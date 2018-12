¿En qué quedó el pulso por modificar el acuerdo de paz?

A pesar de que uno de los objetivos del nuevo Gobierno y del Centro Democrático era hacer ajustes al acuerdo de paz, los defensores de la integridad de lo pactado en Cuba atajaron cualquier atisbo de modificación este primer semestre.

Ninguno de los cuatro intentos que se realizaron prosperó, pero sí se alcanzó a generar zozobre en el Congreso, pues se modificaba un componente esencial de lo acordado en La Habana: el sistema de verdad, justicia y no repetición.



“Hubo una posición ambivalente de parte del Gobierno, porque en varias intervenciones internacionales el presidente Iván Duque dijo que no iba a tocar los acuerdos, pero algunos proyectos de su partido pretendieron afectar temas sustanciales de lo pactado, aunque no tuvieron éxito hasta ahora”, aseguró el senador de Cambio Radical Rodrigo Lara.



El pulso que se vivió en el Congreso tuvo episodios en los que los sectores políticos subieron el tono, hubo duros choques y cada partido defendió su posición con ímpetu, pero también hubo espacio para el diálogo entre los más enconados contradictores políticos en busca de consenso.

Las comisiones primeras, por donde debe pasar la mayor parte de los proyectos que pretendan modificar el acuerdo, se convirtieron en una especie de ‘muro de contención’ que logró frenar algunas iniciativas y retrasar otras. La coalición de gobierno no logró consolidar mayorías.

“Hemos estado como muro de contención sólido para evitar que hagan trizas la paz”, expresó el senador de ‘la U’ Roy Barreras.



A pesar de ello, el Centro Democrático ya dejó claro que no claudicará en su intento.



“Hay que hacer modificaciones (al acuerdo) porque hay impunidad y la violencia está creciendo”, dijo el representante uribista Álvaro Hernán Prada.



El episodio más reciente de esta disputa se dio en la discusión de la prórroga a la ley de orden público.



Si bien la principal intención de esta normativa es dar facultades al Presidente para realizar diálogos de paz, este proyecto acaparó los titulares por una disposición que había sido incluida dentro del texto: permitir al Presidente de la República revivir órdenes de captura contra exguerrilleros que hacen su tránsito a la vida civil.



Inicialmente esta propuesta, del representante Prada, había sido aprobada, pero a último momento la plenaria de la Cámara reabrió la discusión y tumbó el párrafo que hacía referencia a las órdenes de captura, al considerar que esto podría afectar lo acordado con las Farc. “Ese párrafo claramente ponía en un grave riesgo el proceso de paz”, expresó la representante de Alianza Verde Juanita Goebertus.



Pero Prada aclaró que no se buscaba afectar a quienes sí han cumplido el acuerdo, sino obligar a comparecer a personas como Iván Márquez y alias el Paisa, de quienes se desconoce su paradero.



No menos polémica generó un proyecto de reforma constitucional, de autoría del Centro Democrático, que buscaba crear una sala y un procedimiento especial, dentro de la justicia para la paz, para el juzgamiento de los militares señalados de delitos atroces en medio del conflicto.



Esta discusión llevó a un hecho histórico. Cuando la creación de esta nueva instancia en la JEP estaba a punto de naufragar en la Comisión Primera del Senado, el expresidente Álvaro Uribe se tuvo que sentar a buscar un acuerdo político con varios de sus contradictores, entre los que estaban Gustavo Petro, Iván Cepeda y miembros de la Farc.



Esto en su momento logró salvar el proyecto, pero cuando llegó a la plenaria del Senado se hundió por falta de tiempo para culminar su trámite, en gran medida porque quienes defienden lo pactado en Cuba frenaron el avance de este.

Curules de paz

Ese mismo día, quienes apoyaron el acuerdo de paz también recibieron un duro golpe: el hundimiento de la reforma que creaba 16 curules para las víctimas. No alcanzó el tiempo.



“Esas curules eran la posibilidad de que las víctimas tuvieran acceso a la Cámara de Representantes”, consideró el senador Iván Cepeda.



Previo a este incidente, el Congreso ya había archivado otro proyecto que limitaba el trabajo de la Comisión de la Verdad, acordada en Cuba.



La iniciativa, radicada por el representante por el Centro Democrático Óscar Darío Pérez, buscaba que quien solicitara o entregara material de cualquier índole, en el que se comprometiera “información relacionada con seguridad nacional” incurriría en “falta grave” y podría ser castigado disciplinaria y penalmente.



Esto prácticamente limitaba la entrega de información por parte de las víctimas y los victimarios a la Comisión de la Verdad. El padre Francisco de Roux, presidente de esa instancia, señaló que el proyecto, en su exposición de motivos, era “falso, injusto y vulnerador de nuestra ética”.



El tema generó una discusión tan fuerte que Pérez no tuvo más opción que retirar el proyecto debido al poco ambiente político.



El pulso que libran estos dos sectores políticos tendrá nuevos episodios el próximo semestre. En el 2019 volverán a medir fuerzas con un ingrediente de por medio: las elecciones regionales.



JAVIER FORERO

POLÍTICA