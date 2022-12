Los diálogos entre el Gobierno y el Eln ya cuentan con el beneplácito de la Iglesia Católica, que se sumó como acompañante permanente de los encuentros. Sin embargo, a estas negociaciones les faltaría aún una 'bendición': la de Estados Unidos (EE. UU.).



Equipos negociadores del Gobierno y el Eln en Caracas.

A pesar de que el Eln ha sido muy crítico con el país norteamericano, tanto la insurgencia como el Ejecutivo han coincidido en hacer reiteradas invitaciones para que la administración presidida por Joe Biden manifieste su apoyo a la mesa instalada en Caracas, que continuará con sus labores en México el próximo año.



'Pablo Beltrán', el 21 de noviembre, expresó que a Colombia "no le sirve estar en la Otan", luego de que el país fue designado por los estadounidenses como Aliado-Extra de la organización. Sin embargo, esa fue la más suave de sus declaraciones durante la instalación de la mesa de diálogos en lo referente a EE. UU., puesto que también que les reprochó la "fracasada guerra contra las drogas" iniciada por el expresidente Richard Nixon. Además, aseguró que este país es "el principal consumidor de la coca colombiana".



Los cuestionamientos a Estados Unidos, empero, no fueron un obstáculo para que el jefe negociador del Eln solicitara su presencia en la mesa y mencionara que espera "que sean buenos vecinos y respeten a los colombianos".



Los equipos negociadores enviaron en su momento una comunicación a Estados Unidos para conocer su disposición a participar en el proceso de paz, mediante un enviado especial a la mesa. La respuesta oficial, hasta ahora, ha sido el silencio.



Pero eso no quiere decir que el Gobierno de Estados Unidos no vaya a unirse al proceso. El alto comisionado para la Paz, Danilo Rueda, recordó en el cierre del primer ciclo de negociaciones, el 12 de diciembre, que la administración Biden ha expresado su respaldo a la propuesta de 'Paz Total' y se mostró optimista con respecto a la llegada del delegado especial de la Casa Blanca. "Creemos que se va a dar", afirmó.



EL TIEMPO conoció que la primera reacción de Washington D. C. a la invitación hecha por las delegaciones reunidas en Caracas fue favorable y "hay mucho interés", pero, como es de público conocimiento, aún no hay una postura oficial.



Además, fuentes cercanas al proceso de paz con la insurgencia le dijeron a este diario que el Gobierno estadounidense podría estar esperando más avances en las negociaciones antes de anunciar su respaldo a estas. Es decir, esperar a que se consoliden antes de unirse.



Joe Biden, presidente de Estados Unidos, y Gustavo Petro, presidente de Colombia.

'Sin ellos no se puede hacer casi nada': Armando Benedetti, embajador en Venezuela

Armando Benedetti, embajador de Colombia en Venezuela.

"Yo creo que Estados Unidos debe estar y hay que buscar que esté, porque sin ellos no se puede hacer casi nada, así que yo creo que es mejor que participen", opinó al cierre del primer ciclo de diálogos el embajador de Colombia en Venezuela, Armando Benedetti.



Para el diplomático, la llegada de EE. UU. a los diálogos se basa en una cuestión estratégica en temas de justicia. "Ellos tienen la facultad de quitar las persecuciones judiciales de otras personas, lo que es el lavado de activos y todo ese tema que sostiene a la guerrilla, como el narcotráfico y todo debe pasar por su mano", argumentó.



Para fortalecerse y, probablemente, lograr este apoyo, la 'Paz Total' deberá franquear obstáculos como el paro armado anunciado por el frente occidental 'Omar Gómez' del Eln, que tiene operaciones en el Chocó y Valle del Cauca.



