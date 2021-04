‘En el país, la historia del narcotráfico tiene orígenes en los 30’

Hace varios años, Eduardo Sáenz Rovner, exprofesor titular en la Universidad Nacional y visitante en University of California, Los Angeles (UCLA) y visiting scholar en el Instituto MIA de la Universidad de Miami, decidió desempolvar miles de archivos sobre la historia del narcotráfico en Colombia.



En Estados Unidos, por ejemplo, se sumergió en los documentos diplomáticos y antinarcóticos en los Archivos Nacionales, los judiciales del sur de la Florida y Nueva York y los presidenciales de Richard Nixon, Gerald Ford, Jimmy Carter, Ronald Reagan, George Bush padre y Bill Clinton, entre otros. El resultado de su investigación es Conexión Colombia. Una historia del narcotráfico entre los años 30 y los años 90, un libro de reciente publicación.

Usted habla del tráfico de drogas en Colombia desde los años treinta, ¿hasta allá se remonta este fenómeno?

Sí. Para la época había desviación de productos opiáceos, con fines médicos legalmente importados. Por ejemplo, las drogas elaboradas en Alemania eran sustraídas de los barcos o en la aduana y enviadas a canales ilegales. La marihuana se cultivaba ya en el país durante la primera mitad del siglo XX y consumida especialmente en la costa Atlántica y eventualmente en otras regiones del país, como la zona cafetera.



Pasa a los años cincuenta. ¿Por qué?

En los años cincuenta se encuentra un cultivo y consumo de marihuana más amplio a pesar de algunas medidas oficiales que no pasaban de la retórica y el papel desde los años 40. De hecho, las prohibiciones a la marihuana reflejaron el clima prohibicionista contra “la yerba” en los Estados Unidos. Ese clima también se reflejó en otros países como Cuba, donde, igualmente, no pasó del papel.



Pero ¿hubo un punto de inflexión en esta época?

No veo una “inflexión” en los años 50 en Colombia. Veo una línea de continuidad, de incrementos graduales, a los cuales contribuyeron las mejores comunicaciones entre los Estados Unidos y Colombia en los años 60 en términos de las comunicaciones aéreas y la aparición de lo que conocemos como “mulas”. A finales de los años 60 y durante los años 70 la demanda norteamericana disparó exponencialmente el narcotráfico desde Colombia. La pregunta es por qué Colombia y no otros países del área. Algunos, como Ecuador, ya estaban en el panorama internacional de las drogas a mediados de los años 50 y fueron dejados, de lejos, por Colombia en la economía del crimen.



Aborda usted los años 60, que coinciden con el auge de la Revolución cubana. ¿Tiene algo que ver?

Hasta comienzos de la Revolución, Cuba fue uno de los centros del narcotráfico internacional y del consumo de sustancias prohibidas en las Américas. Cuba estaba mucho más integrada a la economía norteamericana, el comercio internacional y las corrientes migratorias que Colombia. A Cuba llegaba la heroína con los inmigrantes y marineros españoles, los narcos de origen corso radicados en Marsella. La cocaína llegaba desde Bolivia y Chile a través de redes de cubanos y suramericanos. El opio era común en las colonias chinas en la isla, la migración más alta de chinos en América Latina. A su vez, de Cuba se reexportaban la heroína y la cocaína hacia los Estados Unidos.



Como dice la canción, “y en eso llegó Fidel”.

Sí. Con la Revolución cubana el tráfico y consumo de drogas, actividades de mercado, después de todo, desaparecieron de la isla. Además, un gobierno autoritario –y hasta puritano– parece ser la mejor forma para reprimir el narcotráfico.

Pero en su momento hubo acusaciones de vínculos de la Revolución con los narcos...

La Revolución y los movimientos de izquierda en el continente, empezando por el mismo gobierno de Castro, pasando por el gobierno democrático de Allende y continuando con la rebelión campesina en Colombia primero y las guerrillas después, han sido culpadas por el tráfico y el consumo de todo tipo de sustancias. La participación de Castro y Allende en el narcotráfico fue un invento de las autoridades y la prensa norteamericanas a comienzos de los 60 en el primer caso, y de la derecha y los militares chilenos en el segundo.



En su libro usted habla de ‘los vaqueros de la cocaína’. ¿Por qué? ¿A quiénes se refiere?

Los primeros en referirse a los narcotraficantes colombianos como ‘los vaqueros de la cocaína’ fueron los periodistas y las autoridades del sur de la Florida a finales de los años 70. La migración de colombianos, como la de otros suramericanos, aumentó en los Estados Unidos en la posguerra. Muchos colombianos se radicaron en el área de Nueva York y en el sur de la Florida y un buen número de ellos, como nos lo muestran los registros de la época, empezaron a desarrollar redes de narcotráfico desde los años 60, con un gran aumento en los años 70.

¿A Miami, por ejemplo, llevaron coca y sangre?

Los narcos colombianos llevaron a Miami una violencia desconocida hasta entonces en esa ciudad. Las balaceras públicas y las vendettas se dispararon, literalmente, desde finales de los 70.



¿Quiénes eran los autores?

Estas balaceras y venganzas se daban entre colombianos, no entre narcotraficantes y distribuidores de otras nacionalidades, como norteamericanos y cubanos. Este modo de hacer negocios con “plomo”, como sucedió en las zonas cafeteras de Colombia a mediados de los años 50, se replicó en Miami. A pesar de la larga historia de narcotráfico en Cuba, entre los años 20 y comienzos de la Revolución, los cubanos, así como los inmigrantes españoles y chinos, no se mataban por este negocio.



Para usted, ¿qué significa esto?

Que narcotráfico no necesariamente significa violencia. En países y zonas con violencia endémica generalizada como Colombia, México y los guetos norteamericanos, el narcotráfico viene acompañado de altísimas dosis de violencia. En países con una historia social pacífica, como Cuba y Chile, el narcotráfico no conduce a consolidar una sociedad de asesinos.



Sin embargo, Nueva York fue epicentro de este fenómeno con altísimos índices de violencia en los 70...

Hubo violencia por el narcotráfico en Nueva York, tanto en los guetos como entre algunos colombianos, pero no fue tan grave como en el sur de la Florida, donde las autoridades y los líderes cívicos temieron por una desestabilización de Miami. Hasta el gobierno federal tuvo que reforzar la seguridad del sur de la Florida.



Muchos responsabilizan a Richard Nixon de haber iniciado esta guerra de nunca acabar...

Una cosa es la “declaración de guerra” o de guerras de Nixon y Reagan. Las tales guerras se han dado en Estados Unidos, contra el tráfico y el consumo, y en los principales países productores de droga y Colombia lleva ese liderato desde hace medio siglo. Los gringos, los europeos, los chinos, etc., han sido prohibicionistas, desde hace un siglo. Los colombianos, aunque críticos del consumidor lumpen, han sido relativamente tolerantes, por decir lo menos, del negocio y su rentabilidad.

Dos soldados de la Cuarta Brigada erradican cultivos de coca en el municipio de Ituango. Foto: Cortesía Ejército Nacional

Cuando gobernaba Nixon, el presidente aquí era Misael Pastrana Borrero. Desde esa época a acá, ¿cómo han manejado los presidentes de Colombia este fenómeno?

Colombia se ha debatido entre la necesidad de tener “satisfechos” a los Estados Unidos, nuestro primer socio económico, y cómo manejar el narcotráfico interno como fenómeno político y como negocio. Por ejemplo, mucho se ha hablado de cómo el presidente Alfonso López Michelsen trató de ser indiferente ante el narcotráfico y sostuvo que los norteamericanos “nos corrompían”. Menos se ha hablado de que en los años 70, un líder empresarial como Fabio Echeverri Correa, presidente de la Andi, pidió que se legalizaran los capitales de los narcos, se les gravara y así se les podrían rebajar los impuestos a los industriales que él representaba. También asesores del gobierno de López quisieron legalizar o regular la marihuana como fuente fiscal.



Pero esas propuestas ni siquiera fueron consideradas seriamente...

Es cierto, aunque a través de lo que se llamó coloquialmente “la ventanilla siniestra” se permitió la repatriación y legalización de todo tipo de capitales sin hacer pregunta alguna. A propósito, las eventuales medidas contra el lavado se desarrollaron en Estados Unidos cuando los norteamericanos se dieron cuenta de que podían ser más efectivas que arrestar a mulas, marineros y pilotos.



En Colombia los presidentes han tenido una narrativa frente al narcotráfico que pasa por la guerra. ¿Qué implicaciones ha tenido eso?

Los diferentes gobiernos colombianos, desde Turbay Ayala hasta nuestros días, han utilizado el discurso de la guerra contra las drogas para golpear a todo tipo de actores de la oposición. Desde los ámbitos locales como la militarización en La Guajira marimbera hasta decisiones nacionales como el Estatuto de Seguridad.



Se ha dicho que los narcos llegaron a su máximo propósito cuando con Ernesto Samper en la práctica compraron la presidencia. ¿Usted lo cree así?

Aparentemente llegaron a su “máximo propósito” con la abolición de la extradición –negociada directamente con los enviados de Escobar en 1991–. Inicialmente Gaviria no le dio mayor importancia a la tal cárcel que Escobar se diseñó y en la cual se alojó. Al fin pudo más la presión norteamericana, pública y privadamente muy crítica de la política de sometimiento y negociación de los narcos con Gaviria. En el consejo de ministros, Gaviria reconoció que lo grave no fue la eventual fuga de Escobar de la cárcel conocida como La Catedral, sino la comprobación pública de que las acusaciones norteamericanas sobre una “cárcel-hotel” con lujos de burdel eran totalmente ciertas.



¿Y Samper? ¿Cómo lo ve usted? Porque él argumenta que desmanteló el cartel de Cali.

Su gobierno no fue el artífice en la persecución de los Rodríguez Orejuela. Esta persecución fue una serie de operaciones coordinadas entre la embajada norteamericana con Myles Frechette y Rosso José Serrano, “el mejor policía de los gringos”, quien era el agregado policial de Colombia en Washington y a quien el gobierno norteamericano pudo imponer como director de la Policía Nacional, lo cual no fue trabajoso dada la debilidad de Samper por la crisis de los narcocasetes y la masiva entrada de dineros del narcotráfico a su campaña.



¿Entonces? ¿Usted cree que Colombia en realidad fue una “narcodemocracia”, como en su momento lo afirmó Joseph Toft, director de la DEA, en Bogotá?

Cuando los narcos financian campañas presidenciales, ponen gente en la presidencia, en compañía de sus socios paramilitares proclaman que han puesto casi medio Congreso y tanto paras como narcos se pasean o dan discursos en el Capitolio, ¿qué puede uno pensar? Es más, me parece que el término “narcodemocracia” es muy generoso. En las democracias no se asesina sistemáticamente durante años a la oposición, a los periodistas, a los sindicalistas, a los maestros de escuelas públicas. Sé que suena duro, pero el término “narcocracia” queda flotando en el aire…

Y desde el punto de vista del historiador e investigador, ¿qué significa para Colombia Pablo Escobar?

Uno de los colombianos más exitosos en el negocio, un negocio de miles y miles de participantes directos con cientos de miles indirectos, en muchos niveles, en una actividad económica de libre entrada. Escobar simplemente no supo negociar a tiempo ante la presión norteamericana.



ARMANDO NEIRA

EDITOR DE POLÍTICA

Twitter: @armandoneira