‘La Misión de Verificación de la ONU perdió de vista su mandato’: Sergio Jaramillo

Sergio Jaramillo fue el alto comisionado de Paz durante la administración del presidente Santos que firmó el Acuerdo de Paz con las Farc-Ep. En esa condición, fue anfitrión, en mayo de 2017, de la primera visita del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. “Estuvieron encantados”, recuerda él.



“Hacía mucho tiempo que no se daba en ninguna parte un proceso así”. En ese momento el país se convirtió en un referente global para mostrar que las salidas negociadas a los conflictos armados sí eran posibles. Hoy oficialmente se inicia la tercera visita de este organismo de la ONU.



¿Qué significa la visita del Consejo de Seguridad de la ONU a Colombia?



Es muy importante. El acompañamiento del Consejo ha sido definitivo para mantener a flote el Acuerdo en medio de tantas tempestades. Llega en un momento crítico en el que hay que tomar decisiones.



Sergio Jaramillo.

¿Como cuáles?



Hay una ventana para relanzar el proceso. El nuevo comisionado Otty Patiño es un hombre con mucha experiencia y con criterio, tiene claro que el foco de atención debe estar en recuperar la construcción de la paz en los territorios. El Gobierno tiene además los bolsillos llenos, con un poco de esfuerzo y coordinación, podría tener mucho más impacto en la implementación y reconectar con las comunidades, que se sienten abandonadas. Sin un impulso fuerte alrededor de la implementación, me temo que el acuerdo no sobrevivirá el siguiente gobierno. Es un poco “ahora o nunca”.

Pero, el Consejo ve el Acuerdo como una historia de éxito...



Sí, y con razón. Fue un esfuerzo brutal y en muchos aspectos ha sido un éxito, que incluso ofrece lecciones para otros conflictos. Piense, por ejemplo, en la guerra atroz de Gaza. Diga lo que diga Netanyahu, en algún momento Israel tendrá que sacar sus tropas de Gaza y permitir que se monte un sistema de verificación, que ha sido el gran ausente de los procesos de paz en Oriente Medio. El sistema de monitoreo y verificación tripartito que acordamos en La Habana puede ser una opción. Igual para el fin de las hostilidades en Ucrania, que algún día llegará. Todo eso es cierto. Pero el Consejo no puede terminar atrapado en una “historia de éxito” y no ver también los problemas.



¿Cómo cuáles?



Los principales son, sin duda, el retroceso en seguridad y la ausencia de implementación del Punto 1 del Acuerdo. Es un círculo vicioso: sin seguridad es muy difícil sacar adelante programas y trabajar con las comunidades, y sin inversiones, creación de empleo y presencia estatal se deteriora la seguridad. La ambición del Acuerdo siempre fue desatar lógicas de integración territorial y de inclusión social, y esa es la asignatura pendiente. Prácticamente, nada de eso ha pasado.

Vera Grabe, jefe de la delegación del Gobierno, y Pablo Beltrán, máximo delegado del Eln.

¿Por qué?



Doy un ejemplo. El país lleva un año enfrascado en una agria discusión sobre el sistema de salud. Sobre una cosa no hay duda: a donde no llega el sistema de las EPS es a las regiones rurales de baja densidad. Por eso en el Acuerdo nos comprometimos a poner en marcha un Plan Nacional de Salud Rural, para cerrar esa brecha. Y fíjese: 7 años después de la firma del Acuerdo, este es el único Plan Nacional que ni siquiera ha sido aprobado por el respectivo ministerio. Ni al ministro Guillermo Alfonso Jaramillo ni a ninguno de los anteriores les importa el campo, que es donde está el verdadero problema de provisión de salud.



¿Quién responde?



Quien debería estar llamando la atención es la Misión de Verificación de la ONU, y no lo hace porque hace rato dejó de verificar. Ejemplo: el punto 1 tiene una meta concreta y verificable, tal vez la más importante del Acuerdo, que es la reducción de la pobreza rural en un 50 por ciento en un período de 15 años, como consecuencia de la implementación de los planes nacionales. En ningún informe de la Misión se encuentra una palabra sobre si esa meta se está cumpliendo o no.

Disidencias del 'Emc'

¿Entonces?



La Misión sufre de lo que en inglés llaman mission creep, que es ir asumiendo tareas y tareas que poco o nada tienen que ver con su misión original, y ha perdido de vista su mandato. Este es un tema muy serio que el Consejo en su visita debería evaluar, porque está haciendo mucho daño. Y l a primera responsabilidad de la comunidad internacional en cualquier proceso de paz es precisamente esa: cumplir con el principio sagrado de “no hacer daño”.

Para usted, ¿en qué casos se ha hecho daño?



Mire lo que está pasando con el llamado ‘Estado Mayor Central’. La principal razón por la que ese proceso con ese grupo existe es porque la dirección de la Misión, sin ningún mandato del Consejo, decidió poner a disposición la logística para mover comandantes y darle desde el inicio todo el apoyo político a una negociación con las disidencias que están incumpliendo el Acuerdo de Paz y asesinando a los excombatientes. Es de locos. Si en Irlanda del Norte luego de la firma del Acuerdo de Viernes Santo la comunidad internacional hubiera decidido abandonar ese acuerdo y dedicarse a montar una negociación con la disidencia del Real Ira que apareció meses después, los hubieran sacado corriendo de Belfast.



Sergio Jaramillo y Timochenko.

¿Por qué se llegó a este punto?



La negociación creó el monstruo. Un informe de la Fundación Ideas para la Paz dice que ha contribuido a la unificación y coordinación de los comandantes regionales, quienes en la mayoría de los casos ni siquiera se conocían. Eran parte de decenas y decenas de disidencias locales que la negociación está consolidando.

¿En dónde?



En el sur del Meta, justamente la región qué ya visitó el Consejo, están desesperados. Las disidencias obligan a todos los mayores de 14 años a cargar un carné, exigen que todas las fincas tengan un radio y se reporten, reclutan jóvenes y montan “guardias campesinas” para ejercer control. Y mientras avanzan en la consolidación del control territorial, montan la fachada de una negociación espectáculo con apoyo internacional.

Una especie de lo que fue El Caguán...



Mucho, salvo que no está ocurriendo solo en 5 municipios. El presidente Petro está en una posición parecida a Pastrana a comienzos del 2000. La pregunta es si, como Pastrana, el Presidente va a dejar que el Gobierno se le vaya en eso, en lugar de sacar adelante su agenda social. Yo creo que es un hombre mucho más inteligente, y todavía tiene por delante más de la mitad de su gobierno. Es el momento de hacer una revisión y descartar lo que no va a funcionar.

Por último, ¿qué mensaje le deja al Consejo?



Que no nos dejen solos. El Acuerdo de Paz de Colombia fue un esfuerzo inmenso y un logro de todos que no podemos dejar naufragar. Sobre todo, contiene las fórmulas para atacar los problemas estructurales de integración territorial que la política ordinaria no tiene incentivos para solucionar: cómo desarrollar una democracia en todo el territorio que les responda por igual a los derechos de todos los ciudadanos. No creo que el Gobierno actual esté en desacuerdo con eso.

