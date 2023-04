El jefe de la delegación del Gobierno, Otty Patiño, en entrevista con EL TIEMPO habló sobre los alcances del tercer ciclo de negociaciones con la guerrilla y de temas tan espinosos como eventuales cambios en el esquema del modelo económico del país. Igualmente, se refirió a las posibilidades de llegar a un cese del fuego.



(Además: ‘El Gobierno ha sido muy inocente con la guerrilla del Eln’: Pedro Medellín).

Básicamente lo que ha ocurrido durante marzo, ellos lo atribuyen a una cuestión de los medios de comunicación, pero tampoco ha sido tan así. FACEBOOK

TWITTER

¿Cómo entender la actitud del Eln?



Nosotros hemos planteado que antes de arrancar la mesa hiciéramos un interciclo, pero ellos (el Eln) dijeron que preferirían que no hubiera tal. Básicamente lo que ha ocurrido durante marzo, ellos lo atribuyen a una cuestión de los medios de comunicación, pero tampoco ha sido tan así. Claro, algunos medios y algunos periodistas influyen de una manera a veces negativa, pero la realidad es innegable. Han ocurrido una serie de acciones hostiles del Eln, no solamente contra la Fuerza Pública, sino contra las comunidades, y la opinión pública en general es muy sensible frente a lo que ocurra, más sensible quizás que en otros procesos.



¿Cuál será la prioridad en este tercer ciclo?



Creo que se impone la discusión en torno al cese del fuego porque otros temas importantes como la participación o las acciones de dinámica humanitarias son muy difíciles de hacer si ese asunto no está definido. No vamos a esperar un cese del fuego definitivo y absoluto, sino uno que permita que la gente participe. El tema de la participación está muy ligado con temas de democracia. Esta, por supuesto, propende a una discusión no puramente académica, sino que se trata de generar acciones que transformen los territorios en donde la gente está. Pero sin cese del fuego todo se vuelve muy difícil.



¿Qué tan cercano está?



Creo que las declaraciones de Antonio García muestran disposición. De hecho, este tema del cese del fuego ya había sido pactado en el ciclo anterior. En ese momento pactamos dos grandes temas: participación y el cese del fuego, pero además de eso se había acordado darles continuidad a las acciones humanitarias.



(Le puede interesar: 'No veo ambiente de paz en grupos armados ni en el Gobierno': Rodrigo Londoño).

Facebook Twitter Linkedin

El jefe de la delegación del Gobierno, Otty Patiño, junto con Danilo Rueda y los senadores María José Pizarro e Iván Cepeda. Foto: Federico Parra. AFP

Pero el Eln dice que se les intentó “imponer” ese cese del fuego multilateral...



No, eso se aclaró en una reunión extraordinaria que tuvimos en enero. Allí se aclaró que hubo un malentendido. El Gobierno entendió que había voluntad, luego de una consulta a través de un gestor de paz del Eln que opinó que él creía que sí había voluntad de empezar un cese del fuego. Bajo esa creencia se comunicó, a través del alto consejero Danilo Rueda, a la secretaria privada del Presidente, y el Presidente, con la seguridad de que había un acuerdo, emitió un decreto. Pero fue un malentendido que fue suficientemente aclarado y, desafortunadamente, estos malentendidos son producto de la poca comunicación que hay entre los ciclos.



¿Cree que la actitud del Eln cambie en este ciclo por las declaraciones cruzadas de los últimos días?



Nosotros queremos que los diálogos transcurran de una manera cordial y transparente. Sin embargo, por lo que ha pasado en las últimas semanas hay unas dudas razonables que siente el país. La principal es si el Eln quiere o no la paz. O si quiere sentarse en una mesa para fortalecerse política y militarmente, y desde luego esa duda la tienen que resolver son ellos, a través de las palabras y de los hechos.



Sobre esa voluntad, ¿qué se va a hacer desde la mesa para que no se sigan instrumentalizando los niños, como ocurrió en el Catatumbo?



El Eln está diciendo que a los niños también los están instrumentalizando como espías, como informantes de la Fuerza Pública, y ellos plantean que sí tienen niños en sus filas. Yo creo que en este caso, una organización como el Eln, que dice ser política y revolucionaria, tiene como deber moral dar ejemplo a través de los hechos, no solamente de las palabras. Por supuesto, dejar esos niños que a veces llegan a las filas por efectos del abandono de los hogares y prefieren meterse en una organización, pero es que una organización guerrillera no está hecha para criar muchachos o niños. Yo sí creo que si el Eln empieza a dejar salir esos niños, puede hacer la exigencia de que el Estado se ocupe de ellos. Es decir, si vamos a hablar de bilateralidad, que desvinculen a los niños y el Gobierno se compromete a cuidar de ellos.

🚨ATENCIÓN🚨

Declaración política del COCE

PARA QUE TODOS CUMPLAMOS

Colombia puede estar segura que nuestro interés es trabajar por una Colombia en paz. Estamos en función de trabajar por el diseño de la Participación de la Sociedad y avanzar a un Cese el Fuego Bilateral.#ELN pic.twitter.com/i8lCdB15qc — Delegación ELN (@DelegacionEln) April 5, 2023

En este periodo de Gobierno no se está premiando la cantidad de sangre derramada ni la cantidad de vidas que se pierden (...). FACEBOOK

TWITTER

¿Existe una agenda diferente entre la delegación del Eln y los combatientes?



El tema del fin del conflicto tiene que ver con qué hacer con las armas, y desde luego hay muchas dudas de los guerrilleros que están en el monte. Ellos miran lo que están discutiendo allá y lo sienten un poco ajeno. Están con muchas dudas porque dicen: ‘Qué va a pasar con nosotros una vez que se firmen los acuerdos’. Incluso, tienen dudas al ver que a los firmantes de los acuerdos con las Farc los están matando. Hay que mirar la agenda desde su conjunto y creo que hay que tranquilizar mucho a los frentes. El Eln tiene que tranquilizarlos, y nosotros estamos en la plena disposición de empezar a discutir qué va a pasar con los que están hoy en armas. Yo pienso más en el fin de los armados que en el fin de las armas. Esa tranquilidad hay que empezar a dársela también a las comunidades.



¿Quiere el Eln equipararse al Ejército con su comunicado al decir que condenan con más vehemencia sus acciones armadas?



Ellos básicamente lo que relatan es una acción en Buenaventura donde hubo un ataque del Ejército contra un campamento de ellos. Qué fue exactamente lo ocurrido no está claro. Lo que ellos dicen es que hubo gente que se rindió y luego la mataron. A uno le parece extraño porque, generalmente, cuando alguien se rinde incluso puede aportar datos de inteligencia e información. En general, se trata de mucho mejor triunfo para un militar tener prisioneros que muertos, y yo creo que eso lo entiende el Ejército. En este periodo de Gobierno no se está premiando la cantidad de sangre derramada ni la cantidad de vidas que se pierden, sino, por el contrario, se está valorando a las Fuerza Militares es por las vidas que se salvan, y eso incluye guerrilleros.



(Lea también: 'Un proceso de paz es incompatible con hacer política en armas': Iván Cepeda)



Hay críticas de exnegociadores de paz a los acuerdos parciales. ¿Eso abre la puerta para que el Eln no cumpla lo pactado?



Eso tiene que trabajarse simultáneamente. En el proceso de las Farc se dijo que “nada está acordado hasta que todo esté acordado”, y cuando ya estuviera todo acordado entonces se daba el desarme. Aquí tiene que haber un proceso más dinámico que, claro, es más difícil. La idea es que en la medida que vaya habiendo acuerdos, hay que ir buscando la manera de ir desescalando el conflicto, que las armas se vayan volviendo cada vez más inútiles, y por eso los procesos de cese del fuego y hostilidades tienen que ir aumentando su dimensión. Entonces, en la medida que se van haciendo acuerdos, tiene que ir disminuyendo el accionar del Eln. Claro, si esos acuerdos se hacen y el Eln no disminuye su accionar militar, sino incluso aumentando su poder militar, pues por supuesto que es una cuestión negativa. Como un elemento tranquilizador, pero también de apremio, nosotros les hemos planteado la necesidad de que hagamos los acuerdos lo más rápido que se pueda, para que la implementación empiece en este mismo periodo.

Facebook Twitter Linkedin

De la Calle considera que una implementación parcial es peligrosa. Foto: César Melgarejo. EL TIEMPO

En el segundo punto se habla de examinar el modelo económico. ¿Cómo se dará ese debate?



Desde luego, nadie se va a imaginar que en una mesa de negociación con una organización armada vamos a cambiar el sistema económico, pero sí es necesario hacer un examen del modelo económico, que no es lo mismo que el sistema. El sistema económico es el capitalismo y ese no va a ser sustituido, es decir, no vamos a cambiar a un sistema socialista. Pero el modelo económico que tiene que ver con el modelo neoliberal, con la articulación con las economías ilegales que alimentan el modelo neoliberal, pues, obvio, tiene que ser cambiado. Pero, desde luego, es inimaginable pensar que allí va a salir un acuerdo en el cual no participe todo el país.



(Siga leyendo: El debate por el sí del gobierno Petro a ‘examinar el modelo económico’ con Eln).



El Eln criticó los diálogos regionales, ¿eso no afecta el punto de participación que ya está en la mesa?



Se hicieron unos diálogos regionales vinculantes y, desde luego, eso generó elementos de participación que sirvieron como insumos para el Plan de Desarrollo. Creo que eso es absolutamente necesario porque el Eln valora mucho lo que están planteando las comunidades en los territorios donde ellos tienen alguna influencia, y entonces la voz de las comunidades en los planes de desarrollo, en un gobierno que, además, quiere el cambio para la paz y una paz para el cambio, se hace necesaria. Lo importante es que esos diálogos no solamente se realicen, sino que sean eficaces.



¿Qué otro punto es prioridad en la mesa?



Este acuerdo tiene como eje no solamente a las víctimas, sino en general a la población. La gente que está siendo victimizada por la acción de distintos actores del conflicto empieza a plantearse participar, sobre todo mujeres que han sido excluidas. Nosotros tenemos una delegación que es paritaria en la mesa, pero desde luego la exclusión de las mujeres, muchas de ellas desde sus organizaciones hacedoras de paz también dicen: ‘Bueno, nosotros queremos participar’.

Facebook Twitter Linkedin

Delegaciones del Gobierno y Eln firmando la nueva agenda. Foto: Twitter Iván Cepeda

Yo creo que esta negociación debe ser el eje fundamental de la ‘paz total’. FACEBOOK

TWITTER

¿Hay futuro para la ‘paz total’ si esta negociación con el Eln fracasa?



Yo creo que esta negociación debe ser el eje fundamental de la ‘paz total’. Creo que no lo hemos logrado, pero debería ser un eje fundamental, dado el carácter político que reclaman el Eln, y por tal motivo ellos deberían entender un poco la complejidad en la que se está. El Eln ha peleado para que se les distinga, es decir, para que no los confundan con las otra organizaciones que no tienen interés político, sino económicos, y que no son, según ellos, organizaciones de orden político. En ese sentido, el Eln debe comprender el sentido de la ‘paz total’, pero en cambio han tenido un rechazo porque plantean que se les quiere meter en el mismo costal de todas las organizaciones armadas. La delegación que tiene el Gobierno es de muy alto nivel. Allí, si bien no está representado todo el país, ni todas las regiones, de todas maneras hay gente que sabe mucho, es decir, una delegación bastante variopinta y rica, y eso debería significar algo para el Eln.



¿Ve posible negociar con disidencias y ‘clan del Golfo’?



No me atrevo, digamos, a hacer una opinión, porque estoy enfocado en la negociación con el Eln.



¿Se va a lograr la paz con el Eln?



Creo que va a haber una negociación de paz con ellos. Las negociaciones de paz no son fracasadas o exitosas porque entre ambos puntos hay una gama de posibilidades. Quiero que sea una negociación muy vital, que no sea solamente el desarme, sino que les brinde a las comunidades y a los propios exguerrilleros seguridad y posibilidades de desarrollo.

CAMILO A. CASTILLO

@camiloandres894

REDACCIÓN POLÍTICA

Más noticias