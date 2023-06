Juanita Goebertus, directora para las Américas de Human Rights Watch, aseguró que le han dicho al Presidente que debe cesar todo ‘ataque estigmatizante’ contra medios de comunicación y periodistas. Advierte que las declaraciones pueden generar clima de autocensura y hasta el exilio.



(En contexto: Juanita Goebertus será la nueva directora de las Américas de HRW)

A menos de dos meses de que el primer gobierno de izquierda que llega al poder en Colombia cumpla su primer año de mandato, ¿cómo lo ha visto?



Nosotros hacemos seguimiento en el caso de Colombia sobre todo a los temas de política de seguridad y construcción de paz. Y en eso lo primero que tendría que decir es que hay sin duda un cambio positivo en torno a la relación con organizaciones de sociedad civil. Dicho eso, tenemos una preocupación grande en materia de seguridad territorial, lo que estamos viendo son datos muy preocupantes de incremento de masacres.



Si uno mira los casos comparando estos meses de 2023 con el 2022, se duplican tanto las masacres como el número de víctimas; nos preocupa muchísimo el reclutamiento forzado de menores. En lo que llevamos de 2023, superamos la tasa completa de reclutamiento del año pasado y lo propio con el secuestro, a corte de este periodo de 2023 estamos ya duplicando los datos de secuestro del año pasado. Esto genera a nivel territorial un sentimiento y es el dato cualitativo que estamos recibiendo de muchas comunidades, sintiéndose dejadas al vaivén, sin un Estado que esté ahí para proteger sus derechos.

¿Y respecto a los líderes sociales?



A 2023 hemos verificado, al 31 de mayo, 66 casos de homicidios de líderes, una cifra que no permite hablar de una reducción con respecto a 2022, que es la cifra más alta de homicidios de líderes desde 2012, cerró con 215 homicidios, esto es preocupante porque este es un gobierno que se eligió sobre, no solo la denuncia de este tipo de hechos, sino una promesa de parar definitivamente la violencia en contra de líderes sociales.

El gobierno del presidente Petro impulsa una política de ‘paz total’ con todos los actores armados. ¿Ustedes cómo ven ese proceso?



El hecho de que exista una voluntad de construcción de paz es positivo en sí mismo. Dicho eso, le hemos expresado al gobierno del presidente Petro varias preocupaciones: la primera es que no ha existido en Colombia nunca un proceso de paz exitoso si no va de la mano de los incentivos adecuados para asegurar que este tipo de grupos tengan más que ganar de una negociación y tengan más que perder de mantenerse por fuera de una negociación, eso implica una política de seguridad territorial para la protección de los habitantes de esos territorios. Y por eso insisto: nos preocupa mucho las deficiencias de lo que estamos viendo en materia de seguridad, porque sin ello no va a ser posible que sea exitoso un proceso de paz.



(Además: ¿En qué va la preparación para el cese del fuego con el Eln?)



Lo segundo, deficiencias metodológicas, nos ha preocupado mucho por el diálogo que tenemos con las comunidades y con miembros de Fuerza Pública, el sentimiento de que a veces muchos de estos ceses han generado confusión a nivel local, no es claro contra qué grupos es posible o no ejercer distintos tipos de operaciones, eso genera que a nivel territorial muchas de las comunidades nos estén expresando que se sientan desprotegidas y que no hay nadie ahí para atender sus preocupaciones.



Lo tercero, los problemas en el avance de la implementación del acuerdo de paz de 2016; la lógica era evitar que se repitieran los mismos hechos de violencia y para eso la lógica era desarrollo rural, participación ciudadana, cortar el vínculo entre narcotráfico y conflicto armado y satisfacer los derechos de las víctimas. Hemos visto en el Plan de Desarrollo alguna mejoría frente al presupuesto, pero nos preocupa la falta de un órgano que esté encargado de la implementación.



La decisión del gobierno Petro de poner en cabeza del Alto Comisionado para la Paz el deber no solo de negociar con estos grupos sino de implementar el acuerdo de paz generó falta de capacidad institucional que hoy se está viendo, por ejemplo, en los avances de los Pdet.

¿Lo que sugiere es que faltan estrategia y protocolos?



Articulación interinstitucional, para poder ejecutar unos recursos adicionales que fueron asignados, pero que poder materializar esto en reducción de la pobreza a nivel rural depende de capacidad institucional y de gestión a nivel local que no estamos viendo, insisto, dada la concentración de estas funciones en el Alto Comisionado para la Paz.

Facebook Twitter Linkedin

Delegaciones gobierno y Eln Foto: Oficina del Alto Comisionado para la Paz

¿Cómo ve el acercamiento del Gobierno con bandas criminales para lograr su desmovilización?



Desde un punto de vista de derecho internacional, que es el marco en el que nosotros trabajamos, hay una diferencia muy clara: una son las partes en un conflicto armado que a la luz del derecho internacional humanitario, según el protocolo dos adicional a los Convenios de Ginebra, permite a la terminación de las hostilidades dar la amnistía más amplia posible –por supuesto con excepción de crímenes internacionales–; es lo que sucedió en el caso del acuerdo de paz con las Farc con la creación de la Jurisdicción Especial de Paz.



Una cosa muy distinta son las organizaciones de crimen organizado, allí no hay una disposición internacional que permita conceder amnistías. Por eso hemos insistido y nos preocupan en las distintas versiones de proyecto de ley de sometimiento, la falta de claridad en la caracterización de los grupos, es muy importante para satisfacer los derechos de las víctimas aclarar qué tipos de grupos estarían siendo, de las distintas alternativas que está abriendo este gobierno, de tratamiento penal especial.

¿Estaría de acuerdo con una ley de sometimiento?



Que existan acercamientos con organizaciones de crimen organizado es perfectamente viable; buscar mecanismos para desmontar este tipo de organizaciones para que no sigan delinquiendo, para que no sigan abusando las comunidades, es posible, pero existe el deber de satisfacer los derechos de las víctimas, existe el deber del Estado de investigar, juzgar y sancionar; estamos hablando de organizaciones que han estado muchas de las veces detrás de los homicidios de líderes sociales, por ejemplo.

Se debate hoy si a grupos como el Eln se les deben dar recursos financieros para su supervivencia.



Lo hemos dicho a raíz de las declaraciones del Eln de que continuarán secuestrando. En sus términos es que desde un punto de vista de derecho internacional cada día en el que una organización como el Eln sigue cometiendo delitos, es un día más no solo en el que se generan víctimas, sino, sobre todo, un día en el cual van a tener que responder desde un punto de vista penal tanto a nivel nacional como, posiblemente, internacional, porque estamos hablando de la comisión de crímenes de guerra de algunos casos y de crímenes de lesa humanidad desde otro punto de vista.



En ese sentido, es entendible, digamos, que haya una discusión sobre el cese del fuego, pero pretender que en el marco de un cese del fuego se sigan cometiendo delitos lo que genera es una omisión del deber del Estado de ser garante de los derechos, y lo que es muy importante, transmitir que cada día en el que cualquiera de estos grupos comete delitos bajo un cese del fuego, es un día en el cual el Estado colombiano es responsable por la violación de derechos humanos de su población.

Facebook Twitter Linkedin

Danilo Rueda, Alto Comisionado para la Paz Foto: Juan Diego Cano. Presidencia

¿Y el tema del incentivo?



Hay mecanismos de reincorporación que permiten la posibilidad de acceder a distintos tipos de beneficios socioeconómicos. Esto ha sucedido en cualquier proceso de negociación a lo largo y ancho del mundo para grupos que dejan las armas y que inician un proceso de reincorporación. Lo que sería preocupante es que ese proceso de reincorporación sea armado y que se genere de alguna manera una veeduría armada en donde este grupo puede seguir delinquiendo, puede seguir en armas al tiempo que recibe beneficios económicos.

¿Se puede pactar un cese del fugo con un grupo como las disidencias de las Farc que asesinan menores, amedrentan candidatos y amenazan a alcaldes?



Cuando se dan negociaciones en donde se anuncia algún tipo de cese y al mismo tiempo se siguen cometiendo este tipo de hechos, más grave aún, cuando se aprovecha un cese justamente para hacer acciones en donde se busca digamos controlar a la población (hemos tenido denuncias serias por ejemplo de censos de cedulación, de carnetización, de impedir que la población entre a un lado o salga de otro), hacer uso de la negociación para este tipo de procesos deslegitima la negociación, genera distintos tipos de violaciones de los derechos humanos de quienes habitan esos territorios e, insisto, generan una responsabilidad por parte del Estado por no tomar medidas para evitar que este tipo de hechos se sigan cometiendo. Vamos a seguir con mucho cuidado las elecciones territoriales, nos preocupa muchísimo el incremento de la violencia en el marco electoral.



(Puede leer: Con tregua ya pactada, Petro plantea que paz con Eln llegará en 2025)

Desde la labor de HRW para América Latina, ¿cómo creen que es percibido el presidente Gustavo Petro?



América Latina está perdiendo relevancia global, no solo por la situación en Ucrania sino también por la disputa geopolítica entre Estados Unidos, Rusia y China, eso hace que hoy cada vez menos nuestros problemas le importen a Estados Unidos y le importen a otros países en el mundo. Hay una preocupación en América Latina por regímenes claramente dictatoriales como Cuba, Nicaragua, Venezuela; hay una preocupación por países en donde empieza a haber un deterioro muy grave del Estado derecho como El Salvador, como Guatemala; había una preocupación grande por lo que estaba pasando en Brasil bajo Bolsonaro. Y creo que hoy hay un reconocimiento de la gravedad de lo que está pasando en México bajo Amlo. Tristemente Colombia, que tuvo tanta atención internacional bajo el proceso de paz, hoy parece tener muy poca relevancia a nivel global.



ERNESTO CORTÉS FIERRO

Editor general de EL TIEMPO

Más noticias en eltiempo.com