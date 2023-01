El punto álgido de las negociaciones entre el Gobierno de Gustavo Petro y el Eln, hasta ahora, tendrá lugar en la reunión extraordinaria del próximo miércoles (18 de enero) en Caracas, el mismo lugar de la génesis del proceso de diálogo actual.



Esclarecer los puntos de vista de ambas delegaciones sobre un eventual cese del fuego bilateral, entre otros temas, es el objetivo de la cita para la que, según conoció EL TIEMPO, integrantes de ambas delegaciones ya se encuentran en la capital de Venezuela.



(Le puede interesar: Lo que necesita saber del encuentro del Eln y el Gobierno la próxima semana).

¿Por qué las delegaciones llegaron con anticipación?

Facebook Twitter Linkedin

De izq. a der., Otty Patiño, Iván Cepeda, María José Pizarro y José Félix Lafaurie (negociadores del Gobierno) durante el primer ciclo de diálogos en Caracas. Foto: Twitter: @IvanCepedaCast

Aunque el encuentro entre ambas partes será el miércoles, este diario supo que las dos delegaciones están en Venezuela, por lo menos, desde este lunes. ¿Por qué?



El cronograma previsto para esta semana estipularía que las horas del martes se usarían para que las delegaciones se reúnan por separado y preparen las conversaciones que llevarán a cabo.



En ese sentido, el resultado de dichos preparativos se vería el miércoles, cuando se retomaría el diálogo conjunto en el parque nacional Waraira Repano, a las afueras de Caracas.



(Infórmese: Gustavo Petro: 'Primero renuncio antes de subir la edad pensional').

Recientes cruces de declaraciones

Facebook Twitter Linkedin

El senador Roy Barreras y uno de los comandantes del Eln, 'Antonio García'. Foto: Archivo

A pesar de los cruces de declaraciones en los últimos días entre 'Antonio García', comandante del Eln, con el presidente Gustavo Petro y Roy Barreras, quien preside el Senado, hay optimismo en algunos integrantes de la mesa con respecto a que el impás pueda ser superado antes de la etapa de encuentros en México a mediados de febrero.



En referencia a Petro y Barreras, 'García' señaló el pasado sábado que "a veces se dicen cosas atrevidas y despropósitos que no ayudan para nada" y aseguró que la guerrilla que comanda "no tiene disyuntivas para tomar un camino u otro", pues desde su fundación ha sido "de liberación o muerte".

Antonio: Sin duda es atrevido para la opinión hastiada de la guerra afirmar aún que el ELN es una insurgencia y por tanto un interlocutor politico válido en un país que sabe que 60 años de acciones violentas no han dejado sino viudas y huérfanos, pero no es un despropósito 🧵 https://t.co/GoXQfwYcC0 — Roy Barreras (@RoyBarreras) January 14, 2023

La respuesta de Barreras a estas declaraciones no se hizo esperar y, de hecho, repitió el adjetivo "atrevido" usado por su interlocutor.



(Entérese: Petro dice que sancionarán a concesiones que suban peajes 'sin autorización').



"Sin duda es atrevido para la opinión hastiada de la guerra afirmar aún que el Eln es una insurgencia y, por tanto, un interlocutor político válido en un país que sabe que 60 años de acciones violentas no han dejado sino viudas y huérfanos, pero no es un despropósito", manifestó el legislador.



El énfasis del presidente del Senado, entonces, se centró en que "sí hay disyuntiva". "O somos todos constructores de paz y de ese nuevo país más justo y en paz o nos devora a todos la violencia y la maldición del narcotráfico. Es la hora de la paz", agregó.

Es necesario recordar que Barreras fue invitado a tomar parte del equipo negociador del Gobierno con el Eln anteriormente, pero decidió declinar por sus labores en el Congreso y para cuidar su estado de salud. Eso sí, ha insistido en que su vocación en el Legislativo sigue privilegiando a la paz, que, según le dijo a este medio, es "la joya de la corona para cualquier sociedad".



(Siga leyendo: ¿Por qué hay molestia por nombramiento de Víctor de Currea-Lugo como embajador?).



Santiago Carmona Caraballo

REDACCIÓN POLÍTICA