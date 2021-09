'Misión de observación electoral de la UE llegaría en las próximas semanas'

Este martes, luego de tres años y medio, culmina la misión de Patricia Llombart como embajadora de la Unión Europa en Colombia. Años en los que se enfocó en el proceso de paz, el medioambiente y asuntos de género.



EL TIEMPO habló con ella.

Usted recorrió varias zonas del país, especialmente las más afectadas del conflicto y vio de cerca la implementos de los acuerdos de La Habana, ¿con cuál perspectiva sobre la paz en el país se va?



He tenido el privilegio y la oportunidad de recorrer muchos lugares de este país que vivieron durante el conflicto y son los lugares desde donde la Unión Europea tenemos unos compromisos más fuertes para acompañar los esfuerzos en favor de la paz y poder mostrar que la paz es posible y trae beneficios.



Estamos en un momento en el que podemos decir con mucha confianza que la paz en Colombia está avanzando. Hemos visto enormes progresos y resultados de esta paz en un período muy breve de cinco años. Yo creo que Colombia debe estar muy orgullosa de ese proceso de desmovilización desarme y reintegración que se hizo en un tiempo récord y de una manera muy contundente y con un gran compromiso con la reincorporación de los antiguos excombatientes a quienes hay que reconocerles su compromiso por el paso a la vida civil, dejar atrás las armas y participar en los procesos de verdad justicia y reincorporación y rechazar a las disidencias, porque las ideas se defienden desde la paz.



Pero aún hay muchos desafíos...



Por supuesto que hay avances también en los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial que se están llevando a cabo para incrementar la presencia del estado en los territorios que sufrieron el conflicto y estamos empezando a ver resultados concretos, Quizá no tan rápido como todos hubiéramos querido y en especial la gente en los territorios, pero son procesos largos.



Hemos visto progreso de importantísimos en la justicia transicional, el trabajo que se está haciendo desde la Justicia Especial para la Paz y la Comisión de la Verdad, así como desde la unidad de búsqueda de personas desaparecidas son instituciones únicas de las que además estamos aprendiendo mucho y Confío en que la comunidad internacional para poder seguir aprendiendo y replicar en otros procesos de paz en el mundo.



Una deuda pendiente eran las 16 curules en el Congreso para las víctimas, que por fin serán una realidad...



Reconocemos la decisión de la aprobación del decreto sobre las 16 curules de paz para la ampliación de la participación política, yo creo que todos estos elementos permiten decir que se están sentando unas bases muy fuertes para el proceso de paz y sobre esas bases tenemos que seguir construyendo.



Además, los cinco años del acuerdo de paz es una gran oportunidad para que quienes firmaron el acuerdo identifiquen lo que les une, para que se haga un balance realista de todos los logros que se han alcanzado, y desafíos que se deben ir enfrentando. Yo creo que es un momento con esta administración para que, en el año que le queda, siga avanzando para consolidar avances que se han producido en la reincorporación, en los Pdet, en el catastro, en las tierras, en la vivienda y la reforma rural integral para dejar un proceso de paz en una situación de irreversibilidad.

A pesar de los avances, vemos que se sigue empañando por los asesinatos a los excombatientes y los líderes sociales...



Yo creo que la situación en algunos departamentos es realmente muy compleja, en términos de violencia contra los excombatientes, líderes sociales, defensores de derechos humanos, y contra comunidades por los diferentes grupos criminales, armados, y que exige respuestas desde diferentes ángulos. Desde luego exige una respuesta desde las fuerzas del orden público, pero no puede ser una respuesta única, esta respuesta desde las fuerzas del orden tiene que venir acompañada con una mayor presencia del Estado en los territorios para que llegue mejor la educación los saneamientos básicos y la justicia.



Desde la Unión Europea hemos venido apoyando a la fiscalía para ese trabajo tan importante no sólo de Identificar y judicializar a los actores materiales de esta violencia sino quienes están detrás, a los autores intelectuales y a las estructuras criminales.



Yo creo que tiene que ser una respuesta que tiene que venir tanto de orden público, como de incrementar la presencia del estado de los territorios, como desde la justicia, la lucha la impunidad e identificar las estructuras para poder hacerles frente de una manera más eficaz.



En reiteradas ocasiones la Unión Europea instó al Gobierno a cumplir con los derechos humanos en medio de las manifestaciones, ¿cómo ve al país en este asunto?



Yo creo que la Unión Europea y Colombia compartimos valores, que son los valores de la democracia, del Estado de derecho, del respeto y la promoción de los Derechos Humanos. Una tarea continua de la Unión Europea de Colombia ir avanzando en la defensa y el respeto de estos Derechos Humanos. Expresamos preocupaciones durante las protestas y hemos visto que se han tomado decisiones importantes desde los diferentes organismos y confiamos en que sean estos los valores que lleven al ejercicio de todas las diferentes actuaciones frente a las protestas.



Le cambio de tema porque el próximo año habrá elecciones presidenciales y legislativas. ¿Cómo avanza el envío de una misión de observación electoral de la Unión Europea para las elecciones?



La Unión Europea ha recibido una solicitud de las instituciones electorales colombianas, la Registraduría y el Consejo Nacional Electoral para proceder al envío de una misión de observación electoral. Nosotros estamos analizando esta demanda de una manera muy positiva y hemos incluido en la Unión Europea a Colombia como uno de los países en los que podría beneficiarse de una observación electoral en todas las elecciones legislativas y presidenciales del 2022. Estamos comenzando los trámites para avanzar en esa dirección. El primer trámite es enviar una misión exploratoria que vendría a identificar cómo son las condiciones y con ello hacer recomendaciones con las que el Alto representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad Josep Borrell, tome decisiones al final del año y confío en que se va a llevar a cabo esa misión de observación electoral en territorio colombiano.



¿Cuál es el alcance de esta misión?



Las misiones de observación electoral que llevamos a cabo desde la Unión Europea son misiones muy comprensivas, integrales que miran prácticamente todos los elementos de un proceso electoral. Estas llegan al país muy al comienzo del proceso electoral y permanecen en el país con expertos durante todo el periodo electoral para poder analizar cómo se llevan a cabo las elecciones y poder hacerles recomendaciones. También confiamos en que con esta misión podamos contribuir a que estas elecciones se puedan llevar a cabo de una manera pacífica.



¿Cuándo llega al país?



Estaría llegando en las próximas semanas, yo diría entre 4 y 6 semanas.



Hace unos días el gobernador de Magdalena, Carlos Caicedo, denunció que tuvo que salir del país por amenazas en su contra, en medio de la campaña electoral…



La misión electoral exploratoria viene hacer recomendaciones respecto a la oportunidad de llevar a cabo una misión de observación electoral, no hará observaciones respecto al país y al momento político. La misión de observación electoral hace sus recomendaciones al final del proceso electoral y no durante porque no intervenimos ni interferimos durante el proceso electoral. pero las dificultades que usted plantea son importantes y por eso reiteramos nuestra confianza en que todos los actores políticos van a participar en estas elecciones en el pleno respeto de las reglas democráticas, a quien piensa diferente, en el debate legítimo de confrontación de ideas.



Rechazamos toda violencia contra todos los candidatos y de carácter político, y en especial contra las candidatas. Hacemos un llamado hacia la institución de forma muy particular en que las campañas electorales se lleven a cabo dentro de este respeto absoluto a las reglas democráticas.

¿Qué va a extrañar de Colombia?



Colombia es un país que sorprende y es profundamente complejo y todavía me quedan muchas cosas por comprender y aprender. Colombia es un país que tiene grandes contradicciones, grandes desigualdades e ideas enfrentadas, pero es un país de gran generosidad, con muchísima resiliencia. Voy a echar mucho de menos a las mujeres resilientes, que han sido víctimas de violencia de género y del conflicto, pero son capaces de volverse a levantar con más fuerza. Voy a echar mucho de menos mis recorridos por los territorios, esa biodiversidad de Colombia, como en el Chocó y la Guajira, los flamencos rosados, los delfines rosados, las ballenas jorobadas, todo eso es lo que me llevo.



Y también la cultura, literatura, culinario; este es un país complejo pero que le agarra para siempre. Aquí he sido feliz y confío en que pueda regresar pronto.



¿A usted cómo le fue con la seguridad?



Yo no tuve dificultad con la seguridad a nivel personal, afortunadamente. El desafío de la seguridad es importante, la pandemia ha presentado situaciones de vulnerabilidad y es importante tomar las medidas necesarias sobre los diferentes organismos.



Si le dieran la oportunidad de estar un tiempo más en el país, ¿en qué temas se enfocaría?



Seguiría trabajando en lo que ya venimos. Porque estoy segura de que hoy Europa y Colombia estamos más cerca, porque somos el primer inversor extranjero directo, nuestras relaciones comerciales están permitiendo la diversificación de las exportaciones de Colombia a la Unión Europea en favor del campo colombiano, porque hemos estado al lado de Colombia en los grandes desafíos en la construcción de paz, la migración, y hacer frente a las brechas económicas, sociales y de género; así como el tema medioambiental.



LUISA MERCADO

REDACCIÓN POLÍTICA

Twitter: @LuisaMercadoD