Iván Márquez negociaría "una paz completa" pero armado "como garantía"

"Queremos un gobierno que se la juegue toda por la paz completa, que retome las conversaciones con el ELN, que abra un capítulo de diálogos con todas las insurgencias y que hable también con las organizaciones sucesoras del paramilitarismo que han expresado desde hace años su disposición de acogimiento a la justicia", dijo alias Iván Márquez al noticiero 'CM&'.

Fue la primera entrevista del líder guerrillero desde que retomó las armas, en agosto de 2019, y se declaró como el comandante de la llamada 'Segunda Marquetalia'.



Se presume que se encuentra en Venezuela liderando a parte de las disidencias de las Farc.

En Colombia el estado no cumple lo que acuerda FACEBOOK

TWITTER

Según aseguró, se necesita una paz completa para llegar a la democracia y a la justicia social.



Por esta razón, puso sus esperanzas en el próximo gobierno para que "active un plan de choque social contra la pobreza que abarque medidas para superar la desnutrición infantil, el analfabetismo, el desempleo y devuelva al pueblo el derecho a la salud".



(Le recomendamos: ¿Paz posible, guerra sin fin? Claves y retos a 5 años del acuerdo).



Para este fin, pidió que se implemente la renta básica.

Su crítica al Gobierno Duque y al partido Comunes

Señaló el acuerdo de La Habana como parte del "más hermoso sueño de paz" que se le pudo ofrecer a Colombia. Declaró que el Gobierno Duque lo traicionó y violó el principio de 'sunt servanda' -'lo pactado obliga', en español-, es decir, la obligatoriedad del cumplimiento de lo acordado.

Facebook Twitter Linkedin

El presidente de Colombia, Iván Duque. Foto: Presidencia

Criticó que supuestamente se modificó el texto: "¡Nunca se había visto tanta perfidia!".



"En Colombia el estado no cumple lo que acuerda. Pregúntenle al movimiento social, a los estudiantes, a los campesinos, a la minga indígena, a los profesores y a todas las organizaciones que han pactado con él", aseveró.



Dijo haber tomado las armas de nuevo a raíz de -en sus palabras- la traición del Gobierno, al que acusó de enviar una operación para matarlo a él y a dos de los principales líderes del acuerdo.



A pesar de que asegura querer la paz, no dejará las armas, a las que califica como "la garantía del cumplimiento de los acuerdos".



(También le recomendamos: La justicia después del acuerdo de paz con las Farc / Análisis).



Finalmente, criticó fuertemente al partido Comunes, en el que se encuentran actualmente sus ex compañeros de las extintas Farc: "Vemos muy poca actividad política y parlamentaria en ese partido para pelear por los derechos del pueblo y de los mismos exguerrilleros".

Más noticias

¿Qué demoró tanto 'humo blanco' en 'cónclave' de Coalición de la Esperanza?

‘Hay cosas que se resolverán en un año; otras, en una generación’: Bertrand

La visión de cambio de Alejandro Gaviria en su nueva etapa

Redacción EL TIEMPO