Pedro Medellín, economista y miembro del equipo de empalme en temas de paz durante el gobierno de Iván Duque, habló con EL TIEMPO de su visión sobre los diálogos de paz, el cese del fuego, los puntos que hacen parte de la nueva agenda de negociación y acerca de los efectos que tienen los acciones violentas del Eln en la ‘paz total’, como la masacre de nueve militares esta semana en el Catatumbo.



"El Gobierno ha sido muy inocente al creer que esto iba a ser distinto y que porque el presidente es Petro el Eln iba a negociar diferente”, afirmó.



¿Qué efectos tendrá en la mesa de negociación el ataque del Eln?



Hay tres elementos que considerar: primero, el Eln es la pieza central de la ‘paz total’; segundo, han sido muy consistentes en su acción política, y tercero, no hay que esperar que sea una negociación de paz que se logre en tres meses o en cuatro meses, porque los que están en el gobierno y los que están en la guerrilla negociando en la mesa no son amigos. Son contradictores, son adversarios y el Eln lo tiene claro, pero no sé si para el Gobierno sea tan claro. El ataque es parte normal de un proceso de negociación que está comenzando con el Gobierno. El Gobierno ha sido muy inocente al creer que esto iba a ser distinto y que porque el presidente es Petro el Eln iba a negociar diferente.



Militares que murieron en ataque del Eln en Norte de Santander este 29 de marzo de 2023. Foto: Ejército

¿Qué mensaje quiere enviar el Eln al Gobierno?



Que no se trata de una organización cualquiera con la que se va a negociar, sino de una guerrilla con una tradición de lucha, de negociación y que ellos son distintos de los otros actores. Les están diciendo: ‘Mire, usted está peleando con un adversario, no con un amigo. No soy seguidor del presidente Petro. Esto no es un movimiento petrista’. El Eln es otra cosa. El Eln ha combatido históricamente a las dirigencias políticas que están conduciendo el Estado. Hoy quien está conduciendo el Estado es Petro, luego, como son consistentes, hoy su enemigo es Petro.



Entonces, ¿fue un error de cálculo darle el mismo estatus, al menos en los cese del fuego, al Eln y a los otros grupos?



Evidentemente la negociación con el Eln era una necesidad total y absoluta. No se podía hablar de un proceso de paz o de la consolidación de una estrategia de paz en Colombia sin considerar al Eln. Por eso digo que es la pieza central. Sí hay que meter a los otros, pero la pelea, el objetivo central, así como el objetivo de Santos fue la negociación con las Farc, es el Eln. Ya los otros se pueden ser combatidos por la vía judicial.

Delegaciones del Gobierno y Eln firmando la nueva agenda. Foto: Twitter Iván Cepeda

El ministro Prada abrió la posibilidad de que se levantarán de la mesa. ¿Lo ve viable?



Como el Eln es la pieza central de la ‘paz total’, el gobierno Petro está indisolublemente amarrado a tener sentado en la mesa de negociación a esta guerrilla. Si ellos se levantan de la mesa, el Gobierno ya no puede seguir hablando de temas de ‘paz total’ con nadie.



Una de las propuestas es un cese del fuego unilateral. ¿Cree que ellos acepten?



El problema es que el Eln está metido en varias guerras al mismo tiempo. Entonces no podrían, así lo quisieran, así tuvieran la necesidad y la disposición absoluta y la vocación de no querer disparar un solo tiro, decretar el cese del fuego unilateral.

🔴 #EnDirecto | Declaraciones del Alto Comisionado para la Paz, Danilo Rueda, y del Jefe Negociador del Gobierno en la mesa de diálogo con el Eln, Otty Patiño. https://t.co/xir9wKiznA — Presidencia Colombia 🇨🇴 (@infopresidencia) April 1, 2023

¿Hay una agenda diferente del Eln que está en la mesa y del que está en el monte?



No creo. ¿El Eln es una organización muy descentralizada? Sí. Territorialmente tiene unas estructuras jerárquicas muy definidas? También. Pero ellos tienen unidad de mando. No en las operaciones, sino en torno a los asuntos estratégicos.



Tras el ataque, ¿cómo queda el Gobierno en términos militares?



Militarmente, desde el punto de vista de la negociación con el Eln, el Gobierno no existe. Eso es muy curioso porque uno pensaría que si Gustavo Petro fue un guerrillero, entiende muy bien la importancia de los ejércitos en el desarrollo de las estrategias políticas. Petro recibe de Duque un Gobierno en donde las Fuerzas Armadas y de Policía habían recuperado parte del territorio. El Gobierno se quedó sin capacidad de operación en el terreno. Entonces, mientras está tratando de sacar adelante un proceso de paz, los otros actores le están empezando a controlar el territorio.

Danilo Rueda, tras el encuentro ‘Gobierno escucha: intercambio de experiencias de paz’, realizado en Cartagena. Foto: JUAN DIEGO CANO/PRESIDENCIA

¿Cómo ve la nueva agenda entre el Gobierno y el Eln?



Al Gobierno le va a tocar replantear muy seriamente el equipo de gente que tiene afuera. Cualquiera que sea la discusión pueden llegar a avances, pero si afuera no tienen el control suficiente, ni coherencia y mucho menos una línea política clara, eso no va a servir de nada. Es un poco lo que terminó pasando con el gobierno de Santos: unas fueron las cosas que se pactaron y otra muy distinta era la realidad que tuvo que enfrentar para la implementación. Y esa implementación no depende de la mesa, depende del ministro de Defensa, del Comisionado de Paz, del ministro de Interior.

El fin de la tregua con el ‘clan del Golfo’ y el atentado del Eln, ¿Qué tanto afectan la ‘paz total’?



Lo que todo esto revela es que a la ‘paz total’ le está pasando lo mismo que a este gobierno: solo hay anuncios. Detrás de la ‘paz total’ no hay una política o estrategia clara, actores definidos, ni una línea de acción política e institucional definida. La ‘paz total’ es un enunciado de una intención de Gobierno. Como en todo lo demás, el Gobierno tiene una dificultad muy grande de pasar de los anuncios a los hechos. No hay un conductor claro y el Alto Comisionado de Paz no tiene ni la formación ni la experiencia, ni el peso político que se necesita.



¿Pasó la implementación del acuerdo a segundo plano?



Clarísimo. Lo que queda claro con esto es que el Gobierno cree, como creyó el presidente Santos, que negociar la paz era sentarse, hablar y acordar para firmar un papel y se les olvidó la implementación.



CAMILO CASTILLO

REDACCIÓN POLÍTICA