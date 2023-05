Durante un foro organizado por Indepaz en Popayán, Cauca, el Alto Comisionado para la Paz, Danilo Rueda, a través de un video, realizó un balance sobre los avances en la política de la ‘paz total’ y reveló en qué estado se encuentran las negociaciones con las cinco organizaciones con las que el gobierno Petro tiene diálogos o con las que se encuentra en proceso de acercamiento.



(Además: Gobierno trabaja en esquemas para prolongar cese del fuego con grupos armados).

Hay que recordar que durante la intervención de Rueda durante un debate de control político en la Comisión Primera de la Cámara de Representantes, que se llevó a cabo el martes, el funcionario confirmó que el Gobierno está en fase de acercamiento y de generación de confianza con la Segunda Marquetalia, el ‘clan del Golfo’ - autodenominadas Autodefensas Gaitanistas de Colombia- y con las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada.



Además, reafirmó que para cada caso se plantea un proceso de diálogo diferenciado: de carácter político con los grupos considerados rebeldes y conversaciones jurídicas para las organizaciones no rebeldes.

Estado Mayor Central



Facebook Twitter Linkedin

Disidentes del autodenominado Estado Mayor Central reunidos en Sabanas del Yarí, en Caquetá.​ Foto: Ernesto Guzmán. EFE

Luego de que se anunció el aplazamiento de la instalación de la mesa de diálogo entre el Gobierno y las disidencias de alias Iván Mordisco -que inicialmente estaba pactada para el 16 de mayo-, esta organización emitió un comunicado el pasado martes en el que asegura que van a evaluar su continuidad en el cese bilateral del fuego -tregua que cuenta con una instancia para su monitoreo y verificación desde el 24 de abril- pactado con el gobierno del presidente Gustavo Petro el 31 de diciembre del 2022.



Según este grupo criminal, que no hizo parte del acuerdo que firmó la extinta guerrilla de las Farc con el gobierno del expresidente Juan Manuel Santos, desde la firma del cese del fuego hasta este domingo 14 de mayo murieron 10 guerrilleros y 20 resultaron heridos tras combates con la Fuerza Pública.



Sobre este asunto, Rueda señaló durante el foro de Indepaz que si hay disposición por parte del Estado Mayor Central de dar pasos hacia una negociación, allí se podrían abordar asuntos relacionados con el cese de hostilidades y que en ese escenario los mecanismos de verificación serían mucho más amplios.



“La mesa de conversaciones se podría habilitar en combinación y casi que simultáneamente con el nombramiento de 20 personas de las EMC-Farc para atender las situaciones que se vayan presentando en 10 puntos focales que estamos por consensuar para que el cese de fuego pueda ser verificado y monitoreado con los organismos internacionales, la Iglesia Católica y los mecanismos de participación de la sociedad”, agregó.

Segunda Marquetalia



Facebook Twitter Linkedin

Segunda Marquetalia, disidencia dirigida por 'Iván Márquez'. Foto: Archivo particular

El Alto Comisionado para la Paz reconoció que, pese a que hay un cese del fuego vigente, la situación en torno a un escenario de diálogo con la Segunda Marquetalia “es complicada” debido a que muchos de sus integrantes son firmantes del Acuerdo Final entre el Gobierno y las extintas Farc.



“Nos encontramos en una situación complicada (...) por el artículo 2 de la Ley 2272, en la cual dice que cualquier persona que haya pertenecido a un grupo armado y haya firmado acuerdos de paz quedaría excluido de la posibilidad de participación en la paz”, explicó Rueda, y agregó que está a la espera de un pronunciamiento por parte de la Corte Constitucional.



Con respecto a los acercamientos a esa disidencia, cuyo cabecilla es alias Iván Márquez, el funcionario señaló durante su intervención en el Congreso que se encuentra en una “fase secreta” de acercamientos, que incluyen acuerdos básicos, gestos de voluntad de paz y una preagenda lista.



(Le puede interesar: El llamado del Comisionado para la Paz a las disidencias por situación en el Caquetá).

Ejército de Liberación Nacional



Facebook Twitter Linkedin

Delegación del gobierno colombiano y jefes del Eln en Cuba. Foto: Eliana Aponte

Las delegaciones del Gobierno y del Ejército de Liberación Nacional anunciaron el pasado miércoles desde La Habana, Cuba, que las conversaciones de paz se retomaron luego de que quedaron en pausa desde el lunes.



“Ratificamos nuestra firme decisión de permanecer en la mesa hasta lograr un acuerdo de paz con las transformaciones que necesita el país. (...) Retomamos las sesiones ordinarias de la Mesa de Diálogos, después de haber hecho un primer intercambio de aclaraciones sobre las recientes intervenciones del presidente, Gustavo Petro”, indicó la delegación del Eln.



Hay que recordar que la delegación del Ejército de Liberación Nacional (Eln) anunció el lunes en su cuenta de Twitter que la mesa de paz estaba en "pausa" luego de un trino desde la cuenta de la Presidencia en donde se ponía en duda el estatus político de la organización guerrillera.



En este tercer ciclo que arrancó el 2 de mayo hay dos temas que son prioridad según ambas delegaciones: el cese del fuego y la participación de la sociedad civil. Estos dos temas quedaron definidos dentro de la agenda temática definida en México durante la segunda fase de negociaciones, documento que incluye seis puntos de negociación.



Sobre este asunto, el Alto Comisionado para la Paz señaló que, tras el impasse, estos puntos siguen siendo el objetivo principal de esta fase. “Es posible que este ciclo se prorrogue en una semana más como lo ha venido planteando la delegación de paz del Ejército de Liberación Nacional, pero todavía no hay una decisión al respecto”, dijo Rueda.

'Clan del Golfo'



Facebook Twitter Linkedin

En el video difundido, alias Javier comandante general de las AGC aparece con otros jefes del estado mayor del ‘clan del Golfo’. Foto: Archivo particular

Otra de las revelaciones es que con el ‘clan del Golfo’ se encuentran en acercamientos con dos de los nueve mandos principales. En relación con las solicitudes de suspensión de órdenes de captura, señaló que hasta el momento han solicitado 53, de las cuales ya han obtenido 37.



Sobre el cese del fuego con esta organización criminal, manifestó que se está trabajando junto con los facilitadores de paz para destrabar el asunto. Hay que recordar que el pasado 19 de marzo el presidente Gustavo Petro puso fin al cese del fuego con el ‘clan del Golfo’ tras los ataques de este grupo armado a la fuerza pública en el Bajo Cauca.



“Tenemos una línea de relacionamiento humanitario y tenemos a través de esa línea humanitaria una propuesta que inicialmente ha sido bien vista por los facilitadores. Esto para destrabar el asunto del cese del fuego y nos llevaría a asuntos humanitarios con otras fórmulas distintas de los cese del fuego y a temas de cese de hostilidades en algunas regiones de Colombia en donde este grupo tiene absoluto control territorial y social”, indicó.



De igual forma, la Oacp informó que el reto es concretar cuatro áreas de intervención para pactar medidas de intervención humanitaria.



(Siga leyendo: ¿Cuántos hombres se someterían?: no cuadran cifras de Comisionado y las Fuerzas).

Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada



En enero de este año, las Autodefensas Conquistadores de la Sierra Nevada (ACSN), grupo criminal surgido tras la desmovilización de los bloques paramilitares en el Caribe colombiano y conocidos comúnmente como ‘Los Pachencas’, le pidieron al Gobierno continuar con la intención de realizar una mesa de diálogos en el departamento del Magdalena.



Desde ese momento hasta hoy, es poca la información que se conoce en términos de acercamientos. De hecho alias Moisés, uno de los voceros de la organización, en entrevista con Caracol Radio en marzo, criticó al funcionario.



“Nosotros, hasta el sol de hoy, con todas las muestras de paz que hemos dado, pareciera que no existiéramos para la Oficina del Alto Comisionado para la Paz porque no ha habido preocupación con el tema de las Autodefensas Conquistadores de la Sierra; directamente con nosotros”, sostuvo el vocero.

Facebook Twitter Linkedin

Los Pachenca tienen su origen en el Bloque Resistencia Tayrona de las AUC. Foto: Carlos Garcia / AFP - Archivo / EL TIEMPO

Sobre esta organización, Rueda dijo en el foro que no se instalará una mesa de diálogo como con otras organizaciones que buscan acogerse a la ‘paz total’. “Hemos avanzado en un protocolo de, no solamente el cese de hostilidades, sino de georeferenciación y empezaremos con base en las facultades constitucionales del Presidente de la República a tener un espacio sociojurídico, no una mesa”, contó, y confirmó que en las próximas semanas esperan que dicho escenario sea instalado.



Rueda señaló que además de este escenario de conversación con las ACSN, se crearán espacios de construcción de agenda social y ambiental con las comunidades étnicas y campesinas que habitan en la zona de control de este grupo armado.

Grupos urbanos



Finalmente, Rueda confirmó que pronto instalará un espacio sociojurídico con 14 de los grupos que operan en el Valle de Aburrá y Medellín.



“Allí abordaremos asuntos de carácter humanitario urbano, no dentro de las fórmulas del DIH, pero sí dentro de unos principios básicos de derecho que pueden implicar responsabilidades penales en materia de reclutamiento forzoso y simultáneamente trabajaremos en los barrios y comunas desde la perspectiva de no repetición”, concluyó.



Sobre lo que desde la entidad denominan Agrupaciones Armadas Juveniles de Buenaventura, el pasado 25 de abril de 2023 se renovó el pacto de no agresión entre los grupos -principalmente Chotas y Espartanos’- como condición para avanzar hacia una fase de diálogo sociojurídico.



(Lea también: Las recomendaciones de la Misión de Apoyo de la OEA al Alto Comisionado para la Paz).

Gobierno trabaja en esquemas para prolongar cese del fuego con grupos armados



El funcionario también indicó que desde ya se está trabajando en la prolongación de los ceses del fuego que se encuentran vigentes con tres grupos armados y que terminarán en seis semanas.



“Estamos en una evaluación interna, ya hay unas definiciones que el presidente de la República adoptó en consenso con la oficina del Alto Comisionado, las Fuerzas Militares y los ministros de Defensa y del Interior. Hay unas líneas directrices y con esas líneas directrices estamos desarrollando los nuevos esquemas de prolongación de cese de fuego y ampliación a hostilidades”, dijo.



El Alto Comisionado para la Paz confirmó que para lograr dicha prolongación ya se trabaja junto con los procesos organizativos que habitan los territorios en donde los grupos armados hacen presencia para lograr una "intervención integral del estado", más allá del cese del fuego.

REDACCIÓN POLÍTICA

Más noticias