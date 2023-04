El presidente Gustavo Petro y el expresidente Iván Duque protagonizaron una disputa esta semana a propósito de la implementación del acuerdo de paz. Mientras Petro dice que durante el gobierno pasado apenas se compraron 17.000 hectáreas para la reforma rural, Duque afirma que fueron 1’700.000.



Emilio Archila, quien lideró la implementación en el pasado gobierno como consejero de Estabilización –que fue eliminada–, habló con EL TIEMPO sobre esta polémica.



¿Qué opina de la polémica entre el expresidente y el Presidente por la cifra de las tierras?

Lo primero que resaltaría es que, en medio de todo, es una buena noticia que después de ocho meses el gobierno actual esté dándole alguna relevancia a la implementación de los acuerdos. Han pasado ocho meses y la única noticia que habíamos tenido es que la institucionalidad que se había creado para la implementación de los acuerdos desapareció, sin que apareciera una alternativa. Es una buena noticia que al fin alguien se haya acordado que el Gobierno tiene la responsabilidad de implementar los acuerdos.



Gustavo Petro e Iván Duque. Foto: Presidencia y twitter de Iván Duque

¿Por qué las cifras de Petro y Duque son diferentes?



El Fondo de Tierras en todos los periodos de implementación debe llegar a tres millones de hectáreas y nosotros incorporamos 1’700.000 hectáreas. Después de eso está el tema de distribuir la tierra y en el tiempo del gobierno Duque, lo que llegamos fue a 50.000 títulos, es la cifra más alta de la historia.



¿Y de dónde saca Petro que fueron 17.000?



Esas son las fuentes de Petro. No sé de dónde saldrán.

A la mentira y las falacias se les responde con hechos y datos precisos. Para el 7/08/2022 ingresaron 1.7 millones de hectáreas al Fondo de tierras, en más de 14.000 predios.



Algunos confunden predios con hectáreas intencionalmente o por falta de rigor.



Fuente: @AgenciaTierras pic.twitter.com/Zzu8NAEE4E — Iván Duque 🇨🇴 (@IvanDuque) April 11, 2023

¿Cree que fue un error del Gobierno haber eliminado la consejería?



Creo que nuevamente se pone en evidencia la relevancia que nosotros le dábamos al tema de la implementación. Implementar los acuerdos no es un tema de poesía y buenas voluntades, es un tema de administración pública pura y dura. Hay que identificar las metas, planear, conseguir recursos, financiar proyectos y cumplir. Eso fue lo que hicimos, completamente separado de la dinámica de los procesos de paz.

La otra tiene que ver con la magnitud. Petro de alguna parte sacó la cifra, pero dijo que eso eran 150 billones de pesos. Quien debe responder por la coordinación de programas para 150 billones de pesos tiene suficiente trabajo.



Se comenta que se puede revivir esa figura...



Espero que, para bien del país, no se siga con una visión confrontacional. Pensar que no se hizo nada y borrarlo es un error histórico y significa que no vamos a aprovechar esa oportunidad de construir sobre lo construido. Ojalá sea una primera muestra de que van a tomarse el tiempo, de mirar dónde avanzamos, las planeaciones que dejamos, mejorar lo que se pueda mejorar, pero no esa situación irreal que es decir que no había nada.

Emilio Archila. Foto: Consejería para la Estabilización y la Consolidación

De todas formas, ustedes fueron muy criticados por su gestión y decían que no estaban haciendo nada.



Si mira el frente de víctimas, se renovó la ley de víctimas por 10 años. Reglamentamos las curules para las víctimas. Tuvimos los presupuestos más altos de la historia. Formulamos dos conpes. En reincorporación, entraron 13.000 personas al proceso y 13.000 que siguen en el proceso con entusiasmo. Hay unos 10.000 proyectos productivos. Uno no puede tapar el sol con un dedo y lo que tiene que ver es que ese sol nos tiene que iluminar a todos.



MATEO GARCÍA

REDACCIÓN POLÍTICA