De cara al anuncio del presidente Gustavo Petro a las organizaciones cocaleras del Catatumbo, es oportuno analizar el hecho de haber declarado anticipadamente la no erradicación forzosa; entender la dimensión del reto, la necesidad de utilizar la muy detallada planeación de Catatumbo Sustituye; y la conveniencia de hacer todo en el marco de los Pdet y Pisda del Catatumbo y el ‘Plan integral para la implementación en Norte de Santander’ del gobernador Silvano Alvarado.



(En contexto: Gustavo Petro anuncia que habrá 'asamblea de cocaleros' del país en el Catatumbo)

Promesa anticipada de no erradicación

Es necesario contar con todos los instrumentos. Declinar de la erradicación forzosa, antes de acordar con cada cultivador la sustitución, crea incentivos perversos para el delito y dificulta la implementación de los esquemas voluntarios.

Un termómetro de las expectativas

Facebook Twitter Linkedin

Emilio Archila, exconsejero presidencial para la Estabilización y la Consolidación. Foto: Alto Comisionado para la Paz

Con ocasión del paro, en la zona se creó la Mesa Campesina, Agropecuaria, Minera y de Paz, en que participaron las organizaciones cocaleras Ascamcat, Coccam y Asuncat. Ofrecimos que existirían modelos de sustitución y toda la voluntad para implementarlos. Pero no llegamos a acuerdos, porque pretendían que se suspendiera la erradicación forzada inmediatamente, antes de que cada familia concretara un programa específico de paso a la legalidad.



Respecto de los malos, haber accedido, además de permitir, en la práctica, el cultivo ilegal hubiera implicado que quienes no estuvieran interesados en sustituir, sino en mantenerse en la coca, no tendrían ningún aliciente para aceptar ninguna alternativa como viable y que no tuvieran ninguna amenaza para dejar de cultivarla. Y, para los buenos, hacer esa promesa sin contar con los inmensos recursos que se precisa sería crear una ilusión, con el riesgo de causar muy rápidamente una desazón social aún peor.



(Le sugerimos: Gustavo Petro invita a participar en los ‘diálogos regionales vinculantes’)

Integralidad del territorio

Los esquemas de sustitución voluntaria no aconsejan aplicarse casa por casa, sino en veredas completas. Eso permite que se llegue con soluciones territoriales, habilita la asociatividad y permite que se creen defensas contra los criminales que intenten presionar a los que están en sustitución. Para ello, si algunos de los cultivadores no acceden a las alternativas voluntarias, es preciso usar las forzosas. En caso de que se renuncie a la erradicación, eso no se podría hacer.

¿La magnitud de la que hablamos?

Declinar de la erradicación forzosa, antes de acordar con cada cultivador la sustitución, crea incentivos perversos FACEBOOK

TWITTER

Según Simci 2021, en el departamento hay un poco más de 40.000 hectáreas cultivadas de coca, 5.000 de ellas en zonas de manejo especial ambiental, 11.500 en territorios étnicos y 23.000 que se ubican donde ya hay un proceso de formulación de tierras. Es el equivalente a todas las hectáreas que se sustituyeron en el Pnis, durante las dos administraciones anteriores, en todo el país. Dejar abierta esa posibilidad por tiempo indefinido significa condenar a Colombia a los dolores del narcotráfico.

Construir sobre lo construido

La experiencia de dos siglos de intentos, el sentido común, la magnitud de la tarea y la forma como la Corte Constitucional entendió que deben aplicarse los Acuerdos lleva a que, en ningún caso, nada que se intente deba partir de cero. Hacerlo sería ilegal y llevaría a una nueva frustración. Están andando los cimientos del éxito:



El Pnis en el Catatumbo

Con las correcciones que corresponda, es preciso usar lo avanzado en el Pnis. Ya invertimos $ 30.200 millones en el programa de sustitución del Catatumbo, logrando que de las 2.998 familias, 100 por ciento haya recibido pagos de asistencia alimentaria; 78 por ciento, asistencia técnica integral y está implementando su proyecto de autosostenimiento, y 18 por ciento está implementando su proyecto productivo. Con ello se han sustituido 1.116 hectáreas.



Adicionalmente, el señor Buffet, enamorado de Colombia, financia un programa complementario con componentes de formalización de la propiedad rural y mejoramiento de las vías al que se encuentran inscritos 1.420 participantes, para quienes ya se han formalizado 261 predios y quienes han visto ya cinco vías terciarias en ejecución, una secundaria en de La Gabarra y 11 vías en estudios y diseños.



(Para leer: Viaje al corazón del Guaviare, un territorio que supera el conflicto)

El Colombia Sustituye

De la mano de varias agencias del Gobierno de Estados Unidos y por parte de las correspondientes en Colombia, se diseñó el Colombia Sustituye, como un plan detallado para remplazar voluntariamente más del 90 por ciento de la coca en el país. Para ello, a cada hectárea se le determinó uno de los cuatro modelos diseñados y el cultivo viable para sustitución y comercialización; para cada zona se previeron las instalaciones necesarias para dar valor agregado, y en cada punto se previeron las vías que es preciso adecuar o construir. La versión para el Catatumbo sería una inversión de $ 950.000 millones. Se trata de un modelo muy técnico que cumple con las recomendaciones de la comisión bipartidista del Congreso de Estados Unidos.

Gestión Hechos a la Medida

Con la Gobernación de Norte de Santander y la alcaldía de Sardinata se formuló un proyecto de sustitución, listo para financiación y atender 1.500 familias en sustitución con cacao. La alcaldía de Tibú se encuentra estructurando otro proyecto Hecho a la Medida para el corregimiento de Pacelli.

Integración Pdet-Pnis y Planes Nacionales Sectoriales

Para dar sustento de largo plazo a la sustitución de cultivos, están las bases. El proceso Pnis se incorporó al Programa de Desarrollo con Enfoque Territorial (Pdet), y contamos con una juiciosa planeación y grandes avances de la implementación en Norte de Santander, que cuenta, lo mismo que otros departamentos, con una política regional.



Ciertamente, en lo que hace al Pdet-Pnis, las 812 necesidades o iniciativas de las familias en sustitución se incluyeron en el Pdet, para evitar duplicidad en los procesos de planeación participativa, y ya se ha ejecutado un número muy plural. Y, en desarrollo de la política departamental de Implementación y los Planes Nacionales Sectoriales, se tiene una planeación detallada, ítem por ítem, de todo lo que debe realizarse en materia de víctimas, reincorporación, Pdet, Desarrollo Rural Integral, Desminado, enfoques de género y étnico.

EMILIO ARCHILA

​EXCONSEJERO PRESIDENCIAL PARA LA ESTABILIZACIÓN

En Twitter: @EmilioJArchila