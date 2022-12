Hace una semana, el Gobierno y el Eln, en su primer comunicado conjunto, anunciaron los primeros acuerdos a los que llegaron en la mesa. Entre ellos, incluyeron:



"Se acuerda retomar el punto de los acuerdos correspondiente a la agenda establecida en el mes de marzo de 2016 con respecto a las acciones dinámicas humanitarias para lo cual se adelantarán, en el corto plazo, procesos de alivios humanitarios".



En diálogo con EL TIEMPO, el senador Iván Cepeda, quien hace parte de la delegación del Gobierno, explicó que estos alivios no serán generales, sino que atenderán situaciones concretas.



“Se van a atender casos específicos a través de un mecanismo que va a intervenir y que va a buscar que las confrontación armada se limite y no tenga los efectos nocivos que está teniendo en distintas partes del país”, dijo.



Contó que aún no saben en qué fecha iniciarán ni qué zonas se van a priorizar, por ahora se enfocarán en definir el mecanismo. Sin embargo, enfatizó en que apenas esté listo “hay disposición de ambas partes” para iniciar de forma inmediata.

'Pablo Beltrán', jefe del Eln. Foto: Tomas Bravo / Archivo REUTERS

Esto coincide con lo dicho por Pablo Beltrán, jefe del Eln, quien en un video aseguró que esta semana acordaron unos alivios humanitarios para "varias regiones, las más sufridas".



Explicó que estos alivios - aún desconocidos - se podrán hacer "mientras la mesa va funcionando. "No habrá que esperar a que termine sus trabajos para empezar a brindar resultados, sino que en simultáneo se vayan haciendo", afirmó.



Beltrán adelantó que ya están organizando la presencia de la comunidad internacional y las comunicaciones conjuntas.



"Al finalizar este ciclo aspiramos tener una revisión de la agenda que firmamos con Santos en el 2016 para que este Gobierno le haga sus aportes, correcciones y lo que considere, nosotros también lo haremos para así tener una agenda renovada y reforzada", sostuvo.



Concluyó que esperan que "más o menos a mediados de diciembre" puedan terminar la primera ronda para tener "ya unos puntos claros de negociación para iniciarlos de nuevo en enero".



Para monseñor Héctor Fabio Henao, delegado de la Iglesia Católica para la mesa de diálogos con el Eln, el hecho de plantear estos alivios humanitarios, una semana después del inicio de las negociaciones, es una señal de esperanza.



“Esto significa que en el inicio del proceso de negociación con el Eln se coloca ya de entrada el tema humanitario y se comienzan a tomar medidas para asegurar que las comunidades que están afectadas comiencen a recibir el impacto de las negociaciones. Eso es positivo”, le dijo a este diario.



Señala que desde la Iglesia Católica han insistido en la mesa en que “lo humanitario es urgente” y añade que “hay voluntades en el plano humanitario de comenzar a mostrar resultados. Eso tomará un tiempo, pero no será tan a largo plazo”. Dice que tiene confianza en ver acciones en este sentido antes de que finalice el año.



POLÍTICA