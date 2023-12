¿Qué pasará con secuestrados que tiene el Eln tras anuncio de la mesa de diálogo?

El gobierno del presidente Gustavo Petro y el Eln llegaron a un acuerdo histórico en medio de las negociaciones de paz. La guerrilla se comprometió a suspender el secuestro a partir del 30 de enero del 2024, cuando además se espera que se prorrogue el cese bilateral del fuego que se inició el pasado 3 de agosto.



Es un hecho que distintos sectores celebraron, pues el proceso estuvo en crisis después del secuestro de Luis Manuel Díaz, padre del futbolista del Liverpool de Inglaterra Luis Díaz a manos del grupo terrorista.



“De una crisis hemos pasado a afianzar el proceso con el Eln. Estamos orgullosos porque hemos transformado una situación crítica en una victoria de la paz”, dijo el senador Iván Cepeda, del Pacto Histórico, quien hace parte de la delegación del Gobierno en los diálogos.



Pero ahora, una de las dudas que surge tras el acuerdo al que se llegó en el quinto ciclo de negociación, que concluyó este domingo 18 de diciembre en ciudad de México, es qué va a pasar con las personas que la guerrilla tiene secuestradas.

Delegaciones Gobierno y Eln

Si bien Vera Grabe, jefe de la delegación del Gobierno, aseguró que el Eln entregará información sobre las personas que tiene retenidas, esto no quedó establecido en el documento con los acuerdos.



El punto dos, que habla de la suspensión de secuestros, dice: "La suspensión de las retenciones con fines económicos, según el Eln, en el marco de la prolongación del Cese al fuego prevista para finales de enero del año entrante".



Jorge Restrepo, director del Centro de Recursos para el Análisis de Conflicto (Cerac), destacó el anuncio, ya que puede aumentar el espacio político del proceso de paz tras las múltiples crisis que se han presentado.



Sobre el anuncio del ELN en suspender la práctica del secuestro:



1. Si esto no se anunciaba, el Gobierno no tenía cómo arrancar un nuevo ciclo de negociación.



2. Es importante tener la información de los que permanecen secuestrados.



3. Hay que hacer un balance profundo… pic.twitter.com/wJLzMrGcMB — Ariel Ávila (@ArielAnaliza) December 17, 2023

“Es un avance importante que puede, eventualmente, abrirle un espacio político a la negociación. Puede aumentar el espacio político. Sin embargo, ese anuncio se queda corto en el sentido de que no dice nada acerca de quienes están secuestrados en poder del Eln, que deben ser liberados", aseveró.



Según el analista, quedan preguntas en el aire sobre quién va a sostener a la guerrilla, “si es que eso es lo que requiere el acuerdo y qué va a pasar con las personas secuestradas”. No obstante, insistió en que es un avance muy importante que no se había logrado ante con este grupo.



En ese mismo sentido, opinó el senador Ariel Ávila, experto en temas de paz. “Es importante tener la información de los que permanecen secuestrados”, aseveró.

Pablo Beltrán, comandante del Eln en México

Y dijo que “si esto no se anunciaba, el Gobierno no tenía cómo arrancar un nuevo ciclo de negociación. Esperemos que este sea el fin definitivo, que esto lo llevan a que en unos meses anuncien el fin definitivo del secuestro”.



Por eso, es clave que los jefes guerrilleros, que han justificado el secuestro argumentando que son un "grupo pobre", entreguen la información de las personas que tienen retenidas.



Según informes de inteligencia, esta organización criminal ha secuestrado a más de 30 personas en lo corrido del año y no es claro a cuántos tiene en su poder en este momento.





