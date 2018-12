'Es necesario extender el abastecimiento de exguerrilleros en zonas'

Raúl Rosende ya va para tres años en el país, ha recorrido toda su geografía, primero como jefe de gabinete de la misión de la ONU que verificó el desarme de las Farc y luego como director de verificación de la segunda misión que ese organismo envió a Colombia para hacer seguimiento a la reincorporación de los exguerrilleros.



Este uruguayo dice que se tiene que evaluar pronto si se mantiene agosto del 2019 como la fecha -fijada en el acuerdo de paz- en que terminarán los Espacios de Reincorporación, donde unos 4.000 excombatientes hoy hacen su paso a la vida civil. Y que esto se debe hacer pronto para no afectar la confianza de los exguerrilleros que sí están comprometidos en sacar adelante el proceso de paz.

Rosende -quien tiene una experiencia de 28 años en monitoreo de acuerdos de paz y en misiones de la ONU en Afganistán, Guatemala, Siria y Palestina- se muestra preocupado además porque este 31 de diciembre se empieza el desmonte del aprovisionamiento de víveres de parte del Estado para los exguerrilleros en 22 zonas donde permanecen y aún ellos no tiene forma para autosostenerse. En diálogo con EL TIEMPO habla de lo que está pasando en esos puntos.



¿Cuál es la realidad hoy de las zonas dónde los excombatientes hacen su reincorporación?



La realidad en cada Espacio Territorial de Capacitación y Reincorporación (ETCR) es distinta. Hay actividades económicas, actividades agrícolas de manera dispareja en cada sitio. En este momento hay 294 iniciativas productivas, la mayoría de estas han sido financiadas con la renta básica de los excombatientes, es decir, el 90 por ciento del salario mínimo que reciben. Cerca del 97 por ciento de ellos lo reciben por la bancarización que tienen.



En las últimas semanas en el Consejo Nacional de Reincorporación (CNR) -el ente rector de este proceso y en el que están el Gobierno, la Farc y la misión de la ONU- ha habido una nueva dinámica para la aprobación de nuevos proyectos colectivos, con lo cuales se cuenta con el desembolso de los 8 millones a excombatientes para financiarlos.



¿A qué se debe esa nueva dinámica en este asunto que venía retrasado?

Hay cada vez más consciencia de que todos juntos debemos impulsar la reincorporación. Esto no es para beneficiar a una parte del país, los excombatientes, sino que es una garantía para la estabilidad y el éxito de la paz en Colombia. Fortalecer la confianza de los miembros de la Farc es muy importante y un elemento clave en el mensaje de certidumbre que hay que mandarles es activar los proyectos productivos.



¿Para la ONU es suficiente la vigencia de los ETCR hasta agosto del 2019?

Pensamos que la decisión que se tome sobre esto tiene que ser lo más rápido posible. El acuerdo para reconocerlos después de esa fecha tiene que ser rápido, si tarda mucho tiempo y no se decide y llegamos a junio sin un acuerdo, esta situación daña la confianza.



El acuerdo sobre ese tema se debería tomar lo antes posible y la decisión tiene que ver con una alternativa donde los miembros de la Farc encuentren un proyecto de vida. En ese sentido, ya hay infraestructura, proyectos productivos y en las próximas semanas tendrá que haber una decisión de este tema para generar más confianza, cualquiera que sea.

El desmonte de aprovisionamiento va a ser gradual desde este 31 de diciembre, ¿es posible que los excombatientes sobrevivan por sí solos, sin la ayuda estatal en esos sitios? ¿Los proyectos productivos que tiene sí dan para eso?



Se está trabajando en el CNR con el consejero para el Posconflicto, con las autoridades, Farc, para lograr una extensión. Nos parece que una extensión es necesaria, es importante. Estaremos trabajando en el tema del autoabastecimiento porque la ayuda no puede ser eterna, pero consideramos que se debería extender esa fecha y tener estrategias de autoabastecimiento, para que a través de proyectos los excombatientes puedan hacerlo.



¿Por cuánto tiempo deberían prorrogarse?

Depende, cada ETCR es variado. Hay unos en los que los proyectos van muy bien, ya han generado redes de comercialización, como en Llano Grande (Antioquia), Pondores (La Guajira), que ya comienza a comercializar con las Antillas holandesas;

San José de Oriente (Cesar), Agua Bonita e incluso Miravalle (Caquetá). La estrategia que se defina va a determinar de eso, estamos trabajando en eso.



¿Cuáles serían los más rezagados para autoabastecerse?



No diría casos puntuales, pero sí se necesita una ayuda más larga. Como criterio me parece que se debe prolongar, con autoridades y el Gobierno, el abastecimiento y eso va a depender de que tan productivo es el ETCR.



¿La misión de la ONU cómo está verificando la reincorporación de los excombatientes que ya no están en las zonas?



La misión tiene presencia permanente en estos lugares, en muchos casos, nuestro personal está viviendo al lado de esos ETCR, es cercana a estos. Tiene despliegues en las zonas más alejadas.



Yo mencionaría que hay una nueva demografía de la Farc porque hay un número importante en los ETCR, hay otros que se han ido a nuevos puntos de agrupamiento, como en Meta o en Montes de María (Entre Sucre y Bolívar) y tenemos otros que se han ido a las ciudades. Te diría que hay esas tres dimensiones y es importante que en la estrategia de reincorporación se tomen las tres dimensiones. Nosotros hacemos visitas a los nuevos puntos de agrupamiento y también en ciudades como Cali, Bogotá, Medellín.



¿Cuál es el desafío en materia de reincorporación para este tercer año de implementación en el que entra el acuerdo de paz?



Seguir avanzando con los proyectos, en el CNR seguir acelerando la aprobación de proyectos. Además de ese Consejo Nacional se han formado -con el apoyo de gobernaciones, universidades, y sector privado- Mesas Departamentales de Reincorporación, como en Valle y Meta para acelerar proyectos.



Otro desafío fuerte es el acceso de la tierra. Un porcentaje grande de Farc es de origen campesino, con lo cual este es un elemento importante. Y te mencionaría otros retos adicionales más allá de la reincorporación económica, como las elecciones departamentales, que hace parte de la reincorporación política de Farc prevista en el acuerdo.



Otro punto clave es la JEP. En el proceso de reincorporación, lograr una justicia transicional fuerte, independiente y autónoma tiene que darle confianza a los exguerrilleros. Esto es seguridad jurídica. La seguridad socioconómica es oportunidad de vida; seguridad física, la protección de su vida.



¿Qué le sorprendió de la Política de estabilización que lanzó recientemente el gobierno Duque?



Para ser franco estamos analizando los documentos. Hay elementos importantes, el tema de reincorporación se reafirma. También está la dimensión comunitaria, el esfuerzo en el tema de los Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial PDETS para las zonas más afectas por el conflicto.





JUAN CAMILO PEDRAZA

REDACCIÓN PAZ Y JUSTICIA

Twitter: @JCamiloPedrazaM