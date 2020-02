¿Por qué el partido Farc no quiere al encargado de la UNP?

El pasado 11 de febrero, Pablo Elías González presentó su carta de renuncia a la Unidad Nacional de Protección (UNP) aduciendo motivos personales.

Por ello, quedó a cargo Daniel Palacios, viceministro de Relaciones Políticas del Ministerio del Interior.



Sin embargo, este hecho no cayó muy bien para el partido Farc. Carlos Lozada, senador de ese partido, señaló que prefiere "renunciar a medidas de protección antes que dejar nuestra seguridad en manos de este nuevo director de la UNP".



A través de la cuenta de Twitter, este partido señaló: "Daniel Palacios es otro personaje opuesto a la paz, miente sobre el acuerdo de La Habana y reproduce la doctrina contrainsurgente, nuestra seguridad no puede quedar en manos de alguien así. ¡Estas no son garantías señor @IvanDuque! ¡Deje de obstaculizar la paz!".



Luis Alberto Albán Urbano, representante a la Cámara por este partido, trinó: "¿Estas son la garantías de las que habla el señor @IvanDuque ? Nuestra seguridad a manos de un hombre que siempre ha estado en contra de la paz. ¿Puede resultar algo positivo?"

Daniel Palacios es otro personaje opuesto a la paz, miente sobre el acuerdo de La Habana y reproduce la doctrina contrainsurgente, nuestra seguridad no puede quedar en manos de alguien así. ¡Estas no son garantías señor @IvanDuque! ¡Deje de obstaculizar la paz! https://t.co/buYwRPn45Q — FARC (@PartidoFARC) February 20, 2020

Los militantes de este partido le recuerdan a Palacios que en 2017, en una publicación en redes sociales, él escribió: "Es inadmisible que los terroristas de las Farc se pavoneen por las calles de Bogotá con la excusa de hacer pedagogía para la paz, sin aún haber confesado sus crímenes ni reparado sus víctimas".

¿Estas son la garantías de las que habla el señor @IvanDuque? Nuestra seguridad a manos de un hombre que siempre ha estado en contra de la paz. ¿Puede resultar algo positivo? pic.twitter.com/G8a7xfM7nU — Luis Alberto Albán Urbano (@AlbanFarc) February 20, 2020

Palacios es politólogo con énfasis en Relaciones Internacionales de la Florida International University. Tiene una maestría en Gobierno con énfasis en Defensa y Seguridad Nacional de la Universidad de Harvard.



Fue asesor privado del expresidente Álvaro Uribe, trabajó como jefe de gabinete del Programa Presidencial Colombia Joven y fue enlace en el Congreso de la República del Ministerio del Interior y de Justicia.



Además, fue concejal de Bogotá durante el periodo 2016 -2019 y fue presidente del Concejo de Bogotá por el Centro Democrático.



