el fuero del Presidente. Yo creo que sí hay voluntad política, debe abrirse el espacio para acabar con un factor más de violencia en la patria en Colombia.



¿Siente que se están reviviendo las Farc con las disidencias, según lo ha planteado el comisionado?

Las Farc ya desaparecieron. Yo no me atrevo a descalificar al comisionado, conozco de sus cualidades y de su voluntad. Yo creo que aquí sí se necesita una revaluación porque aquí a nivel interno he recibido muchas expresiones de preocupación de nuestra gente abajo, en las regiones, en los espacios. Allí, muchos nos preguntan, ¿qué es lo que está sucediendo y qué va a pasar con el acuerdo? Yo creo que allí, no sé, tal vez falta de experiencia. Todo eso ha generado dudas, que yo creo que es muy importante que el Gobierno analice muy bien ese mensaje.



Además: Gustavo Petro: 'El proletariado del narcotráfico puede negociar con la justicia'