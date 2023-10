El comisionado de Paz confirma tres reuniones con 'Iván Márquez', ¿de qué hablaron?

A siete días de los comicios regionales, el alto comisionado para la Paz, Danilo Rueda, habló con EL TIEMPO sobre los procesos de diálogo con las disidencias de ‘Iván Mordisco’ y el Eln. Además, contó en qué van los acercamientos con el ‘clan del Golfo’, las Autodefensas de la Sierra y con la ‘Segunda Marquetalia’ de ‘Iván Márquez’, quien, según confirmó el funcionario, sigue vivo y está en Colombia.



¿Está conforme con lo que se acordó con el Emc?



El centro de la política de paz es la vida, la protección de la vida y en particular de las poblaciones que siguen sufriendo y padeciendo diversas violencias armadas. El propósito con la directriz del presidente de la República es: ‘empecemos y vayamos más allá del cese del fuego’. El cese del fuego es para proteger los derechos de la población y por eso los 11 puntos acordados son más que un decálogo, se refieren a asuntos específicos del derecho internacional humanitario e incluyen, entre otras cosas, el respeto por las elecciones. También hay varios asuntos que tienen que ver con la vida y las libertades de todos los colombianos en las zonas en donde opera el ‘Estado Mayo Central’ de las Farc.

¿Hubo realmente exigencias y presión de la gente para que firmaran algo en Tibú?

¿La incertidumbre que se vivió allí t tuvo algo que ver con que el cese ya no fuera de diez meses, sino de tres?

Todo proceso de diálogo implica ceder, comprender las decisiones o por qué se hace una solicitud y si puede ser posible. Nos demoramos en eso, eso fue lo que sucedió.



Pero ¿por qué hubo ese cambio?

Hay una preocupación creciente de diversos actores de la vida política y económica del país, de las instituciones que han sido elegidas democráticamente y de los alcaldes y gobernadores. Nosotros escuchamos las inquietudes y las quejas de las poblaciones que están preocupadas porque como que no ven una vocación de construcción de paz de parte del ‘Estado Mayor Central’ de las Farc. Nosotros escuchamos eso y nos preguntamos cómo tomar esas preocupaciones en serio en este diálogo. Es un reto demostrar que efectivamente hay disposición y vocación hacia un escenario serio de construcción de paz que genere credibilidad a los ciudadanos y que no genere temores. Temores que en ocasiones son fundados por hechos como los que ocurrieron dos días después del acuerdo de Playa Rica (Suárez), en donde, por los mismos lugares por los que nosotros entramos, hubo unas explosiones y civiles muertos. Entonces eso lleva a redefinir lo que está acordado.

Foto: Camilo A. Castillo. EL TIEMPO

¿Qué tan unificada está la estructura del Emc pensando en lo que significa asumir un cese del fuego y una mesa?



Podemos decir que desde el primer contacto que tuvimos con los mandos de esta organización hay una comunicación eficaz. Hay respuestas prontas a exigencias en situaciones y casos de aplicación del DIH, podemos decir claramente que vemos una estructura en una dinámica de politización y, por supuesto, también hay diferencias internamente que observamos. Pero podemos decir que en estos 14 meses ha habido unas comunicaciones internas rápidas y que responden a lo que se construyó en los espacios de exploración y a lo que se está haciendo ahora en la mesa de diálogo.

Ustedes llevan dos ceses de fuego acordados, ¿confían en que el Eln y el Emc van a respetar a las elecciones?

Nosotros confiamos en que van a respetar la última fase de estas elecciones, que tienen un enfoque fundamentalmente regional. Ahora, hay dinámicas de violencia persistentes. Cuando nosotros llegamos el 7 de agosto nos encontramos con seis conflictos armados rurales identificados por el Comité Internacional de la Cruz Roja y coincidimos más o menos en la tipificación que ellos tienen. Tenemos, también, unas dinámicas de violencia urbana y no es para nadie ajeno, ni siquiera para los observadores o quienes hacen seguimiento a las elecciones, que hay una recomposición de las violencias armadas en Colombia.



No es para nadie ajeno, ni siquiera para los observadores o quienes hacen seguimiento a las elecciones, que hay una recomposición de las violencias armadas en Colombia y que no es nuevo que en un proceso electoral, quienes tienen control en territorios incidan. Tampoco es extraño pensar y recoger información de que hay candidatos y candidatas que tienen el aval de un partido, pero al mismo tiempo buscan el aval del grupo armado que domina.

Es decir, ¿creen que van a llegar candidatos que de alguna manera tienen la bendición o alguna cercanía con los grupos?

Claro, y eso no es nuevo y por decir esto no quiere decir que deba ser costumbre. Justamente, construimos escenarios de paz para que haya Estado real de derecho en todo el territorio nacional y para que las elecciones puedan ser transparentes y ojalá, en el corto plazo, con un proceso de paz tan ambicioso, pero tan inédito, podamos generar garantías para los electores y para los que quieran ser candidatos.



Aquí hay un elemento importante a tener en cuenta y en el que es necesario profundizar. Tiene que ver con la relación entre esa visión de la política que se convierte en negocio, las violencias armadas y la corrupción que a veces permite el sistema electoral, y cómo esto genera un déficit en el ejercicio democrático. Son temas que seguramente habrá que discutir en el gran acuerdo nacional.



¿Les han preguntado a los grupos si tienen candidatos?

Creo que ahí hay varias cosas. Por un lado, están las informaciones que los periodistas y los centros de investigación pueden obtener en su trabajo. En lo que respecta a nuestra función desde la Oficina de paz, si recibimos información, hablamos de manera directa con el grupo armado por los canales de comunicación que tenemos, esto con quienes tenemos todavía fases exploratorias, y si no tenemos a exploratoria, entonces con el grupo armado que con el que haya una mesa. En segundo lugar, habrá una fase de investigación judicial que uno esperaría que fuera eficaz para esclarecer todo eso y ya habrá otros entes que tienen responsabilidades como el órgano competente electoral.

¿El cese con el Emc tendrá verificación de la ONU antes de que finalice en tres meses?

Camilo González, delegado del Gobierno; Andrey Avendaño, vocero del Estado Mayor Central; y Danilo Rueda. Foto: Mario Caicedo. EFE

Nosotros creemos que es posible. El hecho de que los informes del Consejo de Seguridad estén señalando, indicando y dando una valoración positiva de la política de paz total, pero también de grupos armados específicos, nos indica que sí puede ser posible.

¿Hay posibilidades de que Emc y Eln dialoguen entre ellos para traer alivios en algunas zonas?

En estos 14 meses hemos logrado treguas, que el país no conoce, pero que los procesos comunitarios las han experimentado de manera muy concreta en Nariño, Putumayo y que se mantienen implícitamente en el Catatumbo, Magdalena Medio, y Nordeste Antioqueño. Hemos hecho esos desarrollos y el Presidente habló de avanzar en un cese multilateral. Esto está en el desarrollo territorial y creemos que es posible avanzar en esos temas en las mesas de diálogo.

El Eln dice que no ve al Emc como un actor político. ¿Eso será un problema para la ‘paz total’?

Todo es difícil, todo es complejo. Las violencias armadas se han degenerado mucho y se entrecruzan. Antes no se pensaba desde una política nacional la paz urbana. Dudaban que tuviera que ver con las violencias, pero si no entendemos lo que ha pasado en Medellín y en el Valle de Aburrá, no vamos a entender que eso está relacionado con dinámicas de control en otros territorios. Sobre esa realidad trabajamos.



Hay dificultades y tensiones. Respetamos las afirmaciones de unos y otros, pero creemos que habrá un momento en que con independencia de las valoraciones que hagan los grupos, todos tendrán que sentarse, así sean mesas separadas, para resolver las conflictividades existentes. Tenemos claro que ningún grupo armado está dispuesto a dejar las armas si otros grupos no lo hacen. Entonces los retos son la reconstrucción del Estado de derecho en esos territorios. Eso significa unos cambios sustanciales en la política pública del Gobierno. Eso significa que haya un ejercicio legítimo de la fuerza del Estado respetando los derechos humanos. Esos cambios son de procesos que tienen un impacto territorial.



Pero qué pasa si el Eln pide que no se le den beneficios políticos al Emc...

El Gobierno es el que toma las decisiones. Eso no es una imposición del Eln y ellos no pueden imponer la política de paz al Gobierno. Ellos han entendido que hay un gobierno distinto, que organiza una estrategia en materia de seguridad y que desarrolla un conjunto de iniciativas con la población para enfrentar la desigualdad, que muchas veces es el origen de la vinculación de niño y jóvenes a las violencias armadas. Nosotros escuchamos las críticas, pero eso no nos condiciona. Ellos ejercen su libre expresión, pero nosotros trabajamos en unas líneas muy precisas.

Pablo Beltrán (izq.) e Iván Cepeda (der.) estrechando manos frente a Otty Patiño, jefe de la delegación del Gobierno en la negociación con el Eln. La negociación va para el quinto ciclo. Foto: Federico Parra. AFP

¿Cómo van los acercamientos con la ‘Segunda Marquetalia’?

Con la ‘Segunda Marquetalia’ tenemos una comunicación en fase exploratoria y tenemos una propuesta de preagenda de diálogo. Nos han hecho unas solicitudes para poder encontrarnos y conversar nuevamente. Esperamos generar las garantías para esa conversación directa con varios de esos mandos.

¿En Colombia o en Venezuela?

En Colombia. Todas las conversaciones que se han tenido con la ‘Segunda Marquetalia’ han sido aquí.

¿E Iván Márquez dónde está? ¿El Gobierno ve factible abrir un espacio para él?

Él está acá y ya es cuestión de que él tome la decisión de aparecer.

Se creía que Iván Márquez había fallecido en Venezuela. Foto: Archivo particular

¿Qué sabe de él?

En términos físicos está bien, tiene sus cinco sentidos. Hemos conversado tres veces y esos intercambios han sido presenciales y con testigos. Siempre lo he hecho así para que no se diga que se está pactando impunidad. Las líneas son claras y todo está dentro de la Constitución. Entonces, retomando, está lúcido y tiene clara las cosas que implica que su organización inicie diálogos. Ha reiterado su vocación de la paz y dice que ellos son unos rebeldes políticos y no un grupo de narcotraficantes.

¿Y cómo van los acercamientos con el ‘clan del Golfo’?



Estamos esperando una respuesta y tenemos una propuesta basada en el derecho internacional humanitario para un conjunto de acciones que podrían habilitar, mientras tenemos un marco jurídico, un escenario de acercamientos y ese marco está ubicado en la protección de derechos de la población civil con unos asuntos específicos en varias regiones de operación de ellos. Si ellos responden, tendremos muy buenas noticias para el país.

¿Y con las Autodefensas de la Sierra?

Todos los procesos de construcción de paz pasan por una fase de exploración y otra de diálogo. Cuando pasamos a una fase de diálogo tenemos una intervención directa de las comunidades para proteger sus iniciativas de paz en la conflictividad armada existente. Recuerde que en esta metodología lo primero que hay que hacer es escuchar la gente que sufre la violencia y recogiendo esas voces, empezamos a construir los escenarios de paz con la gente, porque son que los saben, viven y sufren las disputas territoriales.



En esa construcción en la Sierra Nevada tenemos unos avances en lo que ellos han llamado ‘Ecosierra de paz’, en la que están involucrados el pueblo wiwa, los kankuamos, arhuacos y las comunidades campesinas con unos asuntos de derechos básicos en temas de la tierra, protección ambiental y dinámicas internas de reubicación de la población e incluso de proyección de justicia indígena frente a los actores de la violencia que permanecen en el territorio.



Estamos generando un escenario de distinción, pues en este momento hay una disputa entre las AGC y las Autodefensas de la Sierra Nevada, también con el temor de una movilidad de la ‘Segunda Marquetalia’ y del Eln por la zona del Perijá hacia esos territorios. Venimos en ese fortalecimiento con las comunidades para prevenir que la violencia armada se expanda en esos territorios.



Usted mencionaba la paz urbana, ¿cómo van esos procesos?



Todos los procesos urbanos tienen claro que el propósito es lograr que estas estructuras transiten a un Estado de derecho, respeten a las víctimas y que estos temas lleven a procesos de transformaciones territoriales urbanas. Eso está claro, pero no hay un marco jurídico. Estamos a la espera de que el Congreso tome una decisión y debata, y que la Corte Constitucional nos diga cuáles son los marcos en los que nos podríamos mover, porque debe haber una dejación colectiva de armas y se debe especificar las instancias pertinentes en la justicia. Entonces la gente dirá: ‘¿para qué hablan?’. Y yo respondo: primero, para ver la voluntad de paz, ¿y eso se cómo se manifiesta? Por lo menos en la reducción de la violencia en contra de la vida e integridad. Ustedes pueden mirar las cifras de reducción de muertes violentas entre Shottas y Espartanos en Buenaventura. Siguen las extorsiones, no decimos que no, pero por lo menos la vida de los ciudadanos se está respetando y pasa lo mismo en Medellín.



Además, hay un compromiso de que no van a interferir en el escenario electoral. Recuerde, hay indicios de que lo hacían desde la época de Don Berna hasta hoy. Entonces, dijeron que van a respetar los procesos electorales y eso es un buen signo. Además, hay una disminución en la violencia armada en el Valle de Aburrá. En Quibdó ha sido igual y ahora tenemos a cuatro grupos que se han unido a los compromisos para respetar la vida. Tenemos situaciones parecidas en Barranquilla. Mientras tanto vamos trabajando para conversar con todos ellos y tenemos unos asuntos temáticos de discusión. Y entre esos está garantizar la no repetición y por eso estamos haciendo una caracterización para identificar quiénes son los que se vinculan a esas dinámicas de violencia, por qué se vinculan y cuáles son sus aspiraciones en un proceso de paz. Por ejemplo, en el caso de Buenaventura vemos que hubo muchos que participaron en sometimientos pero después vieron cómo asesinaban a antiguos integrantes de sus estructuras. Vemos que en esas dinámicas de violencia también hay gente que participó en el proceso de paz de 2016.

Facebook Twitter Linkedin

El Comisionado de Paz instaló espacios sociojurídico con estructuras armadas de Quibdó, Buenaventura y Medellín. Foto: Oficina del Alto Comisionado para la Paz

El Presidente envió una carta a la Onu en la que dice que los que incumplieron el proceso de paz no pueden recibir nuevos beneficios, ¿cómo van a hacer para resolver este tema con la ‘Segunda Marquetalia’?

En el acto legislativo que creó la JEP no dice que los grupos que se crearon con posterioridad no tendrán beneficios o no podrán participar en un proceso de paz. Es claro y taxativo que quienes desertan quedan por fuera de la justicia transicional, pero la ley no dice que nunca más podrán participar en un proceso de paz o que nunca más podrán participar de un sistema transicional de justicia.

¿Cómo va avanzando el tema de los comisionados regionales?



Estamos en la elaboración de un borrador de la reglamentación de la Ley 2272 para que sea más claro y preciso lo que es un comisionado regional. Por lo pronto estamos trabajando con equipos regionales y Misión Paz. Los equipos regionales son los que se están instalando en las ocho regiones y las Misiones Paz se están ubicando en los lugares de mayor tensión con las intenciones de proteger y fortalecer las iniciativas de paz de procesos organizativos de base.

¿Esos comisionados tendrían la potestad de realizar acercamientos con grupos armados?



Estamos en la reglamentación. Vamos a ver qué pasa. Es posible que se deleguen algunas situaciones, pero aún estamos trabajando en esa redacción.

¿Ley de sometimiento para 2024?

Eso depende del Congreso. Presentamos un proyecto de ley y no lo tramitaron.

¿Va a ser el mismo que se presentó el periodo pasado?

No sabemos. Hay unos senadores que están trabajando en un proyecto y nos reuniremos con el ministro de Justicia para expresar nuestras opiniones como Gobierno. Lo que hemos hecho es diálogos con la JEP y con los tribunales de Justicia y Paz. En esos tribunales hay unas decisiones muy importantes en materia judicial que no han tenido el suficiente reconocimiento en términos del esclarecimiento judicial. Es importante rescatar eso.



También tenemos mesas técnicas de trabajo con integrantes antiguas Auc, justo porque no ha habido un cierre de sus comparecencias. Así que en esas mesas técnicas también hemos logrado recibir insumos de grandes preguntas relacionadas con los bienes que se entregaron y de si no se les entregaron a las víctimas, entonces en dónde están. El hacer toda una búsqueda de mecanismos jurídicos para lograr una transición, respetando los derechos de las víctimas, ha sido un ejercicio que venimos haciendo juiciosamente en la oficina de paz y en diálogo con la JEP y con los tribunales de Justicia y Paz.

"Lo que hemos hecho es diálogos con la JEP y con los tribunales de Justicia y Paz", dice el comisionado. Foto: JEP

Se sigue pidiendo el regreso de Simón Trinidad, ahora lo pidió el Emc, ¿cree realista ese escenario de que lo regresen?

Yo veo que la JEP tomó una decisión de aceptación de ese tribunal, pero todo depende de las condiciones y el momento político. También de lo que logremos demostrar en la resolución de nuestras violencias. Si ese momento llega, los Estados Unidos pueden verlo con buenos ojos. No soy pesimista, pero tampoco puedo asegurar que se va a dar.

¿Cuánto tendremos noticias sobre la nueva alta consejería para la implementación?

Esa es una decisión del señor Presidente y todo está resuelto en lo administrativo. Pero, con independencia de la decisión que él vaya a tomar, lo que sí podemos decir es que se hizo una reestructuración para tratar de ser eficaces en las respuestas al acuerdo de paz, por eso podemos decir con total tranquilidad que esa reingeniería comienza a dar frutos para el conjunto de los firmantes de paz, en materia de los compromisos que fueron asumidos por el Estado.

¿Sigue en el Gobierno en el próximo año?

Yo me miro en el día a día, no me miro pensando en 2024 o 2025. Tengo clara la misión que me encomendó el señor Presidente y las líneas que trazó. He tratado de ejecutarlas con eficacia. Si él dice que hasta aquí llegué, pues hasta aquí llegué. Soy un servidor, pero no estoy apegado al cargo.



Soy un simple servidor que con su conocimiento busca ayudar al país y al Gobierno. Estoy convencido que la única forma de resolver las violencias históricas pasa por conversar con todo el mundo. Claramente, hay unas líneas que no se pueden cruzar y hay que reconocer los orígenes de esas violencias, sus motivaciones y naturalezas con un escenario que no es solo el judicial, ni el político, sino que se requieren de un conjunto de decisiones que este Gobierno tomó.

