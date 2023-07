Este miércoles, en vísperas de que se cumpla un año de la presentación del Informe Final de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, el Comité de Seguimiento y Monitoreo (CMS) presentó en el Centro de Memoria, Paz y Reconciliación un balance en el que dio a conocer los avances en implementación de las recomendaciones que allí aparecen.



EL TIEMPO habló con Marco Romero Silva, especialista en Instituciones Jurídico-Políticas y Derecho Público, y miembro del CMS, quien reveló detalles sobre el documento.

Ustedes hacen un balance del tránsito de las recomendaciones en el Legislativo, ¿cuál es la conclusión?

Sí, en esta oportunidad vimos escenario fragmentado en el Congreso, pero hay que reconocer avances realmente muy importantes en este tiempo. El Legislativo votó la ley habilitante de los procesos de paz, la autorización al presidente a través de la modificación de la ley 418 (‘paz total’). También votó la reforma tributaria, que ayuda a resolver parte del déficit fiscal, pero también sienta bases para poder adelantar algunos de los temas que tienen que ver con las recomendaciones. El Legislativo aprobó la jurisdicción agraria en un país donde la mitad del campesinado carece un título formal de propiedad y donde hay más de 800 litigios por territorios de los pueblos indígenas con el Estado colombiano. El país votó el estatuto de reconocimiento del campesinado, que es una deuda histórica importante y que es clave en tiempos de transición energética, de construcción de una nueva política agraria y también como herramienta para crear una agenda de inclusión porque el campesinado sufre unas discriminaciones y segregaciones muy graves.



También hay que mencionar al Ministerio de la Igualdad, que es una cartera que va a encarar todas estas problemáticas de poblaciones históricamente sometidas a discriminación. El propio Plan Nacional de Desarrollo, aunque hayamos perdido la batalla del artículo ocho que es resultado de un diálogo del Comité con el gobierno nacional, de todas maneras es un plan que por primera vez está hecho para pensar las asimetrías territoriales, está hecho para pensar el ordenamiento del territorio en función del agua, la transición energética, el cambio climático, la diversidad cultural, la diversidad y desigualdad de los territorios. Ese plan, tal como fue concebido, es una base importante para construir la paz territorial, que es una de las recomendaciones más importantes.

¿Intentarán nuevamente con el artículo 8?



El artículo 8 se hundió por una minoría, porque la Cámara lo votó prácticamente de manera unánime, pero la mitad del Senado lo hundió. Creemos que podemos convencer una parte importante de esa minoría porque entre los que contribuyeron a que no avanzará el artículo hay personas muy importantes del mundo de la paz, es decir, que han apoyado el acuerdo de paz, por eso no entendimos cómo no apoyaron las recomendaciones que son una consecuencia inexorable del acuerdo.

Aparte del artículo 8, ¿qué otros temas cree que son importantes y se quedaron por fuera?



Por ejemplo, no avanzó la reforma política o a la ley de para crear condiciones de garantía de la participación de la sociedad, que es el punto dos del acuerdo. Con ello se perdió la oportunidad de sacar adelante la paridad política que es una recomendación fuerte de la Comisión de la Verdad, ese es un avance fundamental, una necesidad histórica del país y se enredó por todos los debates de la reforma política, entonces temas como esos deben ser retomados. También temas como la tipificación del exilio y la de la garantía para los exiliados que quieran retornar.

¿Y qué proponen ustedes para lograr avances?



Nosotros le hemos propuesto al Congreso crear una comisión legal de seguimiento a las recomendaciones de la Comisión de la Verdad, así como hay comisiones para otros temas. Una Comisión donde haya legisladoras de los distintos partidos para que no tengan tantas dudas, porque en parte, cuando se hundió el artículo ocho, veíamos un desconocimiento general de lo que trataba el tema. Entonces creo que es importante que el Congreso se apropie más de las recomendaciones porque les van a llegar muchas propuestas asociadas a las recomendaciones y si el Congreso tiene su propio tanque de pensamiento, esto nos va a ayudar. Las recomendaciones tienen una virtud: cuando se habla de lo que ocurrió puede haber discrepancias, pero cuando se habla de las recomendaciones se trata de cómo nos ponemos de acuerdo para sacar el país adelante, para que no se repitan los hechos que han ocurrido y en eso puede haber entendimiento entre fuerzas del más distinto color político. Las recomendaciones no tienen color político.



¿Han hablado con el fiscal o con los entes de control para que también se implementen las recomendaciones?



Le escribimos al señor Fiscal, a la señora Procuradora, al señor Defensor del Pueblo, al controlador y a todos los alcaldes y gobernadores diciendo que nosotros no somos ningún organismo de control, que nosotros somos un organismo que hace incidencia y le hemos dicho que quisiéramos conocer si tienen un plan para implementar las recomendaciones que tienen que ver con el mandato y las competencias de la entidad de su cargo. Estamos pendientes de la respuesta de la mayoría de ellos, pero le seguiremos escribiendo y en el caso de alcaldes y gobernadores vamos a insistir en tener una estrategia con los que resulten elegidos en la contienda democrática de octubre para que en sus futuros planes de desarrollo también se tengan en cuenta estas recomendaciones.

REDACCIÓN POLÍTICA

