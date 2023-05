En entrevista con EL TIEMPO, Rodrigo Londoño, presidente del partido Comunes y último comandante de las Farc, habló sobre la implementación de los acuerdos de paz, analizó la mesa de diálogo con el Eln y cuestionó que el 'Estado Mayor Central' quiera apoderarse del nombre de las extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia.



¿Cómo ve hoy la paz en Colombia?



Primero, la paz es indispensable, es necesaria, es imprescindible. Sin paz no es posible construir las transformaciones que necesita Colombia. Sin paz no es posible que el presidente Petro, presidente que fue elegido para que cambiara las condiciones en que vive la gran mayoría del pueblo colombiano, logre ese cambio.

¿Siente que con la 'paz total' la implementación de los acuerdos quedó en segundo plano?



Nosotros en La Habana lo llamamos la 'paz completa'. Cuando firmamos quedó establecido que ese acuerdo sentaba las bases mínimas para trabajar en función de la 'paz completa'. Éramos conscientes de que la firma del acuerdo entre las desaparecidas Farc-EP y el Estado colombiano no era la paz completa, que había que resolver los otros conflictos que todavía quedaban en el seno de la sociedad colombiana y que ese acuerdo sentaba las bases para iniciar el camino hacia esa paz completa que el Presidente llama la 'paz total'.

Para esa paz completa, ¿qué tan fundamental es que se cumpla lo que se firmó en La Habana?



El acuerdo nuestro sienta las bases mínimas para que se logre, se alcance esa paz completa. Sin su implementación va a ser muy difícil y muy complicada, porque además es un elemento de referencia para los demás grupos.

El 26 de septiembre de 2016, Juan Manuel Santo y Rodrigo Londoño sellaron el fin de la guerra firmando el acuerdo de paz en Cartagena. Foto: Héctor Fabio Zamora. EL TIEMPO

¿Usted siente un respaldo del Presidente para llevar a cabo esa implementación?



Sí, nosotros hemos dado un voto de conciencia del Presidente. El Presidente lo dijo desde su campaña, lo dijo cuando asumió la presidencia y lo ha venido reiterando. No ha sido fácil. Él recibió un estado en condiciones muy complejas, muy difíciles, donde el gobierno anterior venía trabajando en función de no implementar el acuerdo y más bien hacerlo trizas. Se atravesaron demasiados obstáculos en función de la implementación y ha sido duro, difícil y ha requerido tiempo quitar esos obstáculos. Estamos en eso y tenemos mucha esperanza.

¿Qué tanto rezago ve en esa implementación? ¿Qué punto le preocupa más?



Yo creo que todos nosotros, y hablo a nombre de todos los firmantes, pensamos que siquiera mínimo al mes de estar ya el presidente Petro comenzamos a ver resultados de la implementación del acuerdo. Pero lo entendemos, no ha sido fácil, ya lo decía antes, hay muchos obstáculos. El Estado está hecho de tal manera que sea muy difícil implementar este tipo de reformas y lo entendemos. Lo conversamos con él, pero ya estamos a ocho meses, ya vamos para los nueve meses y estamos esperando resultados concretos en función de eso.



Sabemos que hay la voluntad, creemos que la arquitectura que construyó el acuerdo no se ha construido dentro del espíritu en que está ese acuerdo, pero se está trabajando en instituciones como la Csivi, el ARN, ahí está el Consejo Nacional de Reincorporación Comunes, y las demás instituciones creadas por el acuerdo se están implementando. No se estructuró la consejería con la capacidad suficiente para la implementación, consejería que ahora llaman Comisión de Implementación, que está bajo la dirección del comisionado de Paz.



En Mesetas, el Presidente se dio cuenta de que eso había que rectificar y ahí lo dijo, ante el pueblo, ante los colombianos, que iba a reestructurar eso y estamos a la espera de que lo haga. Sabemos que no es fácil, que hay que hacer un decreto, que ese decreto tiene que pasar a una oficina, que de esa oficina tiene que pasar a la otra. Y bueno, cuando yo esté listo, pues nombrarán a la persona. Estamos a la expectativa de que eso salga y que nombre la persona que de verdad esté comprometida en la implementación del acuerdo.

¿No es un poco llamativo que ya hay una persona nombrada para la implementación, que es Gloria Cuartas, y que ahora el Presidente diga que va a nombrar otro funcionario para esa misma labor?



Cuando se ve que las cosas no marchan y se ve dónde está la traba, hay que corregirla. Corregir es de personas inteligentes y creo que es lo que él está haciendo. Estamos a la espera de que se concrete eso.



¿Le sigue preocupando la situación de Mesetas por la presencia de las disidencias?



Le reconocemos al Presidente que lo asumió, que allí se fue toda la institucionalidad y todavía sigue la institucionalidad acompañando a los compañeros, a los firmantes que están en Mesetas. Se consideró eso como un campamento humanitario. La gente está a la expectativa de que se comiencen a definir ya los sitios a donde se van a trasladar, porque los trasladados son un hecho.

¿Eso no sería un poco ir en contravía de lo que planteaba el acuerdo y es que los excombatientes pudieran vivir en paz en estos ETCR?



No solamente en Mesetas, en varias partes. El Área de Reincorporación (NAR) de El Diamante, el de La Pista tiene también dificultades. El del Yarí le tocó desplazarse para El Doncello y hay otros espacios que tienen dificultades, no solamente en el Meta, sino en varias partes del país. Fruto de la situación de violencia que hay en varias regiones del país, que precisamente el Presidente está trabajando en función de lograr conseguir acuerdos con estos grupos para que se acaben esas amenazas y podamos realmente comenzar a trabajar y a implementar las cosas en paz.

Facebook Twitter Linkedin

Los excombatientes del ETCR Mariana Páez ha sufrido desplazamiento por las amenazas de grupos armados. Foto: César Melgarejo. EL TIEMPO

¿Cómo ven esta negociación que se inicia con el 'Estado Mayor Central'?



Nosotros ya lo hemos pronunciado como partido, como firmantes. Los saludamos, creemos que es necesario, que sería un avance sumamente importante en función de esa 'paz completa'. Ahí esperamos que haya voluntad de estos grupos. Ya lo hemos reiterado en ciertos momentos, las Farc-EP desaparecieron. Cualquiera que se haga llamar Farc-EP es una caricatura mal hecha de lo que realmente fueron las Farc. Eso es un elemento importante para precisar. Y lo otro, pues que haya voluntad. Nosotros siempre tuvimos voluntad de buscar un acuerdo. Las Farc nacieron buscando el diálogo y en distintos momentos de la vida, del transcurso de la confrontación, buscamos esa salid política, hasta que lo logremos conseguir.

¿Qué busca esta organización al autodenominarse como las Farc?



Habrá que preguntarles a ellos. Yo digo que es una caricatura mal hecha de las Farc. Las Farc desaparecieron. Esas fueron las Farc que firmaron el acuerdo con el Estado colombiano.

¿Quién es 'Iván Mordisco'?



Fue uno de los mandos que no quisieron firmar el acuerdo, que se rebeló contra el acuerdo que firmamos con el Estado colombiano. Por ahí he leído los argumentos que están en esgrimiendo, por los cuales justifican no haber firmado el acuerdo. Yo los llamo a la reflexión y les digo con toda sinceridad que busquen cualquier acuerdo, que ha habido muchos procesos de paz en el mundo, y vean que en un acuerdo no se hace una revolución, no se hacen transformaciones radicales de un país. Se sientan las bases para eso, que fue lo que logramos nosotros.

¿Y con la 'Segunda Marquetalia'?



Igualmente, hemos reiterado que nos anima y nos entusiasma que los compañeros rectifiquen y busquen ese camino porque es hacerle un bien a Colombia y no darle instrumentos a la ultraderecha, que en Colombia quiere seguir viviendo la guerra.

Este grupo anunció la refundación del frente 53 de las Farc. ¿Cómo analiza esta situación?



Frente a ese hecho y otros más, yo siempre he dicho, mire, el contexto en que ellos están haciendo el diálogo con este gobierno es completamente distinto. Estamos con un gobierno que de verdad está trabajando en la paz, con un gobierno que de verdad está trabajando en las reformas en medio de las condiciones y circunstancias que tiene el país en este momento y la sociedad colombiana. Y aquí, para lograr un acuerdo, hay que generar un ambiente de paz. Creo que Petro lo ha hecho al respetar el cese del fuego, al tener la voluntad de realizar treguas con ellos, entonces yo creo que hay que actuar en concordancia. En este momento, acciones de fuerza solamente les brindan instrumentos a aquellos que se oponen a la paz.



¿Cree conveniente tener un cese del fuego antes de negociar?



El contexto de esta negociación es completamente distinto al que hicimos nosotros. Nosotros inicialmente planteamos un cese del fuego bilateral, porque realmente hablar de paz o buscar acuerdos en medio del conflicto, en medio del tronar de los fusiles, es muy complejo y muy difícil y se van dando hechos que entorpecen el desarrollo de esas conversaciones en la mesa. Así que hay que generar un ambiente y me parece que es muy positivo y acertado que se inicie generando ese clima de paz. Porque, además, el acuerdo hay que legitimarlo ante la sociedad colombiana y ante la comunidad internacional. Y esa legitimidad tenemos que ganarla con hechos de paz y no con hechos de guerra.

Facebook Twitter Linkedin

Danilo Rueda, comisionado de Paz. Foto: César Melgarejo. EL TIEMPO

'Antonio García', que es el máximo jefe de la Eln, digamos que cuestiona un poco que se equipare con otros grupos. ¿Cree que esto puede afectar de pronto futuras negociaciones con este grupo?



Nosotros vivimos un contexto distinto. Buscamos en medio de esas negociaciones que los compañeros del Eln nos acompañaran en esas negociaciones. No fue posible por la mezquindad del presidente Santos o de su equipo negociador. Pero nos parece muy bien que el presidente Petro esté tratando de consolidar la paz simultáneamente con todos los factores de violencia. No creo que los esté metiendo todos a una misma bolsa, yo creo que está haciendo la diferencia, y de verdad sí es muy diferente el Eln a estos otros grupos.

La agenda con el Eln ha recibido algunas críticas por parte de negociadores de paz. ¿Usted cómo analiza puntos como la participación?



Yo respeto a los compañeros elenos. En su momento intercambiamos mucho sobre ese tema de la búsqueda de la paz. Trabajamos juntos hombro a hombro buscando esa salida política y sabemos que tienen la voluntad. Ya el método o por donde comiencen tiene que ver con su autonomía. Y pues ha sido un acuerdo entre las dos partes. Nosotros, desde un momento, lo planteamos en La Habana. Lo que pasa es que hay un contexto completamente distinto y por eso hay que aprovecharlo ahora. Este gobierno está dando esa posibilidad de que la población se vincule en función de los diálogos. Me parece sumamente importante que estén ahí y que se escuche la voz de la gente, la voz de los campesinos, la voz de la gente de la ciudad, la voz de los estudiantes, la voz de las mujeres.

En el punto de democracia para la paz se habla del modelo económico. ¿Cree que es conveniente?



Dos factores claves que han generado violencia en Colombia, el tema de la tierra y el tema de la democracia. Esos dos factores hay que irlos resolviendo de manera simultánea, que fue lo que buscamos en La Habana. En La Habana se sientan las bases sobre el tema de la reforma rural integral y sobre el tema de la reforma política, que no se ha implementado desde hace muchos años, que no ha pasado prácticamente nada de esa reforma política. Son dos cosas que tienen que ir por el mismo camino simultáneamente para que logremos alcanzar de verdad la paz.



¿El Gobierno dice que no hay los recursos suficientes para la implementación?



Cuando firmamos el acuerdo, no éramos ingenuos. No éramos ingenuos y sabíamos que la clase dirigente de este país está enseñada a, primero, no cumplir los acuerdos. Segundo, a moldear las decisiones del Estado, sea quien sea el presidente, y lo estamos viviendo ahora con un presidente que se sale de esa clase dirigente, pero esa clase dirigente sigue tratando de incidir para moldear las decisiones que tome el Estado. Es una clase dirigente enseñada a atajar cualquier proyecto alternativo a bala. Uno espera que esta vez no lo vayan a hacer porque sería condenar a Colombia a otros 50 años de conflicto.

Facebook Twitter Linkedin

El presidente Petro (izq.) y Rodrigo Londoño en una reunión sobre paz. Foto: Presidencia

Esta semana hubo un anuncio que sorprendió y fue la salida de varios ministros. ¿Cómo analiza este asunto?



Más que el gobierno y esta clase dirigente tan mezquina que se atraviesa a unas reformas que necesita la sociedad colombiana. Necesitamos que los derechos dejen de ser un negocio, que la salud, que las pensiones, que la educación, que el trabajo de la gente se dignifique, y se le está atravesando a eso y esos son factores generadores de violencia. Entonces, yo sí coincido cuando el presidente Petro pregunta qué es lo que quieren, ¿seguir la guerra? Yo creo que las medidas que está tomando el presidente Petro van encaminadas a que eso no suceda.

¿Cómo analiza lo que está sucediendo en Venezuela y los intentos de Petro por acercar a Maduro y a la oposición?



Me parece muy importante, bastante trascendental. Con Venezuela nosotros tenemos un profundo sentimiento de reconocimiento porque sin la participación de Venezuela, encabeza del presidente Chávez, el acuerdo con nosotros no hubiera sido posible. Venezuela, su pueblo y su gobierno se la jugaron por este acuerdo y fueron siempre leales hasta el final del acuerdo y bueno ya por razones políticas no nos siguieron acompañando. Nos parece que es injusto lo que le ha pasado a Venezuela en esta última etapa: el bloqueo, las sanciones, eso no debería existir en el mundo ni para Venezuela ni para ningún país. Entonces que el presidente Petro esté a la cabeza de buscar que esa situación de Venezuela se solucione nos parece muy relevante y lo acompañamos incondicionalmente.

CAMILO A. CASTILLO

@camiloandres894

