“Gobierno no busca sacar del Congreso a representantes Farc”: Archila

El consejero presidencial para la Estabilización y la Consolidación, Emilio Archila, respondió a la carta que la plataforma Defendamos la Paz envió la semana pasada al jefe de Misión de Verificación en Colombia, Carlos Ruiz. En ella, señalaban su preocupación por la “instrumentalización de la pandemia para minar el Acuerdo de Paz”.

Esta carta mencionaba que había intenciones de evadir el cumplimiento del Acuerdo de Paz y de retirar a los senadores del partido Farc.



Ante eso, Archila respondió que en su último reporte mensual sobre los avances se presentaron dos modificaciones, pero retirar a los representantes del partido no fue una de las propuestas y dijo que tampoco se pretende hacer esa modificación: “Creemos que por ética quienes sean condenados por delitos de lesa humanidad deberían retirarse del Congreso, pero eso nunca lo hemos tratado de imponer porque leímos correctamente la sentencia de la Corte Constitucional.”



A ello, agregó que tampoco se ha buscado la pérdida de beneficios de excombatientes que no han entregado bienes declarados, dijo que lo que señala su informe es que quienes no han cumplido con todos los requisitos para la JEP, incluida la entrega de bienes, deberían perder dichos beneficios.



“Se lee en el comunicado de la plataforma que en mi reporte mensual el Gobierno habría buscado la pérdida de los beneficios para los antiguos excombatientes que no hayan entregado los bienes declarados al 31 de julio próximo. Eso también es falso, lo que el reporte mensual reitera es que quienes no hayan cumplido con todos los requisitos que se exige para los beneficios de JEP, incluida la entrega de los bienes a favor de las víctimas, deberían perder la totalidad de los beneficios de la justicia transicional”, afirmó el consejero.

Finalmente, señaló que es falso que en su reporte mensual se haya hecho referencia a alguna propuesta sobre cómo y cuándo se debe hacer la erradicación forzosa y la sustitución de cultivos.



“Indica la plataforma que el partido de Gobierno y sectores aliados han reforzado las llamadas para el inicio de las fumigaciones durante la cuarentena. El Gobierno del presidente Duque ha sido absolutamente claro en que para combatir el narcotráfico debemos contar con todos los instrumentos que se necesitan: la erradicación forzosa, al sustitución voluntaria y, cuando se cumplan los requisitos de la Corte Constitucional, también la aspersión”, puntualizó Archila.



