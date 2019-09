‘Construir la paz es el único camino a seguir’: Unión Europea

La Unión Europea (UE) es uno de los principales aliados de Colombia para consolidar la paz. Y, en medio de la crisis que atraviesa el proceso, tras la decisión de unos de los exjefes de las Farc de rearmarse, lo seguirá siendo.



Patricia Llombart, embajadora de la UE, resaltó, en diálogo con EL TIEMPO, que la mayoría de los ex-Farc siguen en el proceso e hizo un llamado a todos los colombianos para seguir trabajando en la consolidación de la paz, pues este es un proceso que durará más que un par de años.

¿Qué opina del rearme de los exguerrilleros de las Farc?



Hemos condenado fuertemente el anuncio de un pequeño grupo de disidentes de las Farc de tomar las armas. Es una mala noticia para la paz, sin embargo está claro que es una decisión de un grupo pequeño. Sabemos que la gran mayoría de los excombatientes están cumpliendo y siguen comprometidos con el acuerdo, con su proceso de reincorporación y con su dinamismo y esperanza en proyectos de desarrollo productivo, muchos de los cuales han sido impulsados por el Gobierno con apoyo de la Unión Europea.



¿Cree que el Estado no les dio las suficientes garantías y por eso decidieron rearmarse?



La violencia solo genera más violencia, en detrimento de la población colombiana, que ya ha sufrido enormemente. La construcción de la paz es el único camino a seguir. Yo he visto los progresos realizados por el Gobierno y su continuo compromiso con el proceso y la Unión Europea reitera su apoyo. De hecho nuestro compromiso con la paz y el Gobierno es y sigue siendo inquebrantable. Una prueba de ello es la visita que hará este jueves la Alta Representante de nuestra política exterior y seguridad común, Federica Mogherini.

El jefe del partido, Rodrigo Londoño, rechazó esta actitud y reafirmó su compromiso con la paz. ¿Qué piensa de los mensajes que ha dado el partido?



Es una actitud muy positiva. Construir la paz es una tarea que requiere el trabajo diario y la dedicación constante del Gobierno, los excombatientes, la sociedad civil y la comunidad internacional, y el partido Farc tiene esto claro. Saben que es un proceso a largo plazo. Fueron cincuenta años de conflicto armado, ahora está la oportunidad de construir en esos territorios castigados por la violencia un nuevo país desde la paz.



Ellos han dado muestras de ese compromiso y quiero reconocer a esa gran mayoría de ex combatientes que se mantienen firmes en esa decisión.



Usted ha viajado a varios espacios de reincorporación. ¿Cree que los excombatientes sí están comprometidos con la paz?



Sí. Reconozco en esa gran mayoría de excombatientes su firmeza en la decisión y compromiso. Ellos saben que la violencia solo genera violencia y que esta no es la solución. Yo misma he podido constatar las preocupaciones de los excombatientes en los espacios de reincorporación y es gratificante ver que se preocupan por saber cuándo llega un técnico agrícola, el tractor para la tierra, si llueve y hay riesgo con las cosechas, sean de piña, cacao o los cultivos de tilapia.



La violencia para la mayoría de ellos ha quedado atrás. Nosotros contamos con su compromiso por la vía pacífica y vamos a seguir trabajando conjuntamente con el Gobierno para apoyar su reincorporación.

Llombart ha visitado zonas de reincorporación de excombatientes de las Farc. Foto: Prensa Unión Europea

El Gobierno ya lleva más de un año. ¿Usted lo ve comprometido con el proceso de paz?



Sí, claro. Con el presidente Duque y con el alto consejero para la Estabilización, Emilio Archila, hemos estado en varios espacios territoriales. He visto el interés y compromiso tanto con los excombatientes y su reincorporación como con las víctimas. La única manera de abordar adecuadamente las diferencias y superar las dificultades de la paz es a través del diálogo y la participación política. Construir la paz es una tarea que requiere el trabajo diario y la dedicación constante del Gobierno, los excombatientes, la sociedad civil y la comunidad internacional y por eso la Unión Europea acompaña a Colombia en este largo camino.

Desde Europa, ¿qué le recomiendan al Gobierno para enfrentar esta nueva amenaza a la seguridad del país y al proceso de paz?



No nos corresponde dar recomendaciones. Lo que sí puedo decir es que reafirmamos nuestro compromiso que es irreversibles. Pero tengamos claro que la paz no es un compromiso solo del Gobierno. Es de todos los colombianos. Insisto que es un trabajo de todos y por eso los 28 países de la Unión Europea vamos a seguir trabajando por la paz, estando a su lado y vamos a seguir acompañando el compromiso del Gobierno con la reincorporación, con los programas de desarrollo con enfoque territorial y con la implementación del Acuerdo.



Como ya le hemos dicho, el compromiso de la Unión Europea con el proceso de paz es y sigue siendo inquebrantable.



MATEO GARCÍA

Redacción Política