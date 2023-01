Al proceso de paz con el Eln, que se veía avanzar con un buen clima, comienzan a aparecerle en el horizonte oscuros nubarrones.



Esa guerrilla anunció ayer que la negociación con el Gobierno está “en crisis” debido al anuncio del presidente Gustavo Petro de un cese bilateral del fuego que ese grupo no aceptó porque fue algo que no se decidió de manera conjunta en la mesa de diálogo.

Y como el Gobierno Nacional ha insistido en que el cese bilateral debe ser uno de los puntos urgentes por tratar en la negociación, los elenos, si bien admiten que el asunto puede abordarse, aseguran que solo debe hacerse después de concluirse los temas que quedaron pendientes del primer ciclo.



En su comunicado de ayer, los elenos dicen: “Como el Gobierno no cumple con los procesos de discusión de la Mesa y toma medidas unilaterales y las hace públicas, estos procedimientos ponen en crisis el desarrollo de la Mesa y obligaron al Eln a emitir el comunicado aclaratorio, el día primero de enero de 2023, donde expresamos que el cese el fuego bilateral, es un tema que está pendiente de discutir y sobre el cual aún no tenemos ningún acuerdo. Pero que puede abordarse, después de concluirse los temas que quedaron pendientes en el ciclo primero”.



Y añadieron: “Pese a lo anterior, la Delegación de Diálogos del Eln sigue pendiente para darle continuidad al Segundo Ciclo acordado”.



Insistieron en que es necesario tratar los últimos acontecimientos “para tomar los correctivos que garanticen la superación de esta crisis y la no repetición de estas acciones unilaterales por fuera de la mesa”.



Piden cita

Por eso, con el propósito de avanzar, el Gobierno Nacional le pidió al equipo negociador del Eln que tengan una reunión antes de comenzar el próximo ciclo de conversaciones.



Inicialmente está previsto que el diálogo entre las partes se restablezca en México el próximo 23 de enero.



Una fuente cercana al proceso le dijo a EL TIEMPO que la idea es avanzar en dos puntos concretos. El primero tiene relación con el “ajuste de la agenda”, que no se encuentra redactado y quedó pendiente en el primer ciclo. Y el segundo se concentra en revisar la propuesta de cese del fuego bilateral. Señaló que tras esto se dará comienzo al segundo ciclo de conversaciones con esa guerrilla.



En ese sentido, el encuentro entre las partes tendría que darse en los próximos días, para que se puedan retomar cuanto antes las conversaciones.



Sin embargo, en este punto podría haber otro nubarrón, en la medida en que si bien está determinado que sea México el país sede para los diálogos, todo indica que ese gobierno todavía tiene unas demoras por motivos logísticos.



Y por ahora se está planteando, además, la posibilidad de que se defina a Caracas como la sede para la mesa de conversación. Por ello es muy probable que las conversaciones vuelvan a la capital venezolana.

Lo que dijeron

Para el profesor Moisés Wasserman, el anuncio de ‘crisis’ del Eln es una estrategia de negociación. “La amenaza de fracaso del proceso presiona a más y más rápidas concesiones”, destacó.



Por su parte, el senador Ariel Ávila (Alianza Verde) dijo que “luego del anuncio fallido del cese bilateral con Eln, el proceso no estaba en crisis y, a pesar del comunicado, aún no hay crisis profunda. Sin embargo, se han cometido una seguidilla de errores desde ese día, muy complejos. Por favor, paciencia y prudencia. Mucha prudencia”.



