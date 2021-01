‘Aquí lo importante es el campo colombiano, no un gobierno’

Uno de los puntos centrales del acuerdo de La Habana, y tal vez el más transformador a futuro, es el de la reforma rural integral. En materia de tierras, el acuerdo de paz trae dos metas ambiciosas: crear un fondo de tierras con tres millones de hectáreas que serán entregadas a campesinos y formalizar otros siete millones de hectáreas a familias campesinas que han ocupado sus predios, pero que hasta hoy no cuentan con un título.

En diálogo con EL TIEMPO, la directora de la Agencia de Tierras, Myriam Martínez, explicó que en cuanto al fondo de tierras ya se han incluido 1,2 millones de hectáreas, es decir casi la mitad de la meta en apenas cuatro años, cuando el plazo total es de 12 años.



No obstante, reconoció que apenas 100 mil hectáreas se han podido entregar.



¿Cuál es la meta de titulación de predios este año?



Para este año queremos entregar más de 20 mil títulos de propiedad en este 2021. Esto es una cifra histórica. Esta meta obedece a que hemos podido agilizar los procesos, lo que ha permitido pasar generar título que antes se generaban en tres o cinco años a hacerlo entre dos y cuatro meses.



Esta administración es la que más ha titulado a campesinos, mientras en años anteriores el Incoder no registraba más de 6 mil o 7 mil títulos al año, nosotros en 2019 logramos una cifra histórica: 12 mil títulos. El año pasado, en medio de la pandemia, llegamos a una cifra cercana a los 7 mil títulos.



La meta nuestra es este año entregar más de 20 mil títulos, para tener un acumulado solo de este gobierno de 40 mil títulos entregados.



¿A qué obedece que se estén batiendo estas 'marcas'?



Varias estrategias. La primera es el barrido predial masivo, desde el año pasado arrancamos ese proceso en 8 municipios, esto es importante porque implica que estos territorios queden completamente formalizados.



La otra estrategia es la formalización a la medida que es para aquellos municipios que no fueron focalizados por el Ministerio de Agricultura. Esto nos obliga a ir al territorio a ir adelantando la formalización.



También estamos trabajando en un proyecto con la Unión Europea que nos va a facilitar unos recursos para poder formalizar lo que llamamos los grandes baldíos. Estos son terrenos que encontramos entre los departamentos de Caquetá y Meta, que son aproximadamente 300 mil hectáreas.

¿Qué significa el hecho de que se estén rompiendo estas marcas en cuanto a titulación de predios?



Estamos contribuyendo al desarrollo del campo y a la formalización de la tierra. Un campesino que recibe su título, es una persona que piensa a futuro.



¿En qué va el avance frente al acuerdo de paz, que exige la formalización y entrega de tierras?



La agencia se creó como una de las entidades para implementar el acuerdo de paz. Tenemos dos metas. La primera es un fondo de tierras, compuesto por 3 millones de hectáreas, que se deben entregar a campesinos. El plazo para esto es de 12 años. En este aspecto, ya tenemos 1,2 millones de hectáreas ingresadas, en apenas cuatro años desde la firma del acuerdo de La Habana.



De estas tierras, ¿cuántas están ya en manos de campesinos?



Ya hemos entregado 100 mil hectáreas a través del fondo de tierras a campesinos y grupos étnicos.



¿Cuál es la otra meta?



La otra parte es la de formalización, es decir predios que están en manos de campesinos pero que no tienen títulos. En este gobierno estaríamos hablando de casi 600 mil hectáreas.



Aspiramos a dejar un buen número de tierras en el fondo y formalizadas al próximo gobierno. Aquí lo importante es el campo colombiano, no un gobierno.



