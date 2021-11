‘Hay cosas que se resolverán en un año; otras, en una generación’: Bertrand

Al cumplirse cinco años del acuerdo de paz en Colombia, Gilles Bertrand, embajador de la Unión Europea en Colombia, hace un balance de lo conseguido y plantea que se debe seguir trabajando en dos puntos claves, de la mano de las instituciones colombianas: la presencia integral del Estado en zonas que sufren de la violencia y la reducción de las desigualdades con miras a un desarrollo económico y social de las poblaciones más afectadas. Bertrand habló con EL TIEMPO.

¿Qué tan satisfecha está la UE con los avances del acuerdo de paz después de cinco años de su firma?



Estamos en un tercio del camino. Es un acuerdo de paz que es muy comprehensivo, que es muy integral y que tiene muchos elementos interconectados. Cuanto más estructurales los problemas o los retos, más largos el esfuerzo y el tiempo necesario para lograr resultados.



Cuando uno mira el proceso, vemos el progreso en la reincorporación y la reintegración. Progreso en el apoyo a los territorios Pdet (Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial) y a los programas de desarrollo de los territorios donde hubo ausencia estatal por décadas. El otorgamiento de tierra, el tema de catastro, todo esto ha avanzado. Obviamente, se entiende que haya frustración, se entiende que haya un deseo de ir más rápido, y también obviamente hay retos que siguen en el camino. Pero, nos parece que el proceso de paz está en camino.



Se sumaron dos grandes noticias recientemente: el acuerdo de cooperación con la Fiscalía de la CPI y las 16 curules de paz.



Son dos elementos que vemos como muy positivos. El primero permite seguir garantizando el trabajo ejemplar del sistema integral, al igual que la decisión de la Corte Constitucional de dar vida a las 16 curules de paz. Obviamente, aún hay retos: la violencia es un tema que sigue vivo y presente en muchos de los territorios. Lo que nosotros hemos tratado de apoyar en casi todos los territorios son proyectos de inversiones, proyectos productivos. En mis primeras misiones he salido al Cauca, al Caquetá, he visitado varios de esos proyectos, a veces proyectos simbólicamente muy interesantes de mujeres campesinas que ahora tienen una actividad y, además, son sostenibles desde el punto de vista medioambiental, como por ejemplo la producción de café orgánico que se exporta a Europa. Entonces, además, hay una dimensión comercial muy interesante. Esas semillas debemos seguirlas construyendo y apoyando el trabajo del Gobierno para fortalecerlas.



Algunos críticos del Gobierno creen que la llegada de Duque al poder ralentizó la implementación del proceso. ¿Cómo se ve desde Europa?



Yo no plantearía el tema desde el punto de vista del Presidente, sino en el sentido de la cooperación que hemos tenido, el apoyo que hemos aportado al proceso de paz. Por ejemplo, hemos trabajado muy bien sobre el tema de los Pdet con el consejero para la Reconciliación, Emilio Archila; hemos trabajado muy bien con Presidencia, con Cancillería, con toda la institucionalidad colombiana. Me parece que es un trabajo que hacemos de la mano de toda la institucionalidad, pero también en cooperación estrecha con las gobernaciones, con los alcaldes. Entonces, yo diría que lo que, para mí, caracteriza el proceso es un esfuerzo de largo aliento, es una inversión que es un trabajo a largo plazo y es un trabajo que necesariamente tomará tiempo.



Usted ha puesto en sus respuestas el énfasis en el asunto del tiempo y del largo plazo para explicar el proceso.



Si, a veces, cuando uno mira los dos elementos estructurales que el acuerdo trataba de resolver, es decir, el tema de la ausencia del Estado en muchas de los partes del territorio y las desigualdades muy profundas que existen en la sociedad colombiana, vemos que son dos factores que están ahí desde años, desde décadas, y obviamente el proceso para tratar de cambiar esos elementos también es un proceso que va a llevar tiempo.



Tal vez una lección que realmente hemos aprendido en Europa, que somos también un proceso de paz de cierta forma, que por lo menos nacimos de la Segunda Guerra Mundial, es que hay que tener inteligencia del tiempo, en el sentido de entender que unas cosas se hacen en unos días y otras, en unos años y otras, en una generación. Es un tema esencial. Uno de los fundadores de la UE, Robert Schuman, decía, por ejemplo, que Europa solo podía dar un paso a la vez hacia la integración por generación. Más no.



Hablemos un poco del cierre del examen preliminar de la CPI y de las críticas vertidas por algunos sectores y ONG por creerlo prematuro.



Europa se ha comprometido muchísimo con la CPI, apoyamos sus esfuerzos de forma muy robusta, y una cosa obviamente que apoyamos y reconocemos es la independencia del fiscal. Lo interesante de su decisión es que es el primer acuerdo de este tipo que la CPI ha firmado con cualquier país en el mundo, y su lógica es que él ha visto lo suficiente de progreso en la forma como Colombia misma, sus instituciones y también la justicia de paz están manejando el tema de los casos de crímenes de guerra y de lesa humanidad que habían llevado a la Corte, 17 años atrás, a abrir este procedimiento.



Este es el principio de complementariedad entre la Corte y las autoridades del Estado, pero lo que me parece aún más importante e interesante es que es un compromiso del Gobierno colombiano para seguir en esta dirección y fortalecer la justicia. También veo un compromiso muy fuerte de la CPI, es decir, la Corte al cerrar el caso no decidió lavarse las manos de lo que pasa en Colombia. Al revés, es una cooperación muy estrecha y de otra forma.

Las curules de paz, a pesar de la oposición de algunos sectores, parecen un gran paso adelante. ¿Lo ve así?



Uno de los elementos revolucionarios y saludados cuando se firmó el acuerdo es la dimensión central de las víctimas. Este tema de las curules de paz nos parece un paso más allá para tener una representación de las víctimas que salga del perímetro usual de los partidos políticos y dar una voz a las víctimas en el Congreso.



El elemento que estamos mirando con atención, obviamente, es el tema de la violencia, porque las circunscripciones de las curules de paz también son zonas donde sabemos que las condiciones de seguridad y los riesgos de violencia son altos contra los líderes sociales, medioambientales y también contra los candidatos.Nos parece absolutamente esencial garantizar el derecho de las víctimas y los candidatos a apoderarse de sus campañas. Pienso que nosotros, de la mano de la comunidad internacional, podemos seguir apoyando. La UE, como se sabe, tiene la posibilidad de desplegar una misión de observación electoral. Obviamente, si esta misión se desplegara también va a cubrir las curules de paz y los territorios donde estas curules están en juego. Debemos estar muy presentes en los territorios de la mano del Estado.



A pesar del corto tiempo que lleva como embajador de la UE, ha tenido la oportunidad de visitar varios proyectos. ¿Cuál es el ambiente que percibe?



Uno de los elementos que quiero continuar realmente es viajar mucho a los territorios donde tenemos nuestros proyectos. Lo interesante cuando uno mira los mapas, el mapa de más alto riesgo en el territorio en el tema de medio ambiente –por ejemplo, de deforestación–, el mapa del narcotráfico, el mapa de la violencia y también el mapa de los Pdet es que son los mismos mapas y, entonces, el compromiso de la comunidad internacional es seguir estando presentes apoyando estos territorios, en cooperación estrecha con el Gobierno y las autoridades locales.



Hay un tema transversal y es el de la inmigración, pues Colombia es ahora destino de llegada y de tránsito de inmigrantes. Y Europa vive permanentes avanzadas de inmigrantes.



Pues yo tengo, no sé si es una ventaja, pero un elemento que me ayuda a poner las cosas en perspectiva y es que pasé los últimos cuatro años trabajando con el tema sirio, que es, entre otras, una crisis migratoria. Son 5 millones de desplazados que llegan hasta Turquía, hasta el Líbano, hasta Jordania, en números muy grandes para los países que los acogieron. Lo que a mí más me impresiona e impacta es que Colombia ha logrado hacer lo que muchos países no han podido, y es este elemento de dar perspectiva de largo plazo a través del Estatuto temporal de protección y a través del compromiso para acoger a los venezolanos de una forma un poco más sostenible, más saludable, digamos, porque esa es la forma como un país puede garantizar que los migrantes con el tiempo van a contribuir a la construcción del país. En eso seguiremos apoyando.

¿Existe alguna preocupación de la UE relacionada con el proceso de paz en vista de las elecciones presidenciales que vienen?



Colombia es una de las democracias más ancianas y fuertes de América Latina y tiene un proceso continuo y natural de relevo político cada 4 años por su sistema presidencialista. Nos parece que los elementos fundamentales de la paz ya forman parte de la Constitución, forman parte de la ley colombiana y, como lo decía antes, también nos parece que desde el punto de vista de la paz, del medio ambiente y de la lucha contra el narcotráfico hay una dirección para abordar esos dos retos grandes que mencionaba antes: la ausencia del Estado en los territorios y las desigualdades. Son desafíos que va a encontrar quien llegue a la Presidencia.



Usted mencionó también los intereses comunes en el tema medioambiental.



Tras la COP26 pienso que todos tenemos el sentimiento de que la urgencia climática nunca ha sido más alta. Apoyaremos a Colombia en la lucha contra la deforestación y apoyaremos al país en toda dimensión de la transición verde y sostenible de la economía, pues es un tema en el que Colombia y el presidente Iván Duque han mostrado un liderazgo muy firme.



Pero esa transición se ve muy difícil para Colombia, pues su matriz económica se basa en gran parte en la explotación petrolera y carbonífera.



Sí, pero Colombia también tiene mucho potencial en energías renovables. Una cosa fascinante del país es que tiene una diversidad enorme y un potencial de producción de energía verde. Esta transición hay que decir que es una transición difícil en el mundo entero, no solo en Colombia. Por eso compartimos también ese sentimiento de urgencia.



EDUARD SOTO

Editor Mesa Central

