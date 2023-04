Revisar el modelo económico y político del país fue uno de los temas que pasaron inadvertidos, no obstante su enorme trascendencia, durante la presentación del informe de las negociaciones con el Eln en el Congreso, realizado por los senadores Iván Cepeda y María José Pizarro el pasado 22 de marzo. Es el punto dos del temario que se abordará en el tercer ciclo de conversaciones.



Este punto de la agenda, denominado ‘Democracia para la paz’, indica que se buscará una “deliberación social” sobre los principales problemas que afectan a la sociedad.



“Esto supone examinar el modelo económico y político desde una perspectiva democrática y mediante la participación de todos los sectores, sin exclusiones. Es decir, dentro de los parámetros del sistema democrático, sus instituciones y procedimientos”, se lee en el documento.



El asunto es polémico. Sergio Jaramillo, ex alto comisionado de Paz del gobierno de Juan Manuel Santos, criticó este y otros puntos de la nueva agenda. “A mí me parece que es sencillamente antidemocrático, los negociadores deben pensar en todos los colombianos y no solo en sus propias convicciones”, afirmó en entrevista con W Radio.



Delegados de paz de Petro en la Casa de Nariño. Foto: @IvanCepedaCast

Según Jaramillo, hay dos problemas en ese punto. Por un lado, que la discusión sea con el Eln; y por el otro, el que considera un error de toda la agenda, la cuestión procedimental en cuanto a cómo se van a abordar esos temas y sus alcances. “Qué acuerdo concreto puede salir de una evaluación del modelo económico y régimen político”, agregó.



Jorge Restrepo, profesor de Ciencias Económicas de la Javeriana y director del Centro de Recursos para el Análisis de Conflictos (Cerac), dice que la pregunta en este debate debe ser cuáles son los límites de lo que aparece en la agenda. Sostiene que esos límites “son los que determinan la Constitución en la ley” y que aunque Eln y Gobierno llegaran a acordar un eventual cambio en el modelo económico, todo eso deberá pasar por el Congreso y las cortes.



Habla el senador Iván Cepeda, vocero del Gobierno en la mesa de diálogo con el Eln. Foto: Sergio Acero. EL TIEMPO

La idea de las guerrillas de cambiar el modelo económico está en su ADN y ya había aparecido en otras agendas de diálogos. Durante los diálogos del Caguán, entre el gobierno Pastrana y las Farc, fue uno de los puntos que llegaron a la agenda.



El pero de fondo es si los grupos que eligieron la guerra son actores legítimos para esa discusión, y además, su representatividad. Restrepo recuerda que una década después, el gobierno Santos puso varias ‘líneas rojas’ a su negociación con las Farc. “No se negociaron seguridad nacional, política tributaria, sistema económico, propiedad del subsuelo ni nada que tuviera que ver con economía”.

Mesa de diálogo entre el Gobierno y el Eln Foto: Cortesía

José Félix Lafaurie, negociador de paz con el Eln, señaló que ese fue uno de los puntos que llevó a la mesa la delegación del Eln y que él se opuso: “Consideran que el modelo de desarrollo colombiano fracasó, y yo les dije: ‘No veo el fracaso, es una economía que crece’. Si se quiere revisar no hay problema, es una discusión técnica, pero desde la perspectiva democrática”.



Si bien no se conoce el procedimiento para abordar ese punto en las conversaciones, la preocupación persiste. Cepeda, que es parte del equipo de Gobierno en la negociación, dijo que “cuando se habla de cambios (...) se expresa claramente que deben ser realizados dentro de los parámetros del sistema democrático e institucional. Es decir que se trata de adelantar un proceso de transformaciones desde el punto de vista de la deliberación democrática”.



La pregunta es: ¿tiene el Eln la autoridad y la representación de los colombianos para decidir cuál debe ser el modelo económico? En su momento, las Farc creían que representaban a la mitad de Colombia. Pero jugando ya en la política (ahora como Comunes) no pudieron llegar en sus salidas electorales de 2018 y 2022 ni a los 90.000 votos.



CAMILO CASTILLO

REDACCIÓN POLÍTICA