Disidencias Emc ‘han liberado a 10 personas’, según Camilo González Posso

Este martes comienza la tercera ronda de diálogos entre el Estado colombiano y el Estado mayor central (Emc), disidencia de las extintas Farc comandada por ‘Iván Mordisco’. El ciclo irá del 9 al 20 de enero y uno de los temas fundamentales será el secuestro, luego de que dicho grupo se comprometiera a dejar esa práctica.



En el marco de la reanudación de las conversaciones de paz, Camilo Gónzalez Posso, jefe negociador por el Estado colombiano, habló de los avances que se han tenido con dicho grupo frente al secuestro. El vocero de Colombia en dicha mesa de diálogos dijo en entrevista con Caracol Radio que han sido 10 los liberados por el Emc desde que se comprometieron a dejar de secuestrar.

Un nuevo diálogo preparatorio con el EMC y el Gobierno se en Tibú. Foto: Camilo Castillo



“En este periodo de cese al fuego se han tenido liberaciones de diferente tipo. En la lista que se había establecido era de 12 personas, de las cuales han sido liberadas tres con fines económicos, y siete que estaban secuestrados con otros fines. Para un total de 10 personas que han recuperado su libertad”, dijo el jefe negociador.



A pesar de que se ha avanzado en dicho aspecto, aún sería insuficiente, puesto que falta aclarar el alcance del compromiso de dicho grupo disidente frente a esta práctica. A pesar del acuerdo anunciado hacia finales del 2023, no se conoce su alcance, condiciones y fecha desde que comienza a aplicar dicho compromiso.



Se espera que el ciclo de diálogos que comienza este 9 de enero sirva para aclarar este punto. Asimismo, otro de los puntos centrales es la prolongación o no del cese al fuego. Este culmina el 15 de enero, y uno de los puntos de análisis es su conveniencia ante una disminución de acciones violentas, pero también señalamientos de que ha sdo aprovechado por el grupo armado para expandirse en el territorio.