A mediados de abril, los representantes del Gobierno se reunirán con la delegación del Eln en La Habana (Cuba), para iniciar el tercer ciclo de diálogos con esa guerrilla, en una fase de las conversaciones en la que se espera acordar un cese del fuego.



El Eln fue el único de los grandes grupos armados ilegales que no entró en el cese de fuegos anunciado por el Gobierno. Esto, a pesar de que el propio presidente Petro aseguró que había un acuerdo con esa guerrilla, que luego fue desmentido públicamente.



El informe de las agencias de inteligencia dice que en lo corrido del año la Fuerza Pública, en especial el Ejército, ha sostenido 16 combates con el Eln. En una de esas confrontaciones resultó herido (con un tiro de fusil en la cara) el cabo primero Óscar Isidrio Orozco, de la Fuerza de Despliegue Rápido n.º 3, en Sardinata, en Norte de Santander. De igual forma, van 9 hostigamientos y ataques con explosivos contra sedes militares, en su mayoría en Arauca.



Esa es la dinámica de la negociación que adelanta el gobierno Petro con este grupo, el único con estatus político, que pidió no ser comparado con “grupos delictivos”, y que tras más de 35 años de conversaciones y diálogos fallidos sigue sacándole el cuerpo a la paz.



Monseñor Héctor Fabio Henao, quien acompaña el proceso, dijo que las negociaciones vienen avanzando y que esperan que “prontamente se logren acordar acciones específicas que mejoren la situación humanitaria de las comunidades, que son quienes sufren por esta guerra”. El cese de fuegos no ha sido, en todo caso, el primer punto en discusión. El Eln sigue empeñado en avanzar en lo que llama ‘participación ciudadana’, por encima de otros puntos de la agenda.

Habla el senador Iván Cepeda, vocero del Gobierno en la mesa de diálogo con el Eln. Foto: Sergio Acero. EL TIEMPO

En una audiencia esta semana en el Congreso, los senadores y negociadores Iván Cepeda y María José Pizarro hicieron un balance sobre los dos primeros ciclos.



Durante estos periodos, y de acuerdo con el informe, se logró avanzar en la consolidación de nueve acuerdos, incluido uno en el que se definieron los seis puntos del temario de los diálogos. La agenda incluye, en primer lugar, la participación de la sociedad en la construcción de la paz y la denominada ‘democracia para la paz’, uno de los puntos más polémicos porque abriría la discusión en torno al modelo económico y político, que el gobierno Santos se negó a discutir en la mesa de las Farc.



También se incluyen puntos sobre las víctimas, el fin del conflicto armado y un plan general de ejecución de los acuerdos, que, en caso de ser parciales, serán de aplicación inmediata, siempre que respondan al ordenamiento constitucional.



Este último punto ha levantado críticas en varios sectores. “Preocupa que los acuerdos parciales sean de ejecución inmediata. Este punto, combinado con el compromiso de no usar la fuerza armada y la vaguedad de la entrega de armas, puede generar un riesgo para el Estado que termine en que nos quedemos sin el pan y sin el queso”, dijo el senador Humberto de la Calle.



CAMILO A. CASTILLO

