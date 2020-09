‘Mienten quienes dicen que en el Gobierno hay enemigos de la paz’

Casi 4 años después de firmada la paz entre el Gobierno y las Farc, la antigua guerrilla ha entregado bienes por un poco mas de 900.000 millones de pesos, y el valor total de lo monetizado es de 3.600 millones de pesos.

Así lo revela en esta entrevista el alto consejero para la Estabilización, Emilio Archila. Precisa además que 13.125 excombatientes se hallan en reincorporación.



Archila, quien tiene maestría en Jurisprudencia Comparada de la Universidad de Nueva York, hace varias aclaraciones sobre la marcha del proceso de paz.

Víctimas de tantos años de guerra y de violencia se quejan porque no ven que haya avances en la protección y reparación de sus derechos…

Hemos fortalecido la política pública de víctimas en lo concerniente a la reparación colectiva y el acceso a la reparación individual. En dos años hemos cerrado 13 sujetos de reparación colectiva de los 16 cerrados históricamente. Se han indemnizado 199.308 víctimas, el 17% de las víctimas indemnizadas históricamente, por un valor cercano a los $ 1,6 billones de pesos.

¿Y la restitución de tierras?

En este gobierno se ha presentado ante la justicia el 32 % de las solicitudes radicadas durante toda la vigencia de la ley de víctimas y restitución de tierras en la ruta individual, y en la ruta colectiva para comunidades étnicas, el 40 % del total de las demandas. Se han devuelto 50.351 hectáreas, beneficiando a 22.674 víctimas de despojo y desplazamiento forzado. Este gobierno está creando un campo de emprendedores y por eso 981 proyectos productivos han beneficiado a igual número de familias, en 20 departamentos afectados por la violencia, con inversiones de más de $ 31.400 millones para proyectos de ganadería, apicultura, avicultura, piscicultura, porcicultura y cultivos de hortalizas, plátano, yuca, pimienta, ají y teca, entre otros. Con estas familias se ha logrado la firma de 1.043 acuerdos de comercialización.

¿Las Farc desmovilizadas sí están cumpliendo con lo pactado en los acuerdos en ese asunto?

Con respecto a la reparación de las víctimas, las Farc entregaron el inventario definitivo de sus bienes y activos, y reportaron bienes por 964.000 millones de pesos. De esos, por su naturaleza no se pueden monetizar para la reparación material de las víctimas las armas, infraestructura e inversión. El valor total de lo no monetizable es de 542.000 millones de pesos. Lo monetizado a la fecha corresponde a 3.600 millones de pesos por el concepto del dinero, divisas y unos semovientes.

¿Cuántos de los exguerrilleros de las Farc que firmaron el acuerdo de paz se mantienen vinculados?

Son 13.125 las personas que están en su proceso de reincorporación. El 77,1 % manifiesta sentirse optimista y motivada frente al futuro; esto traduce que vamos por el camino adecuado.

El programa nacional de sustitución y erradicación de cultivos ilícitos depende de usted. Estados Unidos ha certificado al país en el tema de lucha contra las drogas, pero ha hecho reparos a la cantidad, que llama “inaceptable”, de coca sembrada en el territorio colombiano...

No. El gobierno de los Estados Unidos reconoce nuestro compromiso y los resultados.

Hace ese reconocimiento, pero dice que la producción de droga es “inaceptable”…

El negocio mafioso de la droga, la violencia y la corrupción que genera, debe ser y es inaceptable para todos los países que lo sufrimos, incluidos Colombia y Estados Unidos.

¿Está fracasando su programa de sustitución y erradicación?

Lo recibimos casi fracasado, pero lo hemos salvado. El gobierno del presidente Duque ha invertido $ 881.521’297.019,18, cumpliendo lo pactado con las 99.097 familias que en apego a la ley se han comprometido con la sustitución voluntaria y la no resiembra de cultivos ilícitos en 14 departamentos y 56 municipios del país. Gracias a esto, 52.248 familias han recibido la totalidad de pagos del componente Asistencia Alimentaria Inmediata, 61.769 han recibido Asistencia Técnica Integral para la implementación de huertas caseras y 60.877 familias han recibido bienes e insumos para la implementación de huertas caseras. El resultado es que hemos logrado para esos 400.000 colombianos un éxito y solo el 0,2 % resiembra.

Usted invitó a los opositores de la política de “paz con legalidad” del Gobierno a que no actúen con “mentiras ni politiquería” y que presenten propuestas concretas para mejorar lo que se está haciendo…

Sí. Creo que Colombia tiene una oportunidad única de trabajar por tres períodos presidenciales seguidos, durante 12 años, en resolver temas profundos que jamás podremos solucionar en plazos de 4 años, que es lo que dura una presidencia. Por ello, hay que aprovechar esta única oportunidad para la generación que viene y construir sobre lo construido. En esta administración del presidente Duque hemos hecho muchísimo y la que sigue debe trabajar sobre esas bases. Si se hace un borrón y cuenta nueva, habremos perdido el chance de cambiar el destino de Colombia. Por eso, quienes abogan por esa forma de politiquería no le están haciendo ningún bien al país.

Pero, de todas maneras, hay quienes afirman que el Gobierno poco hace por la implementación de los acuerdos de paz…

Quienes hoy dicen que no hay nada mienten. Quienes dicen que en Colombia hay unos que son amigos de la paz y otros no mienten. Quienes dicen que este gobierno no tiene voluntad política de implementar a través de la política de paz con legalidad mienten. Quienes dicen que no hay una planeación seria para el largo plazo y que se logre la paz mienten. Quienes dicen que no tenemos resultados en cada uno de los frentes en que deberíamos haber trabajado mienten. El país espera un debate cimentado en lo real, en lo que se ha logrado.

¿Está diciendo usted que los opositores están haciendo política con mentiras alrededor de la paz?

No todos, algunos. Hay muchísimos opositores que entienden el momento que estamos y se toman el trabajo de ver lo mucho que se ha logrado.

Pero otros dicen lo contrario…

Hay quienes quieren ser opción de poder, explicando cómo ellos creen que lo que se está haciendo por parte de la administración del presidente Duque no es la mejor alternativa. Bienvenidos. Así es la democracia. Con tal de lograr votos, dicen y juran que no estamos haciendo nada y que se debe comenzar de cero en agosto de 2023. Si eso pasara, Colombia habría perdido una oportunidad que no volverá.

Pero, entonces, ¿por qué hay una sensación de que no es mucho lo que ha hecho el gobierno de Duque para implementar los acuerdos de paz?

En esto trabajan muchas unidades, ministerios y agencias del Gobierno. A ellas, gracias. Ahora, puede ser que no hemos logrado que se sepa lo mucho que hemos avanzado y eso sí sería culpa mía, porque esos críticos creen que las cosas se deberían hacer de un modo diferente o más rápido, así es la discusión en una democracia. Unos pocos son cara duras y mienten, aunque saben que en todos los frentes los avances son autoexplicativos. Otros dicen que lo que vamos logrando es que “nada pase”. Están equivocados. Si seguimos por el camino que vamos, todos los colombianos tendrán acceso a servicios públicos y servicios públicos de calidad, sin que jamás los afecten personas violentas, en zonas en que también habrá inversión privada.

Con tal de lograr votos, dicen y juran que no estamos haciendo nada y que se debe comenzar de cero en agosto de 2023. Si eso pasara, Colombia habría perdido una oportunidad que no volverá FACEBOOK

TWITTER

En otras palabras, su teoría es la de que solo la inversión social en regiones con conflicto, y no la guerra, será la solución…

Claro, por eso nuestro trabajo es tan armónico con el de la Fuerza Pública. En cada región necesitamos la presencia de orden, pero de ahí en adelante la inversión pública social.

¿A qué adjudica un evidente escepticismo de los exguerrilleros?

El delegado de Farc en la Comisión de Seguimiento, Verificación e Implementación de los acuerdos, Jairo Estrada, asegura que lo que está haciendo el gobierno de Duque es nada. El profesor Jairo no debió conocer el censo que hicimos a los excombatientes, cuando más del 75 % de ellos respondieron que ven su propio futuro con optimismo. A mí me han dicho que soy un “aprendiz de brujo”, que logro que parezca que cumplo, cuando no lo hago. Ese parece un galimatías que no sé resolver. Pero, la verdad, yo estoy muy satisfecho, siendo parte de que cosas maravillosas estén pasando. Necesitamos que estudien lo logrado y hagan sus críticas a partir de ello.

¿Cree que las Farc no están reconociendo lo que dice el Gobierno?

Así lo han dicho, sí. Pero en los hechos, el Gobierno está cumpliendo con lo pactado en los acuerdos de paz. Por supuesto que sí.

El Gobierno presentó esta semana un informe de más de 300 páginas de lo que ha llamado realizaciones en 2 años de la política de paz con legalidad; ¿está el Gobierno cumpliendo con lo pactado?

Absolutamente, sí. En cada uno de los temas que nos corresponde, por lo menos los de la reparación de las víctimas, la reincorporación, la eliminación de las economías ilegales del territorio, el desarrollo rural integral y estabilizar los 170 municipios más afectados por la violencia y la pobreza, estamos cumpliendo. Además, tenemos una planeación muy robusta, no a 4, sino a 12 años de lo que se debe lograr.

¿Cuál es el monto de los recursos invertidos por el Gobierno en la implementación de la paz?

En el Plan Nacional de Desarrollo del presidente Duque se contemplaron recursos por $ 37,1 billones para la implementación de la política de paz con legalidad. A través del Presupuesto General de la Nación, ha dispuesto $ 27,8 billones. En el 2019 se destinaron $ 7,3 billones, durante el 2020 se presupuestaron $ 9,8 billones y para 2021 se espera contar con un presupuesto de $ 10,7 billones.

¿La política de paz con legalidad incluye garantías políticas al partido Farc?

Por supuesto. Colombia en menos de 3 años cambió su Constitución para abrir espacio a que quienes combatían con armas luchen, pero desde el Congreso. Esas representaciones han sido aseguradas por esta administración. Tanto, que en estos dos primeros años, excombatientes han llevado a control político a funcionarios de la administración. El primer debate de control político del partido Farc fue contra mí, que dizque por falta de garantías. Y mire: en octubre del año pasado se llevaron a cabo las elecciones locales más pacíficas de los últimos 60 años. Protegimos de manera ejemplar y rigurosa a todos los candidatos de Farc.

¿Por qué hay más de 230 desmovilizados muertos en dos años de la política de paz con legalidad?

Las investigaciones de la Unidad Especializada de la Fiscalía muestran que los responsables de los delitos en contra de los reincorporados son organizaciones criminales armadas; en primer lugar, las llamadas disidencias de las Farc, seguidas en su orden del Eln, el ‘clan del Golfo’, grupos de delincuencia común organizada y el Epl, que delinquen en zonas locales. Son áreas en las que se registran enfrentamientos por el control territorial y de rentas de economías ilegales, principalmente narcotráfico. No se puede dejar de advertir que en solo 3 casos, la Fiscalía identificó el móvil como político y que solo en 2 caos se registra la autoría de agentes del Estado.

Es decir que la inmensa mayoría de los excombatientes asesinados tenían vínculos con el narcotráfico?

No estoy diciendo eso. Lo que sí estoy corroborando es que, a partir de las cifras de la Fiscalía, se concluye que los asesinos de los excombatientes sí son narcotraficantes.

¿Y el asesinato la semana pasada de otro excombatiente?

El miércoles, en el barrio Cristóbal Colón de Buenaventura, asesinaron a Vladimir Paredes Caicedo, recibió 2 disparos, por dos personas que huyeron. Se encontró que la víctima presentaba 2 anotaciones como indiciado, posteriores a la firma de los acuerdos con las Farc, por fabricación, tráfico y porte de armas de fuego en 2018 y 2019, y hace pocos meses habría recobrado su libertad.



YAMID AMAT

Especial para EL TIEMPO