El canciller designado, Álvaro Leyva Durán, se ha referido a la posibilidad de reactivar eventuales negociaciones de paz con el Eln, que fueron suspendidas por el actual gobierno.



Le puede interesar: ‘Iván Márquez’: por su estado crítico, familia viajó a Caracas

​

"Con los señores elenos en la medida en que se vaya acordando, se va aplicando. Por eso los diálogos humanitarios hay que ponerlos inmediatamente en movimiento a partir de esa primera aceptación de parte de ellos", dijo Leyva en su momento tras señalar que "ya hay un camino abierto" sobre este asunto.

Así las cosas, está claro que el nuevo gobierno quiere restablecer los diálogos con el Eln, pero hasta ahora no ha habido una respuesta formal del denominado Comando Central (Coce) del Eln.



Por ahora el único que de manera formal se ha referido al tema es 'Antonio García', reconocido como el máximo comandante de esa guerrilla, que de todas maneras se considera que actúa en buena medida de manera federalizada.

​

“Para quienes somos responsables, en ambas partes, lo recomendable es disminuir el uso del micrófono y trabajar más por reanudar las conversaciones en una mesa; cosa que no podrá hacerse hasta que el nuevo Gobierno no esté en funciones”, fue uno de los primeros pronunciamientos de García.

Feliz incio de semana. Les comparto la más reciente entrevista que di para el medio La Tizza Cuba. Para que se enriquezca la reflexión y el debate #FelizLuneshttps://t.co/oJ07d0IZoh — Antonio García (@antoniocdte) August 1, 2022

El jefe militar de de ese grupo señaló que el nuevo gobierno dice estar interesado en la paz de Colombia y "el ELN también". Destacó que están "en la mejor disposición para reanudar las conversaciones para llenar la paz, con contenidos de justicia social y democracia".



"Tanto el Nuevo Gobierno como el ELN hemos expresado voluntad y el mutuo interés para reanudar las conversaciones", dijo curtido comandante guerrillero.



Pero 'García' incluso ha avanzado un poco más alrededor de los acercamientos con el nuevo gobierno. "Será en una Mesa formal de diálogos, donde se discutirá cómo retomar la Agenda acordada con el Gobierno de Juan Manuel Santos. Muy seguramente tendremos que contextualizar lo que en ese momento se acordó, pues también hay que hacer una especie de empalme", señaló.



Incluso pocos días de de la posesión presidencial, se conoció que el presidente electo, Gustavo Petro, ordenó que una delegación de funcionarios delegados viajen a Cuba la próxima semana para avanzar en el inicio de la mesa de concertación con el Eln.

Facebook Twitter Linkedin

Eliécer Herlinto Chamorro Acosta alias Antonio García.. Foto: Archivo El Tiempo

En un trino de la madrugada de este martes, 'García' señaló que "siempre hemos dicho que cumplimos la palabra, y hemos señalado que hay que seguir con base en lo construido. Desde luego, hay que tener en cuenta las nuevas realidades y contextos".



Sobre los eventuales diálogos, la semana pasada el mismo Petro dejó en manos del gobierno cubano la decisión de mantenerse como la sede para retomar las negociaciones de paz con los 'elenos'.



Lo cierto de todo esto es que mientras el Eln habla de paz, solo en Arauca se menciona que tiene secuestradas a 13 personas, nueve ellas civiles.



Le puede interesar: Petro enviará delegación a Cuba para concretar diálogos con el Eln